Bundesverfassungsgericht Kölner Silvesternacht - Grüne beschweren sich über Regierung

Im Zusammenhang mit widersprüchlichen Auskünften über die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht leitet eine Grünen-Abgeordnete rechtliche Schritte gegen die Bundesregierung ein. Die Innenexpertin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, wirft dem Bundesinnenministerium von Thomas de Maizière (CDU) vor, das parlamentarische Fragerecht missachtet zu haben. In dieser Woche beantragt Mihalic ein sogenanntes Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

In der Antragschrift, die SPIEGEL ONLINE vorliegt, heißt es: De Maizières Behörde habe eine an die Regierung gestellte Frage, die sich aus Sicht der Grünen eindeutig auf die Kölner Silvesternacht bezog, "falsch beziehungsweise unzureichend beantwortet". Die Regierung ist per Grundgesetz dazu verpflichtet, Abgeordneten wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. Das Innenministerium weist den Vorwurf zurück.

Spitzfindigkeit - oder gezielte Täuschung?

Hunderte Frauen waren vor knapp einem Jahr vor und im Kölner Hauptbahnhof sexuell belästigt worden, überwiegend von Flüchtlingen nordafrikanischer Herkunft.

Auslöser für die Grünen-Klage ist der Auftritt de Maizières vor dem Silvesternacht-Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag Ende Oktober.. Dort erklärte er, sein Ministerium habe am Abend des 1. Januar 2016 sowie an den Folgetagen frühe Meldungen der Kölner Polizei über die Silvesternacht erhalten.

Die Kölner Polizei verschickte damals routinemäßig sogenannte WE-Meldungen ("Wichtige Ereignisse"). Unter anderem wurden darin explizit "elf Übergriffe zum Nachteil junger Frauen" auf dem Bahnhofsvorplatz der Kölner Innenstadt beschrieben, "begangen durch eine 40- bis 50-köpfige Personengruppe".

Vor dem Untersuchungsausschuss bestätigte de Maizière: Auch diese Meldung habe sein Ministerium erreicht, und zwar am Neujahrstag um 21.23 Uhr. Aus Sicht der Grünen-Abgeordneten steht diese Zeugenaussage im Widerspruch zu einer offiziellen Auskunft des Innenministeriums im März 2016.

Damals fragte Mihalic das Ministerium nach der Kenntnis eben jener frühen Details der Polizeimeldungen: Es gehe um "elf auf einem Bahnhofsvorplatz begangene sexuelle Übergriffe" auf junge Frauen "durch jeweils eine 40- bis 50-köpfige Personengruppe". Ob Meldungen über diesen Vorfall "in den ersten Tagen des Jahres 2016" im Ministerium eingegangen seien?

Nein, antwortete de Maizières parlamentarischer Staatssekretär Ole Schröder im März 2016. "Weder dem Bundesministerium des Innern noch der Bundespolizei" sei eine solche Meldung bekannt. Schröder fügte hinzu: "Die fehlenden Angaben in der Frage zum Zeitpunkt und zum Ereignisort erschwerten die Recherchen." (Den vollständigen Wortwechsel finden Sie hier auf Seite 10.)

Ministerium spricht von einem Missverständnis

Tatsächlich fehlte in Mihalic' Frage das Stichwort Köln - aus Gründen der Vertraulichkeit, wie sie betont. Damals seien Wortlaut und Chronologie der Polizeimeldungen noch nicht öffentlich gewesen. Man habe quasi stichprobenartig herausfinden müssen, was das Innenministerium wann wusste. "Unsere genannten Details waren aber eindeutig und unmissverständlich", heißt es aus dem Büro der Abgeordneten.

Mihalic ist überzeugt: "Die Bundesregierung hat mir gegenüber auf meine schriftliche Frage hin falsche Angaben gemacht. Damit wurde das parlamentarische Fragerecht seitens der Bundesregierung mit Füßen getreten."

Im Innenministerium sieht man die Angelegenheit anders. Die Frage sei unpräzise gewesen. Man habe sie "dahingehend interpretiert", ob vergleichbare Straftaten wie aus der Kölner Silvesternacht "auch an anderen Orten aus den ersten Tagen des Jahres 2016" bekannt geworden seien. Dies habe man korrekterweise verneint.

Die Grünen-Abgeordnete hält diese Erklärung für vorgeschoben. Aus ihrer Sicht ist der Vorfall ein Beleg dafür, dass die Bundesregierung es mit der Aufarbeitung der Silvesternacht nicht so genau nahm. Sie vermutet, dass das Innenministerium mit der falschen Antwort Vorwürfen aus dem Weg gehen wollte, man habe das Ausmaß der Vorfälle zunächst unterschätzt. De Maizière hatte stets betont: Sein Haus habe erst durch spätere Polizeimeldungen und Medienberichte geschlussfolgert, dass die Vorfälle "von nationaler Bedeutung" waren.

Die Organklage hat keine unmittelbaren Konsequenzen. Das Verfassungsgericht kann zwar formal feststellen, ob das parlamentarische Fragerecht verletzt wurde oder nicht. Es geht aber vor allem um einen symbolischen Erfolg für die Opposition, sollten die Richter der Antragstellerin Recht geben.

"Umzingelt, begrapscht, bestohlen"

Inzwischen hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen die frühen Kölner Polizeiberichte, um die es in der Klage geht, auf ihrer Website veröffentlicht.

Das Beispiel der elf Frauen liest sich auch Monate später noch erschreckend. "Die Frauen wurden hierbei von der Personengruppe umzingelt, oberhalb der Bekleidung begrapscht, bestohlen und Schmuck wurde entrissen. In einem Fall wurden einem 19-jährigen deutschen Opfer Finger in die Körperöffnungen eingeführt", heißt es in der ersten Meldung an Neujahr. "Von weiteren Anzeigenerstattungen im Laufe des Tages ist auszugehen."

Die Polizei sollte recht behalten: Fast 1200 Strafanzeigen gingen in den Folgewochen bei der Staatsanwaltschaft ein, knapp 500 betrafen sexuelle Übergriffe. Die Aufarbeitung geht noch immer schleppend voran.

