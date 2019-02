Im Alter von 90 Jahren Adenauers jüngste Tochter gestorben

Libet Werhahn ist tot. Die jüngste Tochter des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer (CDU), sei am Sonntag in Neuss nach kurzer Krankheit im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte die Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus unter Berufung auf die Familie.

Zuvor hatte die "Rheinische Post" über den Todesfall berichtet. Weil Adenauer in seiner Zeit als Bundeskanzler von 1949 bis 1963 schon Witwer war, begleitete ihn stattdessen oft seine Tochter bei offiziellen Besuchen etwa in die USA. Deshalb galt sie als erste First Lady der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland.

1950 heiratete sie den wohlhabenden Industriellen Hermann Josef Werhahn (1923-2016) aus Neuss, wo sie seitdem wohnte. Bis zuletzt vertrat Libet Werhahn - CDU-Mitglied seit 1946 - klare politische Ansichten. So wehrte sie sich dagegen, dass konservative Kritiker von Angela Merkel behaupteten, diese verschleudere das Erbe Adenauers.