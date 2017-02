Zukunft der Konservativen Was bewahren, was vergessen?

Seit dem Fall der Mauer erschienen zahllose Artikel, Bücher und Sammelbände über die Zukunft der Linken. Immer wieder wurde überlegt, ob die Parteien der linken Mitte, ob also die SPD, die französischen Sozialisten oder die Labour Partei noch eine Zukunft haben, ob man sie braucht und wenn ja, in welcher Gestalt: Wieder so wie früher, als Manufactum-Ausgabe eines gewerkschaftsnahen Arbeiterfolklorevereins? Oder medienversiert und finanzbranchennah wie unter Tony Blair? Oder doch eine Mischung? Das Thema wurde - unter dem Schlagwort what's left? - zum Klassiker der publizistischen Reflexion.

Weit weniger wurde über die andere Seite des politischen Spektrums nachgedacht, über die Verfassung der konservativen Parteien in der heutigen, postmodernen Gesellschaft. Dabei zeigt sich nun, dass diese mangelnde Reflexion zu ernsthaften Problemen führt, die sich zu einer Bedrohung unseres politischen Systems auswachsen können.

Denn das lebt von Alternanz, dem Wechsel der politischen Lager. Der große Philosoph Karl Popper hat das ganz kühl beschrieben: Der Vorteil und das Kennzeichen der offenen Gesellschaft ist vor allem die Möglichkeit des gewaltlosen Machtwechsels. Darauf hat der Bürger einen Anspruch, er muss darauf hoffen können, dass eine Regierung, wenn die Zeit, in der ihr Macht verliehen wurde, abgelaufen ist, durch Vertreter einer anderen politischen Richtung abgelöst wird. So machen alle mal ihre Fehler, und das Land pendelt so durch die Zeiten. Es hat ja auch ganz gut geklappt.

REUTERS US-Präsident Donald Trump

Ob das aber weiter so geht, das steht nun infrage. In den Vereinigten Staaten ist es den Republikanern nicht gelungen, aus eigener Kraft ein überzeugendes Programm zu entwickeln oder auch nur einen aussichtsreichen Kandidaten zu stellen. Jahrelang hat die Partei gegen das Establishment, gegen Verwaltung, Steuern und Regierung an sich gewettert - aber als es dann so weit war, die Demokraten im Weißen Haus abzulösen, standen sie blank da. Trump hat die Partei erobert, jedoch mit einem Programm, das wenig mit dem gemein hat, was die Republikaner jahrelang vertreten haben. Und es gab auch keine Person mehr, die beeindruckend genug, entschieden genug gewesen wäre, sich gegen Trump zu behaupten. Da hatten die Rekrutierungsmechanismen schlicht versagt.

In Großbritannien ging die Tradition der skeptisch proeuropäischen und traditionsbewussten Tories zu Ende, eine unerfahrene Truppe von Brexiteers improvisiert seitdem das Regierungshandeln - von einem bedächtigen, gentleman- und gentlewomanliken Konservativismus keine Spur mehr, die einzelnen Gruppen der Bevölkerung werden in Misstrauen gegeneinander gehalten.

Reuters François Fillon, französischer Präsidentschaftskandidat der Konservativen

Und in Frankreich steht die gesamte Präsidentschaftswahl auf dem Spiel, weil das konservative Lager nur Kandidaten hat, die heillos in Skandale verstrickt sind. Programmatisch scheint es diesem Lager auch immer schwerer zu fallen, den Sprüchen der extremen Rechten zu widerstehen. Fillon etwa sucht seine moralische Schwäche durch markige Symbolik in der Sicherheitspolitik zu kompensieren. Als würde man Punkte gegen den Front National gewinnen, wenn man seine Themen kopiert und nur leicht mildere Antworten dazu erfindet. Fillon ist aber auch kulturell unsicher. Er beschwört Mal um Mal die Notwendigkeit, ein rundum positives Bild der französischen Geschichte zu zeichnen, in der beispielsweise die Geschichte des Kolonialismus als segensreiche Zivilisationsverbreitung vorkommt - das ist etwa auf dem historischen Reflexionsniveau von "Tim im Kongo". Die französischen Konservativen machen sich damit lächerlich, denn es führt kein Weg mehr in jene Zeit, als das weiße Frankreich den Kontinent jenseits des Mittelmeers ausbeuten konnte, ohne dafür wenigstens Kritik zu hören.

Das konservative Publikum schätzt bleibende Werte und klare Familienstrukturen - aber auf dem Gebiet hat sich in den letzten Jahrzehnten am meisten verändert. Die Naturverbundenheit war einst ein Wesensmerkmal der konservativen Weltanschauung - aber das Thema ist längst eine politische Domäne der Ökoparteien. Die Rolle des pater familias, einst das philosophische und politische Leitbild konservativer Staatschefs, gibt es in der sozialen Wirklichkeit kaum noch: Familie, das heißt heute kommunizieren, verhandeln, flexibel bleiben. Werte sind immer noch wichtig, aber ihre Form wandelt sich, sie werden diskursiv verhandelt, nicht mehr angesagt. Der gute Familienunternehmer, der noch für seine Leute sorgt, ist im deutschen Mittelstand noch oft anzutreffen, sonst aber leider auf dem Rückzug: den finanzbewussten Ablaufoptimierern aller Branchen sind konservative Verhaltensmuster eher hinderlich.

Nun rächt es sich, dass der Konservativismus nicht mehr Mühe in die Reflexion verwendet hat, wenig Kontakte zu Denkern, Künstlern oder Wissenschaftlern suchte, um an seinen Traditionen zu arbeiten. Schlanker Staat, Steuersenkungen, die Regierung als Problem - diese Ideologie, die seit Jahrzehnten die Konservativen inspiriert, musste ja auch sozial dazu führen, dass die klügsten Köpfe mit solchen politischen Ideen eine Karriere in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft anstrebten, aber nicht in der Regierung oder politischen Parteien. In Deutschland hat die Wiedervereinigung alles durcheinandergewirbelt. Nach dem Spendenskandal konnte sich die CDU erneuern - aber sollte Angela Merkel ihre Karriere einmal beenden, steht auch die Union vor einer ideologischen und personellen Leere.

DPA Boris Johnson, konservativ, britischer Außenminister

Was bedeutet es, konservativ zu sein und sich gegen die extreme Rechte abzugrenzen? Wenn man klare Ordnung und Ansagen schätzt, wo zieht man dann die Linie zu jenen, die eine noch simplere Ordnung der Welt propagieren und noch lauter schreien? Wie lassen sich offene Familien- und Lebensmodelle, Mobilität und kulturelle Neugier in ein konservatives Weltbild integrieren? Wie sieht es aus, das konservative Leitbild einer guten Gesellschaft in Zeiten der Digitalisierung? Wie sieht es aus, wenn man weiterhin jedem einen Platz in der Gesellschaft einräumen möchte, statt die Bevölkerung in Bestandteile auszudifferenzieren und aufeinanderzuhetzen? Welche konservativen Politiker gelten noch als Vorbilder und Staatsmänner, wenn die führenden Exponenten der Bewegung Donald Trump und Boris Johnson heißen?

In der Fähigkeit der Konservativen, sich mit den neuen Familienmodellen, mit politischen Realitäten der Postmoderne und der globalen Mobilität zu versöhnen und der extremen Rechten auch konzeptionell und sprachlich zu widerstehen hängt es ab, wie stark unser Modell der offenen Gesellschaft bleibt. Höchste Zeit, darüber nachzudenken: What's right?