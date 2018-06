Kreuz-Erlass in Kraft Bayerns SPD-Chefin kritisiert Söders "Wahlkampf-Manöver"

Die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen hat Ministerpräsident Markus Söder aufgefordert, den am Freitag in Bayern in Kraft getretenen Kreuz-Erlass wieder aufzuheben. "Ein souveräner Ministerpräsident würde den Fehler einräumen und den Erlass zurücknehmen", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". Kohnen warf dem CSU-Politiker vor, das Kreuz für ein "Wahlkampf-Manöver missbraucht" zu haben.

Das bayerische Landeskabinett hatte beschlossen, dass ab Juni in jeder bayerischen Behörde ein Kreuz hängen muss. In Paragraf 28 der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern heißt es: "Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen." Nach Angaben des Landesinnenministeriums gibt es im Freistaat mehr als 1100 staatliche Hauptdienststellen.

Für Hochschulen, Museen und Theater des Freistaats gilt keine Verpflichtung, sondern lediglich eine Empfehlung. Das sagte am Mittwoch eine Sprecherin des Kunst- und Wissenschaftsministeriums in München, zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. "Die Verpflichtung, Kreuze im Eingangsbereich anzubringen, gilt auch für alle Behörden im Bereich des Kunst- und Wissenschaftsministeriums, mit Ausnahme der Hochschulen, Theater und Museen", erklärte die Sprecherin. "Für die gilt die Empfehlung."

Söder trifft den Papst

Die von Söder initiierte Regelung wurde bundesweit kontrovers diskutiert. Selbst in Kirchenkreisen wurde sie teils als Instrumentalisierung des Kreuzes für Profilierungszwecke vor der Landtagswahl im Herbst kritisiert. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hatte Söder vorgeworfen, "Spaltung und Unruhe" gestiftet zu haben.

Am Freitag trifft sich Söder im Vatikan mit Papst Franziskus und dessen Vorgänger Benedikt XVI. Um 10.30 Uhr ist er im Apostolischen Palast zu einer Privataudienz bei seiner Heiligkeit geladen, anschließend will er sich im Kloster Mater Ecclesiae mit dessen Vorgänger treffen.

Die bayerischen Grünen gehen davon aus, dass der Kreuz-Erlass verfassungswidrig ist. Der CSU-Regierung sei dies wohl selbst bewusst, daher führe sie weder Kontrollen durch noch setzte sie Sanktionen um, sagte die grüne Landtagsvizepräsidentin Ulrike Gote der "Augsburger Allgemeinen".