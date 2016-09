Köln: Tausende Kurden demonstrieren gegen Erdogan

Knapp 30.000 Kurden haben am Samstag in Köln für die Freilassung des PKK-Anführers Abdullah Öcalan und gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Die kurdische Arbeiterpartei PKK ist in der EU als Terrororganisation eingestuft und in Deutschland verboten. Die Redner der Kundgebung vertraten aber den Standpunkt, nur unter Beteiligung der PKK und Öcalans könne eine Friedenslösung mit der Türkei gefunden werden.

Bis zum frühen Samstagnachmittag verlief einer Polizeisprecherin zufolge alles ruhig. Ein Großaufgebot von mehr als tausend Beamten war in der Stadt im Einsatz. Wegen eines herrenlosen Rucksacks sperrten die Einsatzkräfte zeitweilig die Deutzer Brücke. Der Rucksack stellte sich als unverdächtig heraus.

Ursprünglich war ein internationales kurdisches Kulturfestival im Kölner Stadion geplant, das aber wegen Sicherheitsbedenken abgesagt wurde. Die Kundgebung fand deshalb unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Bei der Demonstration zeigten viele Fahnen das Gesicht des in der Türkei inhaftierten Öcalan. Der PKK-Chef war 1999 in einem Hochverratsprozess zum Tode verurteilt worden. 2002 wurde seine Strafe nach Abschaffung der Todesstrafe in der Türkei in lebenslange Haft umgewandelt. Seit Monaten dringen keine Informationen zum Gesundheitszustand von Öcalan nach außen. Aus Protest dagegen hatten zuletzt 50 prokurdische Politiker und Aktivisten in der Türkei angekündigt, ab Montag in einen Hungerstreik zu treten.

In Köln hatten Ende Juli zehntausende Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan demonstriert. Auch damals blieb die Großkundgebung weitgehend friedlich.