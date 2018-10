+++ Landtagswahl in Bayern +++ Schäuble erwartet "Erschütterungen"

Landtagswahl in Bayern 10/14/18 2:38 PM Anna-Sophie Schneider Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble blickt mit Sorge auf die Ergebnisse in der Wahlen in Bayern und Hessen. Er erwartet "Erschütterungen" und Diskussionen in den Koalitionsparteien. Auch eine neuerliche Debatte um Bundeskanzlerin Angela Merkel schloss er nicht aus. Merkel sei nicht mehr so unbestritten, wie sie es über viele Jahre hinweg gewesen sei, sagte der CDU-Politiker im SWR. In einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage fiel die Union auf ein Allzeittief von nur noch 26 Prozent im Bund. "Wir wissen, es liegen Landtagswahlen vor uns. Die Ergebnisse sind offen. Sie können größere Veränderungen haben", sagte der CDU-Politiker. Sollte Merkel aber wie angekündigt erneut antreten, werde sie voraussichtlich wiedergewählt. Die Kanzlerin verfüge immer noch über hohe Zustimmungswerte, um die sie die meisten anderen Regierungschefs in europäischen Ländern beneideten. Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen hätten aber "ein Stück weit auch Auswirkungen auf die Bundespolitik und damit auch auf das Ansehen der Kanzlerin". In Bayern sei ein Ergebnis zu erwarten, das "in den Parteien entsprechende Diskussionen und Erschütterungen mit sich bringen" werde. Konsequenzen erwartet Schäuble erst nach der Landtagswahl in zwei Wochen. "Danach wird's dann vermutlich auch Diskussionen geben." Landtagswahl in Bayern 10/14/18 2:34 PM Anna-Sophie Schneider Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat zwei Wochen vor der Landtagswahlen in seinem Bundesland negative Auswirkungen der Bundespolitik auf die Umfragewerte beklagt. Obwohl es in Hessen keine Wechselstimmung gebe, "überlagert die Bundespolitik unseren Wahlkampf", sagte er der "Welt am Sonntag". Hierbei sei die CSU "leider in den letzten Monaten für das Ansehen der Union insgesamt nicht besonders hilfreich" gewesen. "Die CSU hat die Union in der letzten Zeit viel Vertrauen gekostet", sagte Bouffier der Zeitung. "Man kann nicht über Monate den Eindruck erwecken, dass vieles durcheinandergeht und die Regierung nicht handlungsfähig ist, und dann erwarten, dass die Leute der Union vertrauen." Landtagswahl in Bayern 10/14/18 2:33 PM Anna-Sophie Schneider Schlange stehen vor den Wahllokalen: Bei der Landtagswahl in Bayern zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. In München lag sie laut Wahlamt bis 12 Uhr bei 41,1 Prozent. Das waren 3,3 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren. Auch in Nürnberg gaben bis zum Mittag mehr Wähler ihre Stimme ab als 2013: Laut Wahlamt waren es 26,1 Prozent, vor fünf Jahren 21,2 Prozent. Insgesamt sind rund 9,5 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. https://twitter.com/klauseck/status/1051473339724771330 Show more Tickaroo Liveblog Software