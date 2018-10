Landtagswahl 2018 Alle Ergebnisse aus Hessen

Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.

So wird gewählt

Knapp 4,4 Millionen Menschen sind am Sonntag, den 28. Oktober, in Hessen aufgerufen, über den 20. Landtag zu entscheiden.

Jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird der Direktkandidat gewählt, es reicht die einfache Mehrheit. Mit der Zweitstimme geben die Wähler einer Partei ihre Stimme. Nach der Zahl dieser Stimmen wird die Zahl der Sitze im Parlament bemessen - vorausgesetzt, die Partei überspringt die Fünfprozenthürde.

Im hessischen Landtag gibt es regulär 110 Sitze. 55 Abgeordnete werden direkt bestimmt, 55 Abgeordnete kommen über die Listen der Parteien dazu. Hinzu können Überhang- und Ausgleichsmandate kommen, wenn eine oder mehrere Parteien mehr Direktmandate erreichen, als ihnen nach dem Zweitstimmenverhältnis zustehen.

Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Insgesamt sind 23 Parteien zugelassen. Die neuen Abgeordneten werden in 55 Wahlkreisen gewählt.

Unsere Wahlkreiskarte zeigt die Ergebnisse der Vorwahl 2013 umgerechnet auf die aktuellen Wahlkreise; Im Zuschnitt geändert wurden die Wahlkreise 2 (Kassel-Land II), Wahlkreis 5 (Waldeck-Frankenberg I), Wahlkreis 6 (Waldeck-Frankenberg II), Wahlkreis 9 (Eschwege-Witzenhausen), Wahlkreis 10 (Rotenburg), Wahlkreis 11 (Hersfeld), Wahlkreis 14 (Fulda I), Wahlkreis 18 (Gießen I), Wahlkreis 19 (Gießen II), Wahlkreis 20 (Vogelsberg), Wahlkreis 28 (Rheingau-Taunus I), Wahlkreis 29 (Rheingau-Taunus II), Wahlkreis 34 (Frankfurt am Main I), Wahlkreis 36 (Frankfurt am Main III), Wahlkreis 37 (Frankfurt am Main IV), Wahlkreis 38 (Frankfurt am Main V), Wahlkreis 39 (Frankfurt am Main VI), Wahlkreis 40 (Main-Kinzig I), Wahlkreis 41 (Main-Kinzig II), Wahlkreis 54 (Bergstraße I) und Wahlkreis 55 (Bergstraße II). Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt.