Datenauswertung zur Hessenwahl CDU verliert fast 100.000 Stimmen an Grüne - mehr als an die AfD

Am Morgen nach der Landtagswahl in Hessen sitzt der Schock bei CDU und SPD tief. Die Volksparteien sind die großen Verlierer des Sonntags, beide verloren Stimmanteile im zweistelligen Bereich. Thorsten Schäfer-Gümbel, Spitzenkandidat der SPD, spricht von einer "wirklich bitteren Niederlage", die auch am Montagmorgen noch unfassbar sei. Dem vorläufigen Endergebnis zufolge liegen die Sozialdemokraten mit 19,8 Prozent gleichauf mit den Grünen.

Für CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier könnte es hingegen noch etwas glimpflicher ablaufen. Für ein erneutes schwarz-grünes Bündnis gäbe es eine sehr knappe Mehrheit im Wiesbadener Landtag. Möglich ist rechnerisch auch ein Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP, ebenso eine Jamaikakoalition aus CDU, FDP und Grünen.

Dabei verlor die CDU viele Stimmen ausgerechnet an den eigenen Koalitionspartner. Ein Trend, der sich spätestens nach der Bayernwahl vor gut zwei Wochen abzeichnete: die Grünen im Höhenflug. Doch auch die AfD profitierte, vor allem von der Enttäuschung der Wähler über die Arbeit der anderen Parteien.

Die Wählerverschiebungen im Detail:

Mehr als 100.000 Bürger in Hessen, die sich 2013 noch für die CDU entschieden hatten, stimmten dieses Mal für die Grünen - ohne dass es in die umgekehrte Richtung eine nennenswerte Verschiebung gab. Bei der SPD fallen die Verluste an die Grünen von Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir mit 142.000 Wählern noch deutlicher aus. Beide Volksparteien verloren auch an alle anderen Parteien Stimmen. Die CDU bekommt nur von der SPD mehr Wähler, als sie an diese verliert.

Das geht aus der Analyse zur Wählerwanderung von Infratest dimap hervor. Das Wahlforschungsinstitut berechnet sie anhand eigener Befragungen und amtlicher Statistiken. Die Werte sind eine grobe Größenordnung dafür, wie viele Wähler im Vergleich zur vergangenen Wahl von und zu einer Partei ab- oder zugewandert sind.

Quelle: Infratest dimap/ARD (Schätzung auf Basis von Vor- und Nachwahlbefragungen, Wahl- und Bevölkerungsstatistiken)

Demnach kann die SPD nur 44 Prozent ihrer Wähler von 2013 halten und kaum andere Wähler für sich gewinnen. Viele ehemalige CDU- und SPD-Wähler gingen diesmal nicht zur Wahl, während alle anderen Parteien ehemalige Nichtwähler in mindestens kleinem Umfang mobilisieren konnten.

Die AfD zieht nach der Wahl vom Sonntag mit 13,1 Prozent der Stimmen auch in den hessischen Landtag ein und ist damit bundesweit in allen Landtagen vertreten. Sie profitierte vor allem von vormaligen CDU-Wählern. 96.000 von ihnen entschieden sich dieses Mal für die AfD. Damit lockte die Partei 2018 mehr ehemalige CDU-Wähler, als sie bei der letzten Hessenwahl überhaupt gewonnen hatte. Auch die SPD verlor an die AfD, allerdings deutlich weniger als die Christdemokraten. Zudem konnte die AfD die meisten früheren Nichtwähler mobilisieren.

Die Linke profitierte am meisten von einer Abwanderung aus dem SPD-Lager. Die FDP jagte hingegen vor allem der CDU Wähler ab. Die größten Verluste müssen die Liberalen zu Gunsten der AfD hinnehmen. Die Grünen bekamen neben den Stimmen der ehemaligen SPD- und CDU-Wähler auch einen großen Anteil der Erstwähler (46.000 Stimmen), unter denen sie die mit Abstand beliebteste Partei sind.

Motive der Wahlentscheidung

Auf die Frage, ob die Wähler ihre Partei aus Überzeugung oder aus Enttäuschung über andere Parteien wählten, zeigten sich vor allem die CDU-Anhänger als vergleichsweise treu. 76 Prozent von ihnen gaben laut Infratest dimap Überzeugung als Wahlmotivation an. Bei SPD und Grünen waren es etwas weniger (66 und 65 Prozent), bei der AfD waren hingegen nur 29 Prozent wirklich überzeugt. Schwerer wog bei den AfD-Wählern in Hessen demnach die Enttäuschung über andere Parteien. 62 Prozent von ihnen gaben dies als Motivation an. Bei SPD und Grünen lag der Wert knapp unter 30 Prozent, bei der CDU nur bei 18 Prozent.

Vor allem die Jungen wählten die Grünen

Etwa jeder vierte Wähler der Grünen ist zwischen 18 und 24 Jahre alt. Im Vergleich zur Wahl 2013 ist das ein Plus von zwölf Prozent und der deutlichste Zuwachs. Auch das geht aus den Infratest-dimap-Daten hervor. Damit liegen die Grünen in der Altersklasse deutlich vorne, danach kommt die CDU mit 17 Prozent, bei der Linken, FDP und AfD ist nur jeder Zehnte dem jüngsten Wählerlager zuzurechnen.

CDU und Sozialdemokraten waren hingegen bei den Wählern, die schon 60 Jahre und älter sind, am erfolgreichsten. Die CDU bekam 35 Prozent ihrer Stimmen von älteren Wählern, bei den Genossen sind es 26 Prozent. Bei den Grünen sind es hier hingegen nur 14 Prozent. Die AfD holte aus dem Bereich der Wähler zwischen 35 bis 59 Jahren die meisten Stimmen.

Die FDP verbesserte sich in allen Altersgruppen unter 60 Jahren. Die Liberalen punkteten besonders in der jüngsten Wählergruppe, wo sie ein Ergebnis von zehn Prozent erreichten und sich um sechs Prozentpunkte verbesserten.

Die Altersstruktur der CDU-, SPD- und FDP-Wähler macht sich auch bei einer weiteren Wählerveränderung bemerkbar: Mindestens acht Prozent ihrer Wähler von 2013 sind seitdem verstorben.

CDU und SPD verloren etwa gleichviele Stimmen bei Männern und Frauen. Das Minus liegt bei beiden bei etwa elf Prozent. Am deutlichsten konnten die Grünen hingegen bei den weiblichen Wählern punkten (plus zehn Prozent), aber auch die AfD (plus sieben Prozent). Der Zuwachs für die AfD ist unter den Männern allerdings noch deutlicher. Da legte die Partei um elf Prozent zu und liegt nun bei 16 Prozent. Im Vergleich entschieden sich nur zehn Prozent der Frauen in Hessen für die AfD. In keiner anderen Partei ist der Unterschied so deutlich ausgefallen.

Ein Blick auf die Aufschlüsselung nach Tätigkeit zeigt: Nicht mehr die SPD, sondern die AfD ist bei den Arbeitern in Hessen die meistgewählte Partei. 22 Prozent von ihnen setzten ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten, bei der AfD waren es 24 Prozent. Die Grünen hingegen bekamen mehr als ein Viertel ihrer Stimmen von Beamten, fast ebenso viele ihrer Wähler sind Angestellte oder Selbstständige. Die CDU punktete am meisten bei den Rentnern (37 Prozent). Die SPD holte ebenfalls unter den Rentnern ihre meisten Stimmen (28 Prozent).

Bei der Bildung der Wähler zeigt sich, dass vor allem solche mit hoher Bildung die Grünen wählten (26 Prozent). Die CDU liegt fast gleichauf mit den Grünen (25 Prozent). Wähler mit niedriger Bildung entscheiden sich vor allem für CDU (31 Prozent), SPD (27 Prozent) und die AfD (20 Prozent).

Gefragt nach der persönlichen wirtschaftlichen Lage gab fast ein Drittel der CDU-Wähler an, zufrieden zu sein. Bei den SPD-Wählern ist es jeder Fünfte, ebenso bei den Grünen. Menschen, die unzufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Situation sind, entschieden sich besonders oft für die AfD (24 Prozent) und die SPD (21 Prozent).