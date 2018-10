Landtagswahl in Hessen Alle schön beweglich

"Hessen war immer knapp": Diesen Satz hört man derzeit ständig in Wiesbaden, Kassel und Frankfurt. Und es stimmt ja: In dem Bundesland, das die SPD bis 1999 fast durchgängig regierte und in dem die CDU seitdem den Ministerpräsidenten stellt, gab es immer knappe Mehrheiten.

Was sich jedoch geändert hat: Die alten Lager, das klare Rechts-gegen-links-Schema gibt es nicht mehr.

Kaum irgendwo waren doch Grüne und CDU derart verfeindet wie in Hessen. Auf der einen Seite die einstigen Spontis um Joschka Fischer, auf der anderen der hessische Stahlhelm-Flügel der CDU um Alfred Dregger.

Und nun? Regieren die Grünen seit fünf Jahren in Hessen mit der CDU. Und scheinen davon sogar profitieren zu können.

Dennoch schließen sie auch einen erneuten Wechsel nicht aus: Allen Umfragen zufolge könnte es am Sonntag mehrere, rechnerisch mögliche Dreierkonstellationen geben: ein Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und FDP. Oder eine Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP. Oder Rot-Rot-Grün beziehungsweise Grün-Rot-Rot.

Hessische Verhältnisse: Dieser Begriff beschreibt eine Situation, bei der es nach einer Wahl keine klare Mehrheit gibt:

Aus diesem Debakel haben alle Parteien in Hessen gelernt. Bis auf Koalitionen mit der AfD wird nichts mehr ausgeschlossen. Und auch der Ton hat sich spürbar verändert.

"Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen": Mit diesem Plakat bediente die CDU noch vor zehn Jahren ausländerfeindliche Ressentiments. Grüne wie SPD wiederum betrachteten die Christdemokraten als Erzfeinde - Koch war für sie der Hardliner, der kaltblütige Polarisierer, der böse Bube.

Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir verweigerte ihm damals im Wahlkampf sogar den Handschlag.

Und heute? Kochs Nachfolger Bouffier versteht sich blendend mit Al-Wazir. Die Grünen sind in die Mitte gerückt, die CDU hat sich modernisiert. Bouffier sendete bereits bei seiner ersten Wahl zum Ministerpräsidenten im August 2010 Signale der Entspannung Richtung Grüne. Diese reagierten zunächst irritiert, ließen sich dann aber doch überzeugen und vereinbarten ein Bündnis mit jenem Mann, der als Innenminister noch als besonders konservativ galt, mithin als "Schwarzer Sheriff".

Thorsten Schäfer-Gümbel wiederum hat es geschafft, die Sozialdemokraten trotz der Dauerkrise auf Bundesebene zu einem ernsthaften Herausforderer zu machen. Ohne dabei auf Krawall und persönliche Angriffe zu setzen.

Auch der Umgang mit der Linkspartei hat sich entspannt. Zwar ist das Ypsilanti-Trauma bei allen drei beteiligten Parteien nach wie vor spürbar. Dennoch ist klar: Die Linke ist nach zehn Jahren im Landtag pragmatischer geworden, die inhaltlichen Überschneidungen mit SPD und Grünen sind da.

Für den Wahlkampf hieß das: Es gab keine großen, keine emotional aufgeladenen Themen. Statt über Flüchtlinge wurde über steigende Mieten, Straßenbau, Kitagebühren und Schulpolitik geredet.

Im Vergleich zu früheren Wahlkämpfen war das eher: langweilig. Dennoch sind die neuen hessischen Verhältnisse keine schlechte Entwicklung. Es herrscht eine neue Sachlichkeit.

Der respektvolle Umgang der Spitzenpolitiker miteinander bedeutet dabei keineswegs, dass sich ihre Positionen nicht unterscheiden. Gerade CDU und SPD grenzen sich inhaltlich in so vielen Punkten voneinander ab, dass eine Große Koalition als unwahrscheinlichste Variante gilt.

Aber das muss ja keine schlechte Nachricht sein.

Wie funktioniert die Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was passiert mit meinen Daten?