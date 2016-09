+++ Newsblog zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern +++: AfD feiert, Union erschüttert

SPD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen: Sie kommt laut den Hochrechnungen von ARD und ZDF auf 30,2 bis 30,4 Prozent.

Die AfD erreicht aus dem Stand 21,0 Prozent (ARD) bzw. 21,4 Prozent (ZDF).

Die mitregierende CDU erreicht mit 19,2 bis 19,8 Prozent ihr historisch schlechtestes Landesergebnis.

Die Linkspartei erhält 12,5 bis 12,6 Prozent, die Grünen müssen mit 5,0 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, hat sich nicht auf eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU festgelegt. Er habe keine Präferenz für eine Koalitionsoption, sagte der SPD-Politiker nach der Landtagswahl. "Wir werden mit allen reden." Es gebe neben der CDU auch eine zweite Möglichkeit. Nach den ersten Hochrechnungen könnte die SPD auch mit Linken und Grünen eine Regierung bilden.

AfD-Vize Alexander Gauland: "Das ist eine krachende Niederlage für Kanzlerin Merkel in ihrem eigenen Bundesland. Lorenz Caffier hat sich zu spät von ihr distanziert, das war unglaubwürdig. Die Wähler haben gespürt, wer wirklich gegen Merkels Politik ist."

AfD-Mann Alexander Gauland stößt mit Leif-Erik Holm, AfD-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, auf den Wahlerfolg an. (Foto: AP)

Büffet wird eröffnet, Journalisten werden aus dem Festzelt gebeten. Applaus. Einer murrt: "Ruhe von der Lügenpresse beim Essen" #ltwmv — Ann-Katrin Müller (@akm0803) September 4, 2016

Bei der AfD ist das Buffet eröffnet:

Mecklenburg-Vorpommern hat gewählt. Die SPD ist laut einer ARD-Prognose Sieger der Wahl. Die AfD schiebt sich an der CDU vorbei auf Platz zwei - entsprechend groß war der Jubel auf der AfD-Wahlparty. Hier können Sie die ersten Reaktionen der AfD im Video sehen.

"Wir müssen analysieren wieso Menschen zur AfD gehen."



Das sagt ihr seit 2013 (!!!!). #ltwmv — Jan Schnorrenberg (@spektrallinie) September 4, 2016







4 Punkte Minus ist bitter für CDU,aber Minus 14 für SPD, GRÜ und Linke zeigt,dass 21 Proz.AfD alle Demokraten angeht https://t.co/HU6MFicuhG — Armin Laschet (@ArminLaschet) 4. September 2016 Der CDU-Landesvorsitzende Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, versucht in dem schlechten Ergebnis der Union in Mecklenburg-Vorpommern noch etwas positives zu sehen.

Der AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm schippert mit einem Boot zum Landtag in Schwerin.

(Quelle:SPIEGEL ONLINE)

Petry weiter: „Die spannende Frage ist jetzt: Werden die anderen Parteien auf Sachfragen der AfD eingehen? Da werden wir genau hingucken.“

AfD-Vize-Chefin Frauke Petry sagte im ZDF: „Das ist eine Klatsche für Angela Merkel nicht nur in Berlin, sondern vor allem in ihrem Wahlkreis. Wir haben nun die Verantwortung, Politik für den Bürger zu machen. Die Bürger trauen das den alten Volksparteien einfach nicht mehr zu.“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) äußert sich auf Twitter wohl eher allgemein nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Wir bekämpfen nicht die AfD, wir müssen die Angst bekämpfen!

Für die Freiheit, Gleichheit&Geschwisterlichkeit neue Wege denken und gehen! — Bodo Ramelow (@bodoramelow) September 4, 2016

Die ersten Hochrechnungen aus Mecklenburg-Vorpommern sind da. Demnach ist die SPD von Regierungschef Erwin Sellering mit 30,4 Prozent stärkste Kraft - gefolgt von der AfD mit 21,0 Prozent. Die CDU fährt mit 19,2 Prozent das schlechteste Landesergebnis ein. Die Linkspartei erhält demnach 12,6 Prozent, die Grünen müssen mit 5,0 Prozent um den Wiedereinzug bangen, während die rechtsradikale NPD mit 3,3 Prozent ausscheidet und die FDP mit 2,9 Prozent erneut an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Mehr dazu lesen Sie hier.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte im ZDF: „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder stärkste Partei geworden sind. Erwin Sellering hat das verdient.“ Mit Blick auf mögliche Koalitionen sagte sie, es sei immer gut „viele Optionen zu haben“.

FDP scheitert in Mecklenburg-Vorpommern erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Ersten Prognose zufolge liegt die Partei bei etwa 3 Prozent. Bundesvorsitzender Christian Lindern äußerte sich bereits auf Twitter: Die #FDP hat heute Abend eine Wahl verloren. Aber wir haben in einer schwierigen Situation nicht unsere Haltung verloren. CL #ltwmv — Christian Lindner (@c_lindner) September 4, 2016

Bei der CDU hingegen gibt es wenig Grund zur Freude. Dem ZDF sagte Michael Grosse-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Fraktion im Bundestag: „Das ist kein schöner Wahlabend für uns. Ich glaube, hier hat auch ein Stück weit die Berliner Politik eine Rolle gespielt. Die große Koalition sollte auch abgestraft werden.“

Trotz starker Verluste bleibt die SPD stärkste Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Prognosen von ARD und ZDF wurde die AfD mit über 20 Prozent auf Anhieb zweitstärkste Kraft vor der CDU. AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm freut sich nach der Veröffentlichung der ersten Zahlen: "Vielleicht ist das der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels."

Die Wahllokale schließen in zehn Minuten. Die AfD sieht sich bereits als großen Sieger der Wahl und hat auch das W-Lan-Netzwerk auf der Wahlparty entsprechend benannt:

(Quelle: SPIEGEL ONLINE)



Wenn es keine Schlangen bei der Frauentoilette gibt... ist man bei der #AfD-Wahlparty. #ltwmv #schwerin — Ann-Katrin Müller (@akm0803) September 4, 2016

Meine Kollegin Ann-Kathrin Müller ist für uns heute in Schwerin bei der Wahlparty der AfD:

Die AfD feiert gegenüber des Landtags, der sich im Schweriner Schloss befindet. Spitzenkandidat Leif-Erik Holm gibt kurz vor den ersten Prognosen und Hochrechnungen ein Interview nach dem anderen. Er ist zuversichtlich, dass die AfD vor der CDU landet und gibt sich wie in den vergangenen Wochen zurückhaltend bis zahm. "Wir sind keine ausländerfeindliche Partei, sondern kämpfen gegen die Politik von Merkel, Gabriel und Seehofer." Nun, die kandidieren in Mecklenburg-Vorpommern

nicht. Doch um Landespolitik ging es in diesem Wahlkampf ohnehin kaum.

(Quelle: SPIEGEL ONLINE)



Die Wahllokale schließen in etwa zwanzig Minuten. Trotz Regen haben sich in diesem Jahr offenbar mehr Wahlberechtigte auf den Weg zur Stimmabgabe gemacht. Am frühen Nachmittag lag die Wahlbeteiligung etwa drei Prozentpunkte höher als vor fünf Jahren. Gut 1,3 Millionen Menschen sind heute aufgerufen ihre Stimme in Mecklenburg-Vorpommern abzugeben. Bisher verlief die Wahl sehr ruhig und ohne Besonderheiten.

Der SPD-Spitzenkandidat Erwin Sellering kommt gemeinsam mit Frau Britta Baum und Sohn Matti Linnart am Wahllokal an. Sellering ist seit 2008 Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern.

(Quelle: dpa)





Umfragen vor der Wahl weisen daraufhin, dass die AfD heute in Mecklenburg-Vorpommern die zweitstärkste Kraft werden könnte. Das Ergebnis wird bundesweit mit Spannung erwartet. Die Landtagswahlen heute gelten als Stimmungsbarometer für die Bundestagswahlen im kommenden Jahr.





Der SPD-Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach hat die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen, ihre Stimme heute abzugeben. Dabei spricht er eine ungewöhnliche Wahlempfehlung aus. Heute ist sogar die CDU wählbar: Karl Lauterbach @Karl_Lauterbach #MV Bürger, geht zur Wahl. Beste Wahl SPD, Toleranz und Sicherheit. Grüne oder Linke ok. Sogar CDU wählbar. Auf keinen Fall AFD. Land unter! 10:46 - 04 Sep 2016 Reply

Noch sind die Wahllokale geöffnet. Doch schon am frühen Nachmittag zeichnete sich eine etwas höhere Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ab als vor fünf Jahren. Wie Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes in Schwerin sagte, hatten bis 14. 00 Uhr 32,8 Prozent der Wähler ihre Stimmen abgegeben. Das seien drei Prozentpunkte mehr als 2011 zu diesem Zeitpunkt. Auch die Briefwahlquote lag in diesem Jahr deutlich höher als vor fünf Jahren. Demnach gaben landesweit bis zu 20 Prozent der Wähler ihre Stimme per Briefwahl ab.