Landtagswahl Nahles offen für Rot-Rot-Grün in Niedersachsen

Eine knappe Woche noch, dann wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Und die noch frische SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles zeigt sich offen für vieles. Sie hätte keine Einwände gegen ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis in Niedersachsen, sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Ich glaube, dass wir keine Ausschließeritis gebrauchen können." Anders als bei der Saarland-Wahl sei es kein Fehler, sich diese Option in Niedersachsen offenzuhalten. In aktuellen Umfragen hat Rot-Rot-Grün allerdings ohnehin keine Mehrheit.







"Im Saarland wollten die Menschen Oskar Lafontaine nicht mehr in wichtigen Positionen sehen. Das hat auch die Landes-SPD geschwächt", sagte Nahles. In Niedersachsen sei die Lage völlig anders. Im Bund sei sie ernüchtert über die Erfahrungen mit der Linken. "Ich bin deshalb skeptisch, dass es bald zu einer Zusammenarbeit auf Bundesebene kommen kann", sagte Nahles.

Kopf-an-Kopf-Rennen



Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wollte ein Bündnis mit der Linken ausdrücklich nicht ausschließen. Er konzentriere seinen politischen Ehrgeiz aber darauf, dass die Partei wieder unter der Fünfprozenthürde bleibe, sagte er.

Die Landtagswahl in Niedersachsen musste auf den 15. Oktober vorgezogen werden, nachdem die rot-grüne Koalition ihre Regierungsmehrheit verloren hatte. Ausgelöst worden war die Krise von der Abgeordneten Elke Twesten, die ihren Wechsel von den Grünen zur CDU erklärt hatte.

Gut eine Woche vor dem Wahltermin läuft es nach einer weiteren Umfrage auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Weil und seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann hinaus. Im ZDF-"Politbarometer" vom Freitag kommen die regierende SPD und die oppositionelle CDU derzeit beide auf 33 Prozent. Außer einer großen Koalition aus SPD und CDU sind rechnerisch noch eine Jamaikakoalition aus CDU, FDP und Grünen oder eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen möglich.