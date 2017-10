Vorläufiges Endergebnis Rot-Grün verpasst Mehrheit in Niedersachsen knapp

Es ging hin und her. Mal hatten SPD und Grüne just genug Sitze um in Niedersachsen weiter zu regieren - dann war die Mehrheit wieder weg. Das vorläufige Endergebnis besagt nun: Die rot-grüne Landesregierung ist am Ende.