Russischer Außenminister Lawrow beklagt Russophobie in EU und Nato

Sergej Lawrow ist seit mehr als dreizehn Jahren russischer Außenminister, spielt in seiner Freizeit gerne Gitarre und dichtet mitunter. Als er am Donnerstag bei einer Veranstaltung der "Körber-Stiftung" in Berlin von der Moderatorin gefragt wird, wie er das Verhältnis der Europäischen Union (EU) mit Russland in Reime fassen würde, stutzt er für einen kurzen Moment. Dann lächelt er breit und sagt: "Die Reime wären nicht ganz jugendfrei, deshalb verzichte ich darauf."

Im Hotel "Adlon" erntet Lawrow dafür Lacher. Doch ansonsten ist der Tonfall ernst - den derzeitigen Beziehungen angemessen. Lawrow nutzt seinen Abstecher nach Berlin, bei dem er später den deutsch-russischen Jugendaustausch im Auswärtigen Amt würdigt, um zuvor auf Einladung der Stiftung zu sprechen - über die europäisch-russischen Beziehungen. Prominenz hat sich eingefunden: Vorne in der ersten Reihe sitzt ein ehemaliger Außenminister, der Grünen-Politiker Joschka Fischer. Auch sonst sind viele ehemalige Diplomaten da - Ex-Staatssekretär Wolfgang Ischinger und Gunter Pleuger, einst im Auswärtigen Amt, der letzte Verteidigungsminister der DDR, Rainer Eppelmann von der CDU.

In 25 Minuten und einer anschließenden Fragerunde legt Lawrow die Sicht der Putin-Administration auf die Weltlage dar. Es ist in weiten Teilen eine Klage über die Politik des Westens, der Nato und der EU - wie Lawrow sie schon oft vorgetragen hat: Der Zusammenbruch der alten sozialistischen Ordnung sei der "gemeinsame Sieg" aller Länder des einstigen sowjetischen Lagers gewesen, doch die USA und ihre Verbündeten hätten "nur sich selbst zu Siegern erklärt". Der Westen, so Lawrows Vorwurf, "wollte nie das Gespräch über eine unteilbare Sicherheit."

Gabriel ist erkrankt - das Treffen wurde abgesagt

Lawrow kritisiert in Berlin erneut die Ausdehnung der Nato, auch die Ukraine-Krise sei Folge der "kurzsichtigen Politik in Washington und Brüssel", die zum Teil von Außen in das Land hineingetragen worden sei. Der Sturz von Wiktor Janukowytsch 2014 durch die Opposition nennt er, wie im offiziellen Duktus der russischen Regierung üblich, einen "Staatsstreich".

Erst vor zwei Wochen hatte Lawrow in Krasnodar den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) getroffen und sich dort auf einer Pressekonferenz einen Schlagabtausch zu Syrien geliefert. In Berlin war ursprünglich auch ein Termin mit Gabriel vorgesehen - doch der musste kurzfristig abgesagt werden, weil Gabriel nach Auskunft des Auswärtigen Amtes an einer "fiebrigen Infektion" erkrankt ist. Am deutsch-französischen Ministerrats-Treffen in Paris hatte der SPD-Politiker am Donnerstag noch teilgenommen, war dann aber vorzeitig nach Deutschland zurückgekehrt.

DPA Vize-Vorsitzende der Körber Stiftung, Paulsen, Außenminister Lawrow, Ex-Staatssekretär Pleuger (zweite Reihe, dritter von Links) und Ex-Außenminister Fischer im Adlon.

Lawrows Auftritt im "Adlon" umkreiste einmal mehr die Dauerbaustellen: Ukraine-Krise, Annektion der Krim, Krieg in Syrien, EU-Sanktionen. "Die Spannungen zwischen Russland und den westlichen Staaten kommen der Welt teuer zu stehen", so Lawrow. Innerhalb der EU und der Nato gebe es eine "Minderheit", die auf eine "Russophobie" setze, deren Kräfte die Nato und die EU - "in russophobe Bahnen gelenkt haben". Was er darunter konkret verstehe? Lawrow formulierte es auf Nachfrage so: "Ich bezeichne als Russophobie unbegründete und aggressive Versuche, unser Land zu isolieren."

Lawrow antwortet auf Hackerangriffe

Bei aller Kritik hob der russische Außenminister den Willen zur Zusammenarbeit hervor. "Wer das Naturell der Russen kennt, der weiß, dass es nicht seine Art ist, eingeschnappt zu sein, nachtragend zu sein", sagte Lawrow. Die Beziehungen mit der EU müssten auf der Basis von "Gleichberechtigung, gegenseitiger Gerechtigkeitsbalance und Nicht-Einmischung" fußen. Und die gemeinsamen Nachbarn, so Lawrow, sollten "nicht dazu gebracht werden, sich zwischen dem Westen und uns zu entscheiden." Zugleich bekräftigt Lawrow die Gespräche zur Ukraine-Krise im Normandie-Format zwischen Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich. Das habe eine wichtige Rolle gespielt "und spielt eine wichtige Rolle."

Ein Thema waren auch die Vorwürfe, sein Land habe sich in den US-Wahlkampf eingemischt tun. Erst kürzlich hatte Präsident Wladimir Putin erklärt, seine Regierung habe mit Hacker-Angriffen im Ausland nichts zu zu tun. Doch theoretisch könnten es "patriotische" Landsleute sein, die unabhängig agierten. Darauf angesprochen, ob "patriotische Kräfte" auch in Deutschlands Wahl eingreifen könnten, verwies Lawrow zunächst auf Putins Erklärung.

Schließlich hob er doch noch zu einer längeren Ausführung an: Es sei schmeichelhaft für sein Land, wenn man Russland solch eine Macht zuschreibe, würde es so sein, wäre es nicht zur Krise in der Ukraine oder in Transnistrien gekommen, so sein hörbar sarkastischer Einwurf. Der Ansatz, "irgendwelche Informations-Leaks oder Fake-News auszukosten" sei "zerstörerisch". Er habe, sagte er zur Moderatorin der Körber-Stiftung, die Frage zum Bundestagswahlkampf länger beantworten müssen, um zu einem "Nein" als Antwort zu gelangen. "Deshalb", sagte er unter dem Gelächter der Zuhörer, "machen Sie sich keine Sorgen".