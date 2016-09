Mecklenburg-Vorpommern AfD-Mann in Wohnungsnot

Für Leif-Erik Holm ist die Sache klar. "Ich lebe seit Jahren an derselben Stelle", sagt der AfD-Landes- und Fraktionschef von Mecklenburg-Vorpommern. Die Rede ist von einem kleinen Ort, rund zehn Kilometer von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt: Klein-Trebbow.

Dort hat Holm nach eigenen Angaben eine Mietwohnung, dort sei er mit Erstwohnsitz gemeldet. "Ich bin seit Kindheitstagen Mecklenburger", erzählt der frühere Spitzenkandidat seiner Partei, die Anfang September mit 20,8 Prozent in den Landtag einzog und die CDU auf den dritten Platz verwies.

Das Örtchen Klein-Trebbow, in dem insgesamt nur 960 Menschen leben, könnte Holm und die AfD in den kommenden Wochen noch mehr beschäftigen, als ihnen lieb ist. Denn es gibt Zweifel, ob Holm wirklich an seinem Erstwohnsitz seinen Lebensmittelpunkt hatte - oder er nicht vielmehr in Prenzlauer Berg in Berlin bei Frau und Kind wohnte.

Die Frage ist deshalb kniffelig, weil nach dem Wahlgesetz von Mecklenburg-Vorpommern ein Kandidat mindestens drei Monate mit Erstwohnsitz vor der Wahl gemeldet sein muss, um überhaupt antreten zu können.

Dass Holm nun in Not geraten könnte, führt in die Tage vor der Wahl zurück. In einem Bericht der "Zeit" hatte es geheißen, nach seinem Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wolle Holm zurück in seinen Heimatort Klein-Trebbow ziehen. Holm sprach bereits zwei Tage vor der Wahl gegenüber SPIEGEL ONLINE von einem "Missverständnis": Nicht er, sondern seine Frau wolle mit Kind nach Klein-Trebbow ziehen.

Seine Frau, die "noch" in Berlin arbeite, sei mit Erstwohnsitz in Prenzlauer Berg gemeldet. Er selbst sei dort nicht mit einem Zweitwohnsitz gemeldet, lautete Holms Antwort auf die Frage, ob er in Berlin die in einem solchen Falle notwendige Zweitwohnsitzsteuer zahle. Bei dieser Version blieb er auch bei einem jüngsten Telefonat.

An der Darstellung Holms haben manche Bürger Zweifel. Bei Mecklenburg-Vorpommerns Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes waren bis Donnerstagnachmittag im Fall von Holm fünf Anfechtungen eingegangen. Es könnten theoretisch noch mehr werden, die Frist läuft bis zum 3. Oktober, 24 Uhr.

Rein formale Prüfung

Die Behörde ist gehalten, die Beschwerden zu prüfen. Doch dort ist Holm offenbar wenig vorzuhalten. Der Landeswahlleiterin liegt von der Meldebehörde Lützow-Lübstorf, die für Klein-Trebbow zuständig ist, die entsprechende Meldebestätigung Holms für Klein-Trebbow als Erstwohnsitz vor - als Anhang zur Wählbarkeitsbescheinigung des Kandidaten. Diese sei "ohne Beanstandung". Ohne Wählbarkeitsbescheinigung hätte Holm gar nicht als Listen- und Direktwahlkandidat antreten können, sagte Petersen-Goes SPIEGEL ONLINE.

Allerdings: Der Frage, ob Holm sich tatsächlich überwiegend an seinem Erstwohnsitz aufgehalten hat, geht die Wahlbehörde gar nicht nach. Sie kann es gesetzlich auch nicht. "Wir vollziehen eine rein formale Prüfung der vorliegenden Unterlagen, die für die Wahl eines Kandidaten notwendig sind", sagte die Landeswahlleiterin.

Nun richten sich die Augen auf die Meldebehörde des Amts Lützow-Lübstorf. Die leitende Verwaltungsbeamtin des Amts, Iris Brincker, sagte SPIEGEL ONLINE: "Wir prüfen, ob wir tätig werden oder nicht." Dabei gehe es um den Paragrafen 22 des Bundesmeldegesetzes zur "Bestimmung der Hauptwohnung". Dort heißt es: "Hauptwohnung eines verheirateten oder eine Lebenspartnerschaft führenden Einwohners, der nicht dauernd getrennt von seiner Familie oder seinem Lebenspartner lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie oder der Lebenspartner."

Holm sieht kein Problem

Genau darum kreist die Frage, die auch Bürger in ihren Anfechtungen bewegt: Hat Holm die Zeit überwiegend bei der Familie in Berlin oder in Klein-Trebbow verbracht? Der AfD-Spitzenpolitiker sagt, er habe sich nichts vorzuwerfen: "Ich sehe das unproblematisch." Auch seine frühere Tätigkeit für das Berliner Büro der AfD-Europaabgeordneten Beatrix von Storch habe er rechtzeitig beendet. Bis Ende Mai war er dort tätig, danach stieg er in den Wahlkampf seines Heimatlandes ein.

Wie geht es nun weiter? Könnte am Ende Holm sogar sein Mandat verlieren? Müsste er dann vor das Landesverfassungsgericht ziehen? In der kommenden Woche konstituiert sich der Landtag von Schwerin. Zuständig für Wahlbeschwerden ist dort der Wahlprüfungsausschuss, der in Mecklenburg-Vorpommern zugleich auch der Rechtsausschuss ist. Wann er wiederum erstmals in neuer Besetzung zusammentritt, ist noch offen.

Die Leiterin der Landeswahlbehörde wird ihren Bericht voraussichtlich im Verlauf des Oktobers dort vorlegen. Das Gremium könnte dann auch die Meldebehörde um eine Stellungnahme bitten. "Der Ausschuss", sagt Landeswahlleiterin Petersen-Goes, "hat dann zu entscheiden, wie es weitergeht, ob es etwa zu einer Beschlussempfehlung für den Landtag kommt."

Diese 18 ziehen für die AfD in den Landtag ein Leif-Erik Holm, 46, Journalist: Der Spitzenkandidat wurde zum Fraktionschef gewählt. Der frühere Radiomoderator gibt sich moderat, langte im Wahlkampf aber auch mal hin, vor allem beim Thema Islam. Ein zentraler Satz war seine Warnung vor einem Deutschland, das "Schritt für Schritt in ein Kalifat verwandelt wird". Matthias Manthei, 44, Richter: Der Ko-Parteichef wird Fraktionsgeschäftsführer. Er baute die Junge Union in Anklam auf, bevor er nach Münster zum Studium ging, in Bonn sein Referendariat absolvierte und im Jahr 2000 in seine Heimat zurückkehrte. Warum er sich von der CDU abgewendet hat? Weil ihn vieles an die alte DDR erinnert habe, sagt er. Im Wahlkampf hielt Manthei sich merklich zurück.

Allerdings verteidigte er 2014 das Vorgehen der AfD im Kreistag von Vorpommern-Greifswald, bei der diese einen Antrag der rechtsextremen NPD gegen das Kirchenasyl für einen Flüchtling in Wolgast unterstützte. "Wir interessieren uns ausschließlich für die Sache und nicht für Ideologien", sagte Manthei damals. Holger Arppe, 43, selbstständig: Wurde 2015 wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Amtsgericht Rostock sah es als erwiesen an, dass Arppe der Urheber eines Beitrags in einem Internetforum war, in dem er die britischen Inseln 2010 als einen Ort bezeichnet hatte, die für die in der EU lebenden Muslime als Quarantäne-Inseln benutzt werden könnten.

Arppe war zwischenzeitlich auch Landeschef der AfD. Für Arppe ist "eine multikulturelle Gesellschaft ein Gemeinwesen auf dem Weg in den Bürgerkrieg". Er sympathisiert offen mit der vom Bundesamt für Verfassungsschutz und zahlreichen Landesämtern beobachteten "Identitären Bewegung". Eigentlich hat die AfD eine Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Bewegung ausgeschlossen, für Arppe ist das "Distanzeritis". Auf einer Veranstaltung des rechten "Compact"-Magazins nannte er die Bewegung "gewitzt, klug und kreativ". Ralph Weber, 55, Juraprofessor an der Universität Greifswald: Direkt gewählt, gilt als Rechtsaußen. Die CDU verließ er 2014, weil er "die Sozialdemokratisierung der Partei und den bis zur Unkenntlichkeit voranschreitenden Verlust an konservativen Werten" nicht mehr mittragen wollte.

Weber war Doktorvater von Maik Bunzel, dem früheren Sänger der rechtsextremen Band "Hassgesang". Diese verherrlichte in ihren Texten Adolf Hitler. Bunzel wurde 2004 wegen Volksverhetzung verurteilt. Weber gab an, er habe erst durch Medienberichte über Bunzels Vergangenheit erfahren, halte dessen Texte auch für "ekelerregend". Er verteidigte aber dessen wissenschaftliche Dissertation. Diese trug den Titel: "Der privatärztliche Vergütungsanspruch gemäß der GOÄ im Spannungsfeld des medizinischen Fortschritts".

Auch AfD-Landeschef Holm verteidigte nach der Landtagswahl Webers Rolle als Bunzels Doktorvater. Es könne "ja nicht sein, dass die politische Gesinnung darüber entscheidet, ob jemand promovieren kann", alles andere sei "undemokratisch und eines Rechtsstaats unwürdig". Holm erwähnte allerdings nicht, dass eine Universität einen Bewerber auch ablehnen kann. Thomas de Jesus Fernandes, 41, Büroleiter: Bekam im Schweriner Homosexuellen-Zentrum Klub Einblick Hausverbot, nachdem der offen homosexuell lebende Fernandes nach Ansicht des Klubs schwulen- und lesbenfeindliche Positionen vertreten hatte.

Tatsächlich hatte Fernandes mit einem Antrag seines Kreisvorstands für Aufsehen gesorgt, in dem es unter anderem hieß, die AfD halte die "politisch-bürokratische und rechtliche Förderung beziehungsweise die aktive massenmediale Werbung für Empfängnisverhütung, Abtreibung und homosexuelles Verhalten für unvereinbar mit den vitalen Interessen der Deutschen". Gunter Jess, 64, Greifswald, Leiter Revision: War 30 Jahre lang in der CDU und auch einst aktiv in der Evangelischen Kirche im Nordosten. Für Entsetzen sorgte er in der Kirche, als er 2014 im Kreistag Vorpommern-Greifswald einen Antrag der rechtsextremen NPD gegen die Gewährung des Kirchenasyls in Wolgast für einen Mann aus Mali unterstützte. Jess sagte damals, die NPD sei ihm "relativ egal". "Wenn man sie nicht möchte, muss man sie verbieten", das Wolgaster Kirchenasyl aber sehe er als "Rechtsbruch". Enrico Komning, 48, Rechtsanwalt: War auch schon für die Schill-Partei und die FDP aktiv. Er ist Mitglied der rechtslastigen Burschenschaft Rugia Greifswald. Im Wahlkampf forderte er eine Liberalisierung des Waffenrechts, wie es auch die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry analog zum Stuttgarter Programm der Partei verlangt. Komning schrieb auf Facebook: "Für eine Liberalisierung des Waffenrechts. Terroristen haben keine zugelassenen Waffen, den Bürgern ist jedoch das Recht auf Selbstschutz genommen." Bernhard Wildt, 49, Ökonom: Führt mit seiner Frau eine Pension in Mönchgut auf Rügen. Bislang sind keine auffallenden Bemerkungen oder Äußerungen von Wildt bekannt. Schrieb nach der Wahl auf Facebook: "Wir müssen zusammenhalten und als Rüganer auch mit den Nachbarn gut auskommen, die anderer politischer Ansicht sind." Christoph Grimm, 59, Rechtsanwalt: Trat nach eigenen Angaben 2013 nach 33 Jahren aus der SPD aus und in die AfD ein. Damals konzentrierte sich die Partei unter Bernd Lucke noch auf die Kritik des Euro und der Griechenlandhilfe. "Gerettet wird nicht Griechenland, sondern die Finanzindustrie", schreibt Grimm auf der AfD-Seite. Er lehnt die Energiewende ab - mit dem Argument: "Es gibt keinen Beweis für von Menschen verursachten Klimawandel." Über die Flüchtlingspolitik Merkels schreibt er: "Der ungeregelte Flüchtlingszustrom übersteigt unsere Kraft und gefährdet den sozialen Frieden." Nikolaus Kramer, 39, Polizeioberkommissar: Auf seiner offiziellen AfD-Facebook-Seite hat sich Kramer in der Vergangenheit immer wieder gegen den Islam positioniert. Als die Boulevardzeitung "B.Z." berichtete, das Bezirksamt Köpenick habe Aktfotos aus einer Ausstellung im Rathaus entfernt, um keine "religiösen Gefühle von Menschen mit Migrationshintergrund" zu verletzen, kommentierte Kramer: "Der schleichende Beginn der Unterwerfung. Nicht mir mir!"

Zum Jahrestag der Schlacht von Askalon, bei der christliche Kreuzfahrer 1099 ein ägyptisches Heer schlugen, schrieb er im August: "Das Abendland muss heute Danke sagen." Die Kreuzritter hätten "unsere Heimat vor Unterdrückung und Tod erettet, ihr habt das heutige Europa erst möglich gemacht". Und: "Ihr seid der Mythos der Freiheit und der Schrecken des Islam." Dirk Lerche, 51, Unternehmer: Gilt in der AfD als Unterstützer des rechten Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke. Im Wahlkampf attackierte er die aus Frankreich stammende FDP-Spitzenkandidatin Cécile Bonnet-Weidhofer auf Facebook mit dem Satz: "Möchte Frau Cécile Bonnet-Weidhofer hier, wie in ihrer Heimat üblich, französische Verhältnisse einführen (Banlieues für die neuen Kulturbereicherer)?" Sandro Hersel, 31, Steuerfachangestellter: Geboren im Niederlausitzer Braunkohlerevier, lebt seit 2008 in Greifswald. Nach eigenen Angaben engagiert er sich seit April 2013 in der AfD. Der Burschenschafter schrieb über die Grünen auf Facebook: "Wenn wir kommen, wird aufgeräumt", es sei dann "Schluss mit Windradlobby, Trommelkreiswirtschaft und Genderblödsinn". Jörg Kröger, 61, Diplomingenieur: Schrieb nach der Wahl: "Die Politik des Wegschauens und Weglächelns wird ein Ende haben." Zeigte sich kürzlich von einem Vortrag des früheren tschechischen Präsidenten Václav Klaus beeindruckt, der auf einer AfD-Veranstaltung in Schwerin über Merkels Flüchtlingspolitik sprach. "Die gesellschaftlichen Systeme sind darauf nicht eingestellt, Massenmigration zu verkraften und geraten aus dem Gleichgewicht, ob Arbeitsmarkt, Bildung, Gesundheit oder Sozialsysteme", so Kröger auf Facebook. Zusätzlich hole sich Deutschland die Konflikte der Regionen, aus denen die Migration erfolge, "als Hypothek mit ins Land". Stephan Reuken, 31, Historiker: Studierte Geschichte und Politikwissenschaften in Jena und Greifswald. Auf seinem Internetauftritt schreibt er als Motivation: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, nachfolgenden Generationen ein Land zu hinterlassen, das mit seinen Traditionen, regionalen Eigenheiten und Bürgern noch unzweifelhaft als Deutschland zu erkennen ist."

Reuken ist auch Mitglied der Burschenschaft Germania aus Jena. 2011 schrieb die Nachrichtenagentur dapd, Reuken sei aktives Mitglied und organisiere das burschenschaftliche Leben mit, zum Beispiel Veranstaltungen, das "Pflichtfechten und das tägliche gemeinsame Mittagessen". Dabei werde auf Tischmanieren und gutes Deutsch geachtet. "Anglizismen sollen vermieden werden", zitierte dapd Reuken damals. Christel Weißig, 70, Bürokauffrau im Ruhestand: Einzige Frau in der Fraktion. Wurde in Hamburg geboren und lebt nach eigenen Angaben seit zehn Jahren in Mecklenburg. Weißig schreibt auf der AfD-Internetseite unter anderem: "Zu stoppen sind das Asylchaos und die Kriegshetze gegen Russland." Sie will eine Abschaffung der "Zwangsgebührenfinanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender".

Weißig ist vor allem auf Facebook aktiv und schreibt dort, es sei kein Rassismus, sein Land vor "Scheinasylanten", "kriminellen Gangs" und einem "Überangebot an Moscheen" retten zu wollen. Jürgen Strohschein, 69, Installateur: Direkt gewählt. War 42 Jahre in der CDU, verließ die Partei 2013, war jahrelang in der Region Uecker-Randow Bürgermeister und Amtsvorsteher. "Frau Merkel hat die CDU nach links gesteuert und jetzt haben sie teilweise die SPD schon links überholt", begründet er den Austritt aus seiner früheren Partei.

Zu seinen Forderungen im Wahlkampf gehörte unter anderem: "Weg mit den Russlandsanktionen!" Und: "Kriminalität bekämpfen durch Verschärfung der U-Haft und der konsequenten Nutzung geltender Abschieberegeln bei kriminellen Asylbewerbern." Ralf Borschke, 58, Maschinenbaumeister: War nach eigenen Angaben von 1998 bis 2008 in der CDU. Trat 2013 der AfD bei, ist seither eher unauffällig geblieben. Auf seiner Wahlkampfabschlusskundgebung zitierte er den österreichischen Kandidaten der rechten FPÖ für das Bundespräsidentenamt, Norbert Höfer: "Wenn uns unsere Heimat nicht fremd werden soll, müssen wir unsere Zukunft mitbestimmen." Borschke warb unter anderem mit dem Slogan "Heimat braucht Freiheit" und fordert, die Russlandsanktionen der EU sofort zu beenden. Bert Obereiner, 46, Diplomingenieur: Er blieb im Wahlkampf inkognito, es gibt kein offizielles Foto.