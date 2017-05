Leipzig Ermittler starten bundesweiten Antiterroreinsatz

Die Sicherheitsbehörden haben einen bundesweiten Antiterroreinsatz gestartet. Es gebe "eine bundesweite Aktion unter Federführung der Bundesanwaltschaft", sagte ein Sprecher der Polizei in Leipzig. Diese richtet sich gegen Mitglieder und Unterstützer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

In insgesamt vier Bundesländern wurden Polizeieinsätze durchgeführt - in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es geht um drei Personen, von denen zweien eine Mitgliedschaft im IS und einer anderen die Unterstützung des IS zur Last gelegt wird.

Die in Karlsruhe ansässige Bundesanwaltschaft ist unter anderem für Antiterrorermittlungen zuständig.