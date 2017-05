CDU-Unterstützung für Leitkultur-Vorstoß "Wer zu uns kommt, muss sich anpassen"

Es ist ein ewiger Wiedergänger: Mit seinen zehn Thesen zur deutschen Leitkultur hat Thomas de Maizière (CDU) einen alten Streit neu entfacht. Nach viel Kritik aus den Reihen der politischen Gegner stärken nun immer mehr konservative Parteifreunde dem Bundesinnenminister den Rücken.

"Gerade weil wir durch Zuwanderung und gesellschaftliche Offenheit vielfältiger werden, brauchen wir die Leitkultur als das einigende Band. Das erst gibt uns als Gesellschaft Identität, nur so entsteht der nötige gesellschaftliche Zusammenhalt", sagte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn dem SPIEGEL. Das Grundgesetz sei die Basis, könne das aber alleine nicht leisten. "Unsere deutsche Sprache, unsere Musik, unsere Traditionen und Feiertage, unser Umgang mit Geschichte, Wertschätzung für Frauen statt Machokultur - all das und viel mehr ist deutsche Leitkultur."

De Maizière hatte in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" einen Zehn-Punkte-Katalog für eine deutsche Leitkultur erläutert. Darin vertritt er unter anderem die These, die Religion sei "Kitt und nicht Keil der Gesellschaft". Der Minister listet zudem soziale Gewohnheiten auf: In Deutschland gebe man sich zur Begrüßung die Hand, zeige sein Gesicht und nenne seinen Namen. "Wir sind nicht Burka", schreibt de Maizière. Auch der Wert von Bildung und Erziehung, der Leistungsgedanke sowie die kulturelle und politische Verankerung Deutschlands im Westen werden betont.

Als "längst überfällig" bezeichnete Günter Krings, Parlamentarischer Staatssekretär in de Maizières Innenministerium, die neue Leitkultur-Debatte. "Wenn wir von Zuwanderern und Flüchtlingen erwarten, dass sie sich in unsere Kultur integrieren, dann müssen wir diese deutsche Kultur auch beschreiben und erklären", sagte Krings. "Wer das nicht will, will in Wahrheit keine Integration, sondern Multikulti."

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann sagte dem SPIEGEL: "Diese Debatte muss jetzt geführt werden, damit uns der Zuzug von mehreren hunderttausend Menschen aus fremden, vor allem islamisch geprägten Kulturkreisen, nicht auf die Füße fällt. Integration muss aktiv eingefordert werden."

Auch der Chef des Unions-Nachwuchses, Paul Ziemiak, verteidigte de Maizière, der Minister habe "die volle Unterstützung der Jungen Union". Die Leitkultur-Debatte sei "richtig und extrem wichtig", sagte Ziemiak. "Wer zu uns kommt, muss sich auch anpassen. Wer wie NRW-Ministerpräsidentin Kraft die Debatte ablehnt, verschließt die Augen vor den großen Integrationsproblemen in unserem Land."

Die SPD-Politikerin Hannelore Kraft hatte de Maizières Vorstoß auf einer DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit am Montag in Köln zurückgewiesen. Sie wolle auch keine Burka, sagte Kraft, doch die wichtigste Richtschnur für das Zusammenleben bleibe die Verfassung. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und andere Vertreter des Koalitionspartners hatten den Innenminister kritisiert.

Ähnlich fielen die Reaktionen der Opposition aus. Linken-Fraktionsvize Jan Korte erklärte: "Eine Liste zu erstellen, ab wann man deutsch ist, ist typisch für deutsche konservative Politiker und hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun." Grünen-Chef Cem Özdemir reagierte auf Twitter:

Unterstützung für de Maizière gab es zuvor bereits unter anderem von den stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner und Thomas Strobl sowie von CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach.