Leitkultur-Debatte Habermas und Lederhose

Thomas de Maizière hat das schlimme L-Wort in den Mund genommen: Leitkultur. Da geht gleich die Post ab. Weltende. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei.

De Maizière wollte eine Debatte darüber anstoßen, wer wir sind. Das ist ja ein deutscher Lieblingssport. Aber die Sache ging schon wieder schief. Muss das so sein? Wie sehr das Thema die Deutschen immer noch in Rage versetzt, deutet auf einen nach wie vor bestehenden Mangel an nationaler Normalität hin.

Tun wir einmal so, als sei es dem Minister wirklich um die deutsche Identität gegangen - und nicht um sein Schicksal nach der anstehenden Bundestagswahl. (Das sieht nämlich düster aus, weil die CSU schon Ansprüche auf das Amt des Innenministers angemeldet hat.) Mal angenommen also, der Minister wollte sich als der Wertbürger zeigen, für den ihn manche Journalisten einst hielten - dann hat Thomas de Maizière seinem Anliegen, dem guten Gespräch über die deutsche Identität, einen schlechten Dienst erwiesen.

Er hat seine zehn Thesen zur deutschen Leitkultur in der "Bild am Sonntag" veröffentlicht - und in der "Bild" schrieb Franz Josef Wagner dazu, die ministerielle Vorlage sei "... Verzeihung, altmodisch." De Maizières Versuch, nationale Identität auf zehn Reinheitsgebote einzudampfen, reicht von: "Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand." Bis zu: "Wir sind Teil des Westens. Kulturell, geistig und politisch. Die Nato schützt unsere Freiheit."

Aber der ministerielle Leitkulturkatalog ist leicht als Mogelpackung zu durchschauen: "Wir sind nicht Burka" steht da und dann weiß auch schon jeder, wer der Adressat des Papiers ist - der muslimische Migrant. De Maizière weiß natürlich, dass sein Satz auch für die bei weitem überwiegende Mehrzahl der deutschen Muslime gilt: Die sind nämlich auch nicht Burka. Allein diese Formulierung entlarvt das Projekt als das, was es wohl ist: eine antimuslimische Finte im Wahlkampf.

Das ist unwürdig. Denn die Debatte über die Identität einer Einwanderungsgesellschaft tut bitter not. Wie sehr, das zeigt schon das geifernde Entsetzen, das de Maizière bei den Gutmeinenden auslöst. De Maizière sagt "Wir sind nicht Burka" und der Chor entgegnet ihm: "Wir haben das Grundgesetz." Dabei ist beides gleichermaßen unsinnig.

Das Wort, das niemals stirbt Jahr: 2000 Name: Friedrich Merz, damaliger Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Zitat: "Zuwanderer, die auf Dauer hier leben wollen, müssten sich einer gewachsenen, freiheitlichen deutschen Leitkultur anpassen." Jahr: 2000 Name: Alexander Gauland, damals CDU-Mitglied, heute AfD-Spitzenkandidat Zitat: "Wenn es keine Leitkultur gibt, muss die Frage erlaubt sein, warum eine anatolische Stadt so anders aussieht als eine deutsche oder französische. Den Begriff der Leitkultur kann nur anstößig finden, wer die kulturelle Differenz in der historischen Tradition leugnet." Jahr: 2004 Name: Jörg Schönbohm, CDU, damaliger Innenminister in Brandenburg Zitat: "Im Mittelalter sind Gettos gegründet worden, um Juden auszugrenzen. Heute hat ein Teil der bei uns lebenden Ausländer selbst Gettos gegründet, weil sie uns Deutsche verachten. Wer zu uns kommt, muss die deutsche Leitkultur übernehmen." Jahr: 2007 Name: Edmund Stoiber, damaliger CSU-Vorsitzender Zitat: "Es gibt eine in Jahrhunderten gewachsene Leitkultur in Deutschland. Also, bei aller Toleranz: Kathedralen müssen größer sein als Moscheen." Jahr: 2010 Name: Hans-Peter Friedrich, CSU, damaliger stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Zitat: "Um das klar zu sagen: Die Leitkultur in Deutschland ist die christlich-jüdisch-abendländische Kultur. Sie ist nicht die islamische und wird es auch nicht in Zukunft sein." Jahr: 2015 Name: Norbert Lammert, CDU, Bundestagspräsident Zitat: "Wir brauchen - mit oder ohne diesen Begriff - eine Leitkultur, weil eine Gesellschaft Vielfalt nur erträgt, wenn es ein Maß an Gemeinsamkeit gibt, das nicht zur Disposition steht." Jahr: 2016 Name: Matthias Rößler, CDU, Landtagspräsident in Sachsen Zitat: "In diesem Sinn ist unsere Leitkultur eine Einladung an Einwanderer, Deutsche unter Deutschen zu werden - wenn ich das so sagen darf, sich mit Haut und Haaren auf unser Land einzulassen." 2017 Name: Thomas de Maizière, CDU, Bundesinnenminister Zitat: "Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka." Weiter: "Wer sich seiner Leitkultur sicher ist, ist stark."

Niemand geringerer als Jürgen Habermas, der im Alter zusehends dazu übergeht, sich selbst zu spielen, hat dem Minister geantwortet: "Eine liberale Auslegung des Grundgesetzes ist mit der Propagierung einer deutschen Leitkultur unvereinbar. Eine liberale Verfassung verlangt nämlich die Differenzierung der im Lande tradierten Mehrheitskultur von einer allen Bürgern gleichermaßen zugänglichen und zugemuteten politischen Kultur. Deren Kern ist die Verfassung selbst."

Das soll es also sein: Wer das Grundgesetz hat, der braucht keine Leitkultur. Das Grundgesetz. Es besteht aus Präambel, den Grundrechten, grundrechtsgleichen Rechten und Staatsorganisationsrecht. 146 Artikel, darunter nicht nur, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sondern auch die Bestimmung, dass der Bund Eigentümer der bisherigen Reichswasserstrassen ist oder dass alle deutschen Kauffahrteischiffe eine einheitliche Handelsflotte bilden.

Das Gesetz steht geschrieben, aber jede Generation liest es neu

Habermas hin oder her - das Grundgesetz ist als Ausdruck der deutschen Leitkultur untauglich. Dieses Gesetz gilt seit dem 23. Mai 1949. Die Vorstellung, dass Deutschland seither ein und dieselbe Leitkultur besäße, für die das Grundgesetz steht, ist abenteuerlich.

Zur Erinnerung: Bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe laut Strafgesetzbuch nicht strafbar. Bis 1994 waren sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt, wenn einer der Partner noch nicht 18 Jahre alt war. Bis 1977 durfte eine Frau in Westdeutschland nur dann erwerbstätig sein, "soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar" war. Das war alles mal deutsche Leitkultur - soll es das wieder werden, weil das Grundgesetz damals damit kein Problem hatte?

Oder haben unsere Väter und Großväter das Grundgesetz ganz falsch verstanden? Im Gegensatz zu uns heutigen? Wer's glaubt, liest Habermas.

Selbst wenn wir alle dauernd mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumliefen - es würde uns nicht von der Notwendigkeit entbinden, über die uns leitenden Normen von Generation zu Generation neu nachzudenken. Das Gesetz steht geschrieben, aber jede Generation liest es neu.

Natürlich braucht Deutschland eine Leitkultur - aber die muss vor allem für die Deutschen gelten, die im Land immer noch die Mehrheit bilden. Die Sorge, ob sich auch die Migranten daran halten, spielt dazu im Vergleich eine nachgeordnete Rolle