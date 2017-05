Leitkultur-Debatte Ein bisschen rechts geht immer

Man kann sich über Thomas de Maizière und seinen Zehn-Punkte-Katalog zur deutschen Leitkultur lustigmachen. Es gibt in diesem Text an so vielen Stellen unfreiwillig komische Sätze. Da fordert der Bundesinnenminister deutsche Begrüßungsregeln ein ("Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand."), da geht es vom ganz Kleinen zum ganz Großen ("Wir sind Teil des Westens. Kulturell, geistig und politisch. Die Nato schützt unsere Freiheit.").

Nein, der merkwürdige Beitrag in der "Bild am Sonntag" war nicht für einen Satireauftritt gedacht, sondern ganz und gar ernst gemeint. Der Katalog hat - und gibt sich nicht mal die Mühe eines eleganten Subtextes - eigentlich nur einen Adressaten: muslimische Einwanderer. "Wir sind nicht Burka" ist auch gar nicht anders zu verstehen. Noch der letzte politische Analphabet soll begreifen, um was es dem Minister geht.

Insofern könnte man das Thema als skurrile Politikfolklore abhaken und zur Tagesordnung übergehen. Seit 17 Jahren wird die "Leitkultur" insbesondere von CDU und CSU hochgezogen, doch seit den Zeiten ihres einstigen Fraktionschefs Friedrich Merz sind sie regelmäßig auch daran gescheitert, den Begriff irgendwie mit Sinn und Verstand zu füllen. Es ist ja auch ein bisschen schwierig in Deutschland geworden, so zwischen Weihnachten, DDR-Jugendweihe und der Piercing-Convention im Nachbarviertel.

De Maizières Thesenkatalog fällt in eine Zeit, in der die CDU unter Angela Merkel so weit nach links gerückt ist, dass die AfD neben ihr bis vor Kurzem noch stetig anwachsen konnte. Das gilt es aus Sicht des konservativ-liberalen Restbestands in der Merkel-Union zu verhindern. Und deshalb fällt bei ihren Vertretern - von Jens Spahn über Günter Krings bis zu Carsten Linnemann - der Applaus für des Innenministers Mischwarenkatalog auch so kräftig aus. Programmatisch liegen sie ganz auf der Linie des letzten CDU-Bundesparteitags - mit seinem Bekenntnis zur Leitkultur und für ein Verbot von Burka und Vollverschleierung.

De Maizière versucht mit seinem rührend-naiven Aufsatz, den harten Rechtspopulismus einer AfD durch einen Rechtspopulismus mit menschlichen Antlitz à la CDU auszubremsen. Vielleicht hat der westdeutsche Christdemokrat dabei die Stimmungslage in seiner sächsischen Wahlheimat im Blick gehabt: Er ist dort Spitzenkandidat und tritt in Meißen auch als Direktkandidat für den Bundestag an. Im Land der Pegida-Aufmärsche und von AfD-Chefin Frauke Petry dürfte sein Benimmkatalog für Muslime gut ankommen.

Es wäre aber ungerecht, de Maizières Versuch, mit einem Populismus light den Rechtspopulismus einzuhegen, allein der Union anzulasten. Dieser Hang ist bei einigen Mitbewerbern nicht weniger stark ausgeprägt. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, die nach der Kölner Silvesternacht 2016 ("Wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht eben auch verwirkt") ins linkskonservative Milieu blinkt, ist dafür ein schillerndes Beispiel. In diesen Tagen spricht sie davon, die Sozialausgaben seien "natürlich auch durch die Aufnahme der Flüchtlinge gestiegen", auch seien die mehr als 400.000 in Deutschland abgegebenen Stimmen für die türkische Verfassungsreform "ein Ausweis gescheiterter Integration".

Christian Lindner, gerade als FDP-Chef wiedergewählt, hofft, im bürgerlichen Milieu den Ärger über den muslimischen Nachbarn abzuholen. Lindner möchte, dass Fußballstar Mesut Özil bei Spielen der Nationalmannschaft die Hymne singt, und auf dem FDP-Bundesparteitag wurde mit allerlei Wortakrobatik noch rasch ein Antrag verabschiedet, der die zeitliche Begrenzung der doppelten Staatsbürgerschaft auf drei Generationen verlangt. Damit liegt auch die FDP im Trend, den Ausgang des Türkei-Referendums zum Problem von Doppelpassinhabern zu machen (natürlich in erster Linie den muslimischen, aber das sagt man bei der FDP lieber nicht so offen).

So sind also manche in Sachen Populismus unterwegs, die für sich reklamieren, doch seriöse Politik zu machen. Man muss kein Anhänger der AfD sein, um dabei auf den zynischen Gedanken zu kommen, das die rechtspopulitische Partei diesmal doch recht hat, wenn sie behauptet: "AfD wirkt."