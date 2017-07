16-jährige Deutsche im Irak "Ich will nach Hause"

Erstmals seit ihrer Festnahme im Irak hat sich die aus Sachsen stammende 16-jährige Linda W. öffentlich geäußert. "Ich will weg aus dem Krieg, weg von den vielen Waffen, dem Lärm", sagte sie laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung".

Linda hatte sich in Deutschland radikalisiert und war freiwillig in den Nahen Osten gezogen. Dort wurde sie an einen dschihaddistischen Kämpfer verheiratet.

Nun will sie offenbar nur noch heim. Die drei Medien berufen sich auf einen Reporter, der die Deutsche in der Haft in einem nicht näher genannten Gefängnis habe besuchen können. Ihm berichtete sie laut "tagesschau.de" erstmals über ihre Zeit im "Islamischen Staat".

Der Journalist konnte Linda dem Bericht zufolge unter Aufsicht des irakischen Militärs sprechen, weil er auch für das irakische Fernsehen arbeite und Lindas Familie eingebunden gewesen sein soll. Der Reporter soll das Gespräch im Beisein einer Soldatin, amerikanischer Sanitäter und des ermittelnden Staatsanwalts geführt haben.

Linda habe gesagt, es gehe ihr gut. Am linken Oberschenkel hat das Mädchen laut Bericht eine Schusswunde. Das rechte Knie müsse ebenfalls versorgt werden. "Das kommt von einem Hubschrauberangriff", erzählte sie den Angaben zufolge.

Die Schülerin war im Sommer 2016 verschwunden, kurz nachdem sie zum Islam konvertiert war. Sie soll über Internet-Chats mit IS-Anhängern in Kontakt gestanden haben - und heiratete schließlich einen tschetschenischen IS-Kämpfer. Nach der Befreiung der irakischen Stadt Mossul, bis vor Kurzem eine der Hochburgen des IS, machte ein irakischer Soldat ein Bild von ihr, das um die Welt ging:

Twitter/ Vian Dakhil Tweet der jesidischen Abgeordneten Vian Dakhil mit mutmaßlichem Bild von Linda W.

Linda ist nach SPIEGEL-Informationen eine von insgesamt mindestens vier deutschen Frauen, die im Irak festgenommen wurden. Alle vier waren ins Krisengebiet gereist und hatten IS-Kämpfer geheiratet. Allein dafür droht ihnen im Irak die Todesstrafe.

Das Mädchen aus der sächsischen Kleinstadt Pulsnitz bedauert laut NDR, WDR und "SZ" inzwischen, sich der Terrormiliz angeschlossen zu haben. "Ich will nach Hause zu meiner Familie", sagte Linda demnach.

Sie sei noch nicht vernommen worden, aber sie wolle kooperieren, hieß es. Ein Richter habe zunächst Lindas medizinische Versorgung angeordnet sowie die der anderen verhafteten Ausländerinnen.

Dem Bericht zufolge hatten die Behörden sie bei der Festnahme zunächst für eine versklavte kurdische Jesidin gehalten. "Ich bin keine Jesidin, ich bin Deutsche!", habe sie den Soldaten gesagt.

Inzwischen wurde Linda im Irak identifiziert. Nach SPIEGEL-Informationen konnten deutsche Diplomaten sie in einem Gefängnis der irakischen Spezialeinheiten direkt am Flughafen von Bagdad besuchen, dorthin war sie nach der Festnahme in Mossul gebracht worden.

Die Staatsanwaltschaft in Dresden hatte gegen Linda wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt, die Ermittlungen wegen Abwesenheit des Mädchens aber eingestellt. Sollte sie wieder auftauchen, werden sie wieder aufgenommen.