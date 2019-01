Machtkampf bei den Linken Das Verzagen der Wagenknecht-Feinde

Es gab eine Zeit bei den Linken, da schien es so zu sein, als stünde der Putsch gegen Sahra Wagenknecht unmittelbar bevor. Nur wenige Wochen ist das her. Im Schutz der Anonymität rechneten Abgeordnete damals vor, wie viele Stimmen sie benötigen würden, um die Fraktionschefin abzusetzen. Intern gab es Bemühungen, einen Keil zwischen Wagenknecht und ihre Unterstützer zu treiben.

In einer Fraktionssitzung im November gelang den Rebellen ein erster Erfolg. Mit einem Antrag zum Uno-Migrationspakt führten sie Wagenknecht vor: Diese lehnt das Abkommen ab. Während die Fraktion dafür votierte, musste sich die Vorsitzende enthalten.

Emotionaler Höhepunkt in dieser Phase war ein paar Wochen zuvor derAuftritt in der Fraktion von Thomas Nord, einst PDS-Chef in Brandenburg und über Jahre hinweg Bundesschatzmeister der Linken. Weil sich Wagenknecht vom Aufruf zur großen "Unteilbar"-Demonstration in Berlin distanziert hatte, drohte Nord mit seinem Austritt aus der Fraktion. Bis zur Klausurtagung Mitte Januar wolle er sich entscheiden.

Mit seinem persönlichen Ultimatum hatte Nord zugleich für alle Frustrierten bei den Linken so etwas wie eine Frist zum Aufstand gesetzt. Schon lange polarisiert Wagenknecht bei den Genossen: Wegen ihrer Alleingänge in der Flüchtlingspolitik, wegen des Engagements für ihre Bewegung "Aufstehen", wegen der fortwährenden Machtkämpfe mit der Parteispitze.

Erstaunlich ruhig

Der Streit um "Unteilbar" stand exemplarisch für vieles. Wagenknecht hatte moniert, es gehe bei der Demo unter dem Motto "für Solidarität statt Ausgrenzung" um die Forderung nach "offenen Grenzen". Ihre Kritiker sahen darin einen Beleg für den Vorwurf, die Spitzen-Genossin fische am rechten Rand.

Jetzt ist die Frist für den Aufstand abgelaufen.

Donnerstag und Freitag kommt die Fraktion zu ihrer Klausur in einem Berliner Hotel zusammen. Um Sozialpolitik soll es gehen, um die bevorstehenden Europa- und Landtagswahlen - zu allererst aber um die Fraktion selbst. Nur: Zuletzt ist es erstaunlich ruhig geworden um das Lager der Wagenknecht-Gegner.

Bereits bei einem gemeinsamen Treffen von Parteivorstand und Fraktion Ende November war die von manchen prognostizierte Eskalation ausgeblieben. Die Angst vor der Spaltung sei spürbar gewesen, berichtete ein Teilnehmer damals. Die zerstrittene Vierer-Spitze um Wagenknecht, ihren Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch und den Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger legte sogar ein gemeinsames Papier zur Migrationspolitik vor.

"Es kommt jetzt darauf an, wie sich Sahra verhält", sagte ein Abgeordneter nach dem Treffen. Tatsächlich hielt sich Wagenknecht fortan eher zurück, verzichtete auf weitere provokante Interviews. Einzig ihr Auftritt in gelber Warnweste vor dem Kanzleramt und die Entgleisung eines "Aufstehen"-Mitglieds, das über Twitter über "Regierungsrundfunk" fabulierte, sorgten bei den Linken zuletzt für Aufregung.

Zwei Attacken

Für die Fraktionsklausur haben sich Wagenknechts Gegner nun zwei Attacken gegen die Fraktionschefin vorgenommen: In einem Positionspapier wollen sie Regeln für die Aufstehen-Mitgliedschaft von Genossen formulieren. Und sie legen einen Antrag vor: Die Fraktion soll sich noch einmal zum "Unteilbar"-Bündnis bekennen. Beide Dokumente liegen dem SPIEGEL vor.

Der Trick ist: Die Autoren formulieren im Grunde Selbstverständlichkeiten für Linke. Widerspricht Wagenknecht, steht sie öffentlich erneut als Quertreiberin da. Trägt sie die Papiere mit, sagen ihre Gegner, sie habe ihren Kurs geändert. Ein Vorteil für die Diskussion in der Klausur.

In dem Text zu "Aufstehen" heißt es etwa, Mitglieder der Bewegung müssten sich von Rechtsextremen abgrenzen und "Konkurrenzkandidaturen" bei Wahlen sollten "definitiv ausgeschlossen werden". Beides hat Wagenknecht bereits getan. Eine klare Distanzierung von "Aufstehen" findet sich in dem Papier nicht.

Der Antrag zu "Unteilbar" hält fest, die Forderungen der Demonstration entsprächen "unserem individuellen und programmatischen Selbstverständnis" und seien "untrennbarer Bestandteil unserer politischen Identität". Es sei deshalb im Interesse aller Linken, "diese Initiative zu unterstützen".

Auf scharfe Vorhaltungen verzichten die Autoren auch hier. Trotzdem gilt als offen, wie sich Wagenknecht im Falle einer Abstimmung verhält. Doch selbst wenn sie das "Unteilbar"-Bekenntnis nicht mitträgt: Wirklich gefährlich, so scheint es derzeit, wird ihr das womöglich nicht.

"Situation hat sich verändert"

"Es wird keinen Abwahlantrag geben", heißt es nun aus dem Kreis der schärfsten Wagenknecht-Kritiker. "Das würde ablenken von der inhaltlich-strategischen Debatte." Thomas Nord wiederum sagt dem SPIEGEL, er habe diese Debatte sowieso nie geführt. Sein angedrohter Fraktionsaustritt? "Die Situation hat sich insofern verändert, dass wir 2018 zwei offene Diskussionen hatten. Das begrüße ich sehr."

Wagenknecht selbst denkt überhaupt nicht daran abzutreten, das hat sie immer wieder klargemacht. Die Fraktionschefin verfügt über entscheidende Vorteile: Sie ist die mit Abstand populärste Genossin. In Ostdeutschland war sie im Dezember laut einer Emnid-Umfrage sogar beliebteste Politikerin. Ohne sie, so die Befürchtung in Partei und Fraktion, drohten den Linken künftig herbe Verluste. Und bei den anstehenden Wahlen in Europa, Bremen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen können die Genossen interne Zankereien sowieso nicht gebrauchen.

In der Fraktion jedenfalls ist das Lager der Wagenknecht-Gegner offenbar nicht größer geworden. Der "Unteilbar"-Antrag ist von 24 Genossen unterzeichnet - etwa so viele, wie sich bereits im März in einem Brief gegen die Vorsitzende positioniert hatten. 35 Abgeordneten wären für eine Mehrheit gegen Wagenknecht nötig.

Im Herbst stünden ja sowieso reguläre Vorstandswahlen an, heißt es nun aus der Fraktion. Dann, wenn die meisten Wahlen vorbei sind, könnte es für Wagenknecht doch noch eng werden. Im Moment aber, sagt einer, der ihr nahesteht, "ist Sahra mega entspannt".