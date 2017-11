Streit bei den Linken Die Chaos-Partei

Die Abrechnung beginnt mit ein paar netten Worten. Nach mehr als fünf Jahren als Bundesgeschäftsführer, schreibt Matthias Höhn, wolle er sich zunächst bedanken - bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle etwa, bei der Fraktion, beim Ältestenrat, ja sogar bei der Wahlkampfagentur der Linken.

Kein Dank geht an den Parteivorstand.

Zwei Seiten ist der Brief an den Linken-Vorstand lang, in dem Höhn am Freitag seinen Rücktritt erklärt. Es ist sein Schlussstrich unter Monate voller offener und verdeckter Querelen und Machtrangeleien in der Partei.

Der 42-Jährige gibt entnervt auf - und lässt keine Zweifel daran, wem er die Schuld gibt. "Eine Partei braucht eine Führung und einen Vorstand, die auf Vertrauen, Verlässlichkeit und Kooperation beruhen", teilt Höhn dem Gremium mit. "Für mich ist dies nicht mehr gegeben."

Das geht vor allem auch an die beiden Linken-Chefs: Katja Kipping und Bernd Riexinger.

Im Wahlkampf hatten sich die Linken noch zusammengerissen. Doch seit der Abstimmung am 24. September herrscht in der Partei Chaos. Offen toben heftige Kämpfe. Es geht um ideologische Gräben, vor allem aber um die Frage, wer bei den Linken das Sagen hat: die beiden Parteivorsitzenden - oder die Chefs der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Höhns Abgang ist Ausdruck und Konsequenz dieses Streits.

Kritik an Höhn

Ein Ausgangspunkt war der Zwist um die Spitzenkandidatur. Im Herbst 2016 hatte vor allem Kipping Ansprüche angemeldet, am Ende setzten sich Wagenknecht und Bartsch durch. Nach der Wahl nun sollen Kipping und Riexinger Höhn mangelnde Unterstützung in der Auseinandersetzung vorgehalten haben.

In einer Sitzung Mitte Oktober bemängelten sie zudem angeblich, er habe die beiden nicht genügend gegen die Kritik von Oskar Lafontaine in Schutz genommen. Der Ex-Parteichef und Ehemann von Wagenknecht hatte die Vorsitzenden attackiert und ihre Flüchtlingspolitik als "verfehlt" bezeichnet.

Wie so oft in der Linken gehen die Schilderungen über jene Runde meilenweit auseinander. Während im Kipping-Lager von einer rein "sachlichen" Kritik die Rede ist, bezeichnen Parteilinke die Vorwürfe gegen Höhn als "indirekte Aufforderung zum Rücktritt".

Das weisen die Vorsitzenden von sich. "Wir hätten uns gewünscht, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen", teilen sie mit. Damit hatte aber kaum noch jemand gerechnet.

Aufgerieben im Machtkampf

Kritiker werfen Höhn schlicht Amtsmüdigkeit vor. Zumindest war es offensichtlich, dass er aufgerieben wurde in den Machtkämpfen der Partei- und Fraktionsspitzen. Höhn versuchte zu vermitteln, der Vorstand dagegen forderte Loyalität ein. Eigene politische Akzente blieben ihm kaum zwischen den nach Aufmerksamkeit gierenden Seiten.

Während andere Generalsekretäre, deren Amt dem des Bundesgeschäftsführers bei den Linken ähnelt, das Bild ihrer Parteien prägen, musste Höhn immer wieder ins zweite Glied. Mitglied des Spitzenteams zur Wahl durfte er nicht sein, sein Ursprungsentwurf für eine Wahlkampfstrategie wurde krachend abgeräumt.

Höhn beschreibt es so: Seine Wahl hätten viele als "reformpolitischen Ausgleich innerhalb der Führung" gesehen. Dieser Rolle habe er nie gerecht werden können. "Teils weil sie an objektive Grenzen in der Funktion des moderierenden Geschäftsführers stieß, teils weil sie mir politisch nicht zugestanden wurde." Schon vor einem Jahr habe er deshalb über einen Rückzug nachgedacht.

Zur Unzeit

Für die Partei kommt all das nun zur Unzeit. Der Linken steht ein schwieriger Selbstfindungsprozess bevor. Unklar ist, wie sie verhindern will, im Bundestag unterzugehen. "Bald haben wir SPD und AfD in der Opposition. Wer schaut da noch auf die Linke?", gibt ein Vorstandsmitglied zu bedenken.

Hektisch hat der Vorstand nun nach einem Nachfolger für Höhn gesucht. Die Wahl fiel schließlich auf Harald Wolf, wie Höhn - und Fraktionschef Dietmar Bartsch - ein Reformer. Aus dem Umfeld der Vorsitzenden heißt es, die Entscheidung sei ein Zugeständnis an die Kontrahenten. Die Parteichefs loben den Ex-Wirtschaftssenator als Mann, der "strömungsübergreifend als verbindender Akteur geschätzt" werde.

Vertreter des linken Wagenknecht-Flügels sehen das anders: Sie wollen beantragen, ist zu hören, dass am Samstag im Vorstand die Abstimmung über die Personalie geheim abgehalten werden soll. In diesem Fall wäre mit einigen Gegenstimmen zu rechnen.

Wolf ist ein überaus erfahrener, etwa auch bei SPD-Leuten angesehener Mann. Als Bundesgeschäftsführer dürfte er es aber ebenfalls schwer haben. Er übernimmt das Amt zunächst kommissarisch und ohne Stimmrecht im Geschäftsführenden Vorstand - bis zur Neuwahl beim Parteitag im Juni.

Inhaltliche Gräben

Fraglich also, ob er etwas zur Schlichtung in der Partei beitragen kann. Wie auch? Die Linke ist zersplittert in Gruppen, Flügel, Plattformen. Die inhaltlichen Gräben sind so tief, dass eine Einigung nicht in Sicht ist. Was will man sein - Regierungs- oder Protestpartei? Wie will die Linke den Stimmenverlust nach rechts kompensieren - mit einem Fokus auf neue, junge, hippe Wählerschichten oder mit scharfen Parolen in der Flüchtlingspolitik?

Fragen, die auch Wagenknecht und Kipping politisch trennen - neben persönlichen Ambitionen, Animositäten und Eitelkeiten. Zuletzt hatten diese ihren Höhepunkt rund um eine Klausur in Potsdam. Kipping und Riexinger hatten mehr Einfluss in der Fraktion gefordert, es folgte eine regelrechte Schlammschlacht. Wagenknecht drohte gar mit Rücktritt.

Seitdem herrscht erst recht Eiszeit. Die Partei- und Fraktionschefs, sagt ein Linker, "gehen sich nun völlig aus dem Weg". Angeblich soll Kipping vorgeschlagen haben, sich mit Wagenknecht auf einer Bootstour auszusprechen - mit Alt-Reformer Gregor Gysi als Moderator. Für den linken Flügel wohl kaum eine Option. "Am Ende", sagt einer, "muss sich eine Seite eingestehen, dass sie nur zweite Reihe ist." Die Frage ist, ob das jemals passiert.