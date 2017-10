Machtkampf in der Linkspartei Wagenknecht greift Parteichefs an

Vor der Klausurtagung der Linken in Potsdam beklagt sich Fraktionschefin Sahra Wagenknecht in einem Brief über die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger. Beide würden versuchen, sie zu demontieren, schrieb Wagenknecht in einem Brief an die neu gewählten Mitglieder der Bundestagsfraktion, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Es sei zwar legitim, dass sich die Parteispitze andere Fraktionschefs und Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewünscht habe, schrieb Wagenknecht demnach. Aber: "Nicht legitim ist es nach meinem Verständnis, dass diese Entscheidungen von ihnen auch im Nachhinein nie akzeptiert wurden, sondern in einem penetranten Kleinkrieg daran gearbeitet wurde, sie aus dem Hinterhalt und mittels Intrigen zu unterlaufen."

Nur kurz bevor das Schreiben öffentlich wurde, sorgte ein Bericht über erneute Machtkämpfe bei den Linken für Aufsehen. Demnach wollen Teile der Fraktion Wagenknecht und Dietmar Bartsch entmachten. Anträge für die Klausur besagen etwa, dass Riexinger und Kipping im Fraktionsvorstand mit eigenem Stimmrecht anders als bisher mitentscheiden können. Zudem sei demnach "bei Redebeiträgen im Plenum des Deutschen Bundestages durch Fraktionsmitglieder (...) grundsätzlich die Mehrheitsauffassung der Fraktion vorzutragen".

Wagenknecht kritisierte die Anträge scharf. Diese liefen "letztlich darauf hinaus, dass die Fraktion von den Parteivorsitzenden übernommen wird, während den Fraktionsvorsitzenden nicht viel mehr als der Titel auf ihren Visitenkarten verbliebe".

Das Duo aus Wagenknecht und Bartsch wollte eigentlich die Posten der Fraktionsvorsitzenden weiter besetzen. "Allerdings kann ich Bernd Riexinger und Katja Kipping beruhigen: Sie werden sich keine Mühe machen müssen, mich wegzumobben", schreibt Wagenknecht. Sie werde den Fraktionsvorsitz zur Verfügung stellen, wenn die Anträge zur Geschäftsordnung eine Mehrheit finden sollten.