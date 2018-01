Neue Volkspartei Wagenknecht-Offensive stößt bei Linken auf heftige Kritik

Ihrer eigenen Partei traut sie derzeit eine echte Veränderung der Politik nicht zu, deshalb plädiert nun auch die prominenteste Linke für einen Neustart: "Natürlich wünsche ich mir eine starke linke Volkspartei", sagte Sahra Wagenknecht im SPIEGEL - und will unter anderem Sozialdemokraten für "etwas Neues" gewinnen. Wollte die Linke selbst Volkspartei werden, müsste sie "noch viel an Breite und Akzeptanz gewinnen. Das wäre auch ein Weg, aber würde länger dauern." (Lesen Sie hier das ganze Gespräch im neuen SPIEGEL.)

Damit schließt sich Wagenknecht offen dem Vorstoß ihres Ehemanns, Ex-Parteichef Oskar Lafontaine an. Dieser hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach eine "linke Sammlungsbewegung" gefordert - und zum Jahresende selbst von einer neuen Volkspartei gesprochen. In der Praxis bedeutete das allerdings wohl nichts anderes als das Ende der Linken in ihrer jetzigen Form.

Kein Wunder also, dass die Offensive in der Partei für jede Menge Aufregung sorgt. "Erfolgreiche Neugründungen entstehen nicht als Idee im Interview, sondern aus gesellschaftlichen Bewegungen", sagte Parteichefin Katja Kipping am Samstag beim Jahresauftakt der Linken in Berlin. "So aufregend Neugründungen sind, am Anfang dominieren immer einige wenige, in der Regel eher die Promis", warnte sie. "Bis sich demokratische Strukturen und verbindliche Verfahren der kollektiven Willensbildung entwickeln, dauert es eine Weile." Ihr Appell: "Verbinden und nicht spalten."

Monatelanger Streit

Hintergrund ist ein seit Monaten heftig geführter Streit zwischen der Partei- und Fraktionsspitze, in dem es um inhaltliche Differenzen, Macht und persönliche Animositäten geht. Vor allem Wagenknecht und Kipping trieben die Auseinandersetzung immer wieder voran. Unter anderem tritt Wagenknecht für einen schärferen Kurs in der Asylpolitik ein - für einen großen Teil der Genossen ist das eine Provokation und ein Widerspruch zu ihren Prinzipien. Viele Linke sehen in der Sammlungsbewegungs-Idee nun einen weiteren Angriff des Lafontaine-Wagenknecht-Lagers gegen die Parteiführung.

Deutliche Kritik kommt auch aus den Reihen der Reformer, einem der beiden großen Flügel in der Partei. Luise Neuhaus-Wartenberg, Mitglied im Geschäftsführenden Parteivorstand und Chefin der einflussreichen Pragmatiker-Plattform "Forum Demokratischer Sozialismus" teilte gemeinsam mit Sachsens Landeschefin Antje Feiks und dem sächsischen Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak gegen Wagenknecht aus.

In einem Papier, das dem SPIEGEL vorliegt, heißt es: "Wer meint, die Linke unter einem neuen Banner zusammenführen zu wollen, der würde zuerst eines tun: Die Linke spalten." Die Menschen hätten zudem "kein Interesse an einer Linken, deren Programm aus einem Namen und einem Rückzug auf nationale Egoismen besteht", schreiben die Verfasser. "Populismus ist kein Programm." Es erkläre sich auch nicht, warum gerade diejenigen nach einer Bewegung mit den Sozialdemokraten riefen, "die gar nicht gehässig genug und mit klammheimlicher Freude auf jeden Fehler und jede Wahlniederlage derselben reagieren können". Wagenknecht war in der Vergangenheit von rot-rot-grünen Netzwerkern immer wieder für ihre scharfen Parolen gegen die SPD kritisiert worden.

Knapp 50 Politiker hatten zudem bereits am Freitag zu einer "bewegungsorientierten Linken" aufgerufen, darunter auch Partei-Linke, die Wagenknecht ursprünglich politisch nahestanden. Ein "medialer Wahlverein" könne keine Alternative zu einer pluralen und demokratisch verfassten Partei sein". Die Linke selbst, sei "die zentrale Sammlungsbewegung" für linke Politik in Deutschland.

Mélenchon kommt

Kipping und ihr Co-Vorsitzender Bernd Riexinger bemühen sich nun, der Idee von Wagenknecht und Lafontaine das Ziel einer wachsenden Linkspartei entgegenzustellen. "Statt zu sammeln, was derzeit nicht gesammelt werden will, sollten wir doch gemeinsam daran arbeiten, die Linke zu stärken", sagte Riexinger in Berlin. Und Kipping hielt fest "Wir sind jetzt bei guten zehn Prozent, obgleich wir einige Kontroversen gerade sehr öffentlich austragen. Lösen wir unsere Differenzen nach vorne auf, dann können wir eine Politik der 15 Prozent machen." Bereits im Vorfeld hatte sie ein "Projekt 15 Prozent" angekündigt.

Am Sonntag kommt die Fraktion zu einem von der Parteiveranstaltung getrennten Jahresauftakt in Berlin zusammen. Dort soll neben Wagenknecht und Lafontaine unter anderem auch der französische Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon sprechen, der mit seiner neuen Bewegung "La France insoumise" bei den Präsidentschaftswahlen 2017 knapp 20 Prozent geholt hatte und den Lafontaine und Wagenknecht offenbar als Vorbild sehen. Einige in der Partei hatten im Vorfeld gewarnt, das Treffen könnte als Auftakt für die propagierte Sammlungsbewegung missbraucht werden.