Streit um Spitzenkandidatur Linke-Vorstand stellt sich gegen Wagenknecht und Bartsch

Der Machtkampf in der Linkspartei zwischen den Chefs von Partei und Fraktion geht in die nächste Runde: Nachdem Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch Anspruch auf die Spitzenkandidatur der Linken bei der Bundestagswahl 2017 erhoben haben, kontert jetzt der geschäftsführende Parteivorstand.

Das zwölfköpfige Gremium um die Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger votierte am Freitagmorgen nach Informationen von SPIEGEL ONLINE einstimmig für eine Formulierung, die Wagenknecht und Bartsch ausbremsen soll. Bei der Frage, wer die Linke in den Wahlkampf führt, würden nach wie vor verschiedene Modelle diskutiert, heißt es. Und: "Die Entscheidung liegt bei der Partei." In der Telefonkonferenz wurde auch ein Mitgliederentscheid nicht ausgeschlossen.

Die Fraktionschefs Wagenknecht und Bartsch hatten in einer internen Sitzung der Linkspartei-Führung am Montag für viele Genossen überraschend verkündet, dass sie Spitzenkandidaten werden wollen - aber nur als Duo antreten würden. Ein Viererteam mit den Linksparteichefs Riexinger und Kipping schlossen sie damit aus, ebenso ein Frauenduo aus Wagenknecht und Kipping.

Das Manöver ist ein Affront gegen die Parteispitze, die üblicherweise in dieser Frage einen Vorschlag macht. Geplant war, in den kommenden Wochen gemeinsam zu einer Lösung zu kommen und erst im Januar die Kandidaten zu präsentieren.

Ost-Landeschefs kritisieren Manöver

In der Partei sorgte das Vorpreschen der Fraktionschefs für Empörung. Von "Erpressung" und "Selbstkrönung" war die Rede. Auch Kipping und Riexinger hatten sich jeweils bereits zu Wort gemeldet und die beiden Kontrahenten kritisiert. Eine Gruppe von 30 in vielen Fällen eher dem Wagenknecht-Flügel nahestehenden Linken-Politikern, darunter Vorstandsmitglieder, widersprach Bartsch und Wagenknecht ebenfalls und sprach sich für ein Spitzenquartett aus.

Die sechs Ost-Landeschefs der Linken, inklusive Berlin, machten in einem Brief an den Parteivorstand deutlich, dass sie die Initiative von Wagenknecht und Bartsch für falsch halten. "Aus unserer Sicht kommt erst die Wahlstrategie, dann die Spitzenkandidaturen", heißt es in dem Schreiben, das SPIEGEL ONLINE vorliegt. Es sei problematisch, "wenn jetzt mit individuellen Wahlkämpfen auf der Basis individueller Wahlstrategien" begonnen werde. Das sei ein "massiver Rückschlag" auf dem Weg zur Bundestagswahl.