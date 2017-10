Ex-Linken-Chef Ernst zum Machtkampf "Das ist alles Quatsch"

Der jüngste Eklat bei der Linken geht so: Auf einer Fraktionsklausur in Potsdam hat Wahlkampf-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht der Parteiführung um Katja Kipping und Bernd Riexinger versuchte Demontage vorgeworfen.

Hintergrund: Die beiden wollten mehr Einfluss in Fraktionsvorstand und Parlament. Am Ende setzte sich Wagenknecht durch und wurde auch als Fraktionschefin wiedergewählt - nachdem sie einen Brandbrief geschrieben und mit Rückzug gedroht hatte. Die Linke bin ich - Wagenknecht führt, egal, wer unter ihr Parteichef sein mag.

Seit Monaten wird in der Partei um Positionen und Personal gerungen. Dass die Linke bei der Bundestagswahl insbesondere im Osten an die AfD verlor, heizt die Debatte neuerlich an. Persönlich geht es um einen Konflikt zwischen Wagenknecht und Kipping; inhaltlich geht es im Kern um die Flüchtlingspolitik.

So überlappen und verstärken sich die Konflikte. Krisengebiet Linkspartei. Das muss telefonisch besprochen werden: mit Klaus Ernst, heute einfaches Fraktionsmitglied, früher Parteichef - und immer noch Unterstützer Lafontaines.

SPIEGEL ONLINE: Hallo Herr Ernst, wo erreichen wir Sie gerade?

Klaus Ernst: In Potsdam, bei der Klausurtagung meiner Fraktion. Wir sind jetzt durch.

SPIEGEL ONLINE: Wie lief's denn so?

Ernst: Naja, es war nicht sehr schön. Weil es diesen großen, öffentlichen Konflikt zwischen der Fraktions- und Parteiführung gegeben hat. Also zwischen Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch auf der einen Seite und Katja Kipping und Bernd Riexinger auf der anderen. Das war frustrierend.

SPIEGEL ONLINE: Wagenknecht hatte im Vorfeld einen Brandbrief geschrieben, mit Rückzug gedroht. Ihr früherer Fraktionschef Gregor Gysi hat ja auch gern mit Rücktritt geliebäugelt, wenn er sich durchsetzen wollte. Ein beliebtes Stilmittel bei der Linken?

Ernst: Was hier in Potsdam passiert ist, das hat schon eine neue Qualität. Ich bin inhaltlich in den allermeisten Fragen ganz bei Sahra Wagenknecht. Aber ich akzeptiere nicht, dass man Wohlverhalten der Fraktion durch Drohung mit Rückzug erzwingt. Denn damit erzeugt man ein Klima der Angst: Die Abgeordneten entscheiden dann nicht mehr gemäß ihren Überzeugungen, sondern aus Sorge vorm Abgang Wagenknechts. Es gab hier tatsächlich das Argument: Stellt Euch vor, wir haben Neuwahlen und Wagenknecht steht nicht mehr zur Verfügung. Das muss aufhören.

SPIEGEL ONLINE: Aber die Taktik war doch erfolgreich. Wagenknecht hat 75 Prozent der Stimmen bekommen.

Ernst: Ach, die hätte sie doch ohne diese Erpressung auch bekommen. Niemand hat versucht, Sarah Wagenknecht wegzumobben. Das ist alles Quatsch.

SPIEGEL ONLINE: Hätte Wagenknecht die Partei verlassen, wenn sie in Potsdam mit ihrer Drohung gescheitert wäre?

Ernst: Nein, das glaube ich nicht. Sie hätte vielleicht nicht mehr als Fraktionsvorsitzende kandidiert. In dem Brandbrief steht ja nicht, was sie tun würde. Diese ganze Taktik schadet ihr. Man muss immer durch Argumente überzeugen, nicht durch Erpressung.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie für Wagenknecht und Bartsch gestimmt?

Ernst: Ja, hab' ich.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben über Rede- und Stimmrecht gestritten, aber ging es in Wahrheit nicht um die Frage Wagenknecht oder Kipping und um die politische Ausrichtung ihrer Partei?

Ernst: Es gibt einen inhaltlichen Dissens in der Flüchtlingspolitik. Aber den kann man klären. Der Kern des Konflikts dagegen ist der: Sahra Wagenknecht möchte einen Vorstand, in dem sie immer die Mehrheit hat. Einen Vorstand, in dem sie unangefochten ist und in dem sie agieren kann, wie sie möchte. Lasst mich machen, wie ich will - das ist die Botschaft. Aber ein Vorstand muss die gesamte Fraktion repräsentieren.

SPIEGEL ONLINE: Auf einer aufsteigenden Skala von 1 bis 10, wo verorten Sie die politische Übereinstimmung von Wagenknecht und Kipping?

Ernst: Ich sag' mal bei 9 ... oder besser 8. Ich teile auch nicht immer die Ansichten von Katja Kipping. Bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, halte ich für falsch.

AFP Linke-Spitzenpolitiker Riexinger, Wagenknecht, Kipping

SPIEGEL ONLINE: Welches Zitat gefällt Ihnen besser: "Offene Grenzen für alle Menschen" oder dieses zum Linken-Wahlergebnis: "Der Schlüssel für die mangelnde Unterstützung durch diejenigen, die sich am unteren Ende der Einkommensskala befinden, ist die verfehlte 'Flüchtlingspolitik'."

Ernst: Da unterschreibe ich den zweiten Satz eher. Jedenfalls müssen wir die Flüchtlingspolitik diskutieren, ohne unsere Grundposition - keine Obergrenze, uneingeschränktes Asylrecht - aufzugeben.

SPIEGEL ONLINE: Der erste Satz steht in Ihrem Wahlprogramm. Wissen Sie, von wem der zweite stammt?

Ernst: Ja, der ist von Wagenknecht.

SPIEGEL ONLINE: Fast richtig. Der kommt von Ihrem alten Kumpel Oskar Lafontaine.

Ernst: Sie sagt es ähnlich. Er spricht ein vorhandenes Problem an. Die unteren Einkommensschichten dürfen nicht in Konkurrenz zu den Flüchtlingen geraten. In Deutschland haben wir rund 25 Prozent "Abgehängte" - in Anführungszeichen bitte. Und deren wirtschaftliche Lage müssen wir verbessern, um den Trend zum Rechtspopulismus zu stoppen. Die einzige Koalition, die das tun könnte, ist Rot-Rot-Grün. Jamaika wird das AfD-Problem hingegen nur noch verschärfen.

SPIEGEL ONLINE: Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Lafontaine?

Ernst: In der letzten Woche haben wir gesimst.

SPIEGEL ONLINE: Was sagen Sie zu dieser These: Sahra Wagenknecht ist die eigentliche Chefin der Linken. Und solange sie das ist, wird es keine Koalition mit der SPD geben.

Ernst: Absolut falsch. Sahra Wagenknecht hat Koalitionen mit der SPD nie ausgeschlossen, sondern immer von Inhalten abhängig gemacht.

SPIEGEL ONLINE: Austritt aus der Nato und so.

Ernst: Ach, kommen Sie. Dass man den Austritt aus der Nato mit der SPD nicht innerhalb einer Legislaturperiode hinkriegt, das muss einem doch vorher klar sein. Wenn man aber in vielen anderen Punkten Zugeständnisse bekommt, dann kann man das vielleicht verschmerzen. Denn klar ist doch: Wenn man nicht in eine Koalition reingeht, bleibt Deutschland auch in der Nato.

SPIEGEL ONLINE: Kann es jetzt eine Annäherung geben, wenn Sie gemeinsam mit der SPD in der Opposition sitzen?

Ernst: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir das nicht hinkriegen würden, das wäre ja vollkommen idiotisch. Wir haben doch teilweise identische Ziele.