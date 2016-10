Zerstrittene Partei Linken-Politiker wollen Mitglieder zur Spitzenkandidatur befragen

Der Plan war eigentlich klar: Gemeinsam wollten sich die Chefs von Fraktion und Partei darauf einigen, wer die Linke in den kommenden Bundestagswahl führt. Im Januar, so die Idee, sollte die Lösung dann der Öffentlichkeit präsentiert werden - ein Signal der Geschlossenheit in der chronisch zerstrittenen Partei sollte das werden.

Dass aus diesem Plan nichts wird, ist spätestens klar, seit im September die Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch die Parteichefs mit der Ansage überrumpelt hatten, nur als Duo und in keiner anderen Konstellation antreten zu wollen. Viele in der Partei waren darüber höchst verärgert - allen voran Parteichefin Katja Kipping, die selbst Ambitionen auf die Spitzenkandidatur hat.

Nun folgt der nächste Schritt im parteiinternen Machtkampf. Der Linksaußenflügel der Partei, zu dem Wagenknecht gehört, will die Mitglieder in der Streitfrage entscheiden lassen. Er arbeite "derzeit gemeinsam mit einer Reihe von Genossinnen und Genossen" an der Einleitung eines solchen Basisvotums, schreibt der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gehrcke in einer internen Mail an den Bundesausschuss, die dem SPIEGEL vorliegt. Der Mitgliederentscheid solle "mit der Debatte um die politische Grundrichtung unserer Partei für die Bundestagswahl 2017" verbunden werden, heißt es dort weiter.

Dahinter steckt möglicherweise der Gedanke, dass Wagenknecht als bekannteste und populäre Links-Politikerin vor der Basis die größeren Chancen haben könnte. Im Realo-Lager geht nun zudem die Sorge um, dass mit der Initiative nicht nur Wagenknecht und Bartsch zu Spitzenkandidaten gekürt werden sollen, sondern womöglich eine Absage an Rot-Rot-Grün durchgesetzt werden könnte.

Der Bundesausschuss ist ein Kontrollorgan der Partei und kann laut Satzung Mitgliederentscheide beschließen.