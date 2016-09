Strategiepapier für 2017 Linke will in die Bundesregierung

Die Linkspartei will mit einer klaren Aussage für ein linkes Regierungsbündnis in den Bundestagswahlkampf 2017 ziehen. So steht es in einem Entwurf der Wahlstrategie, der SPIEGEL ONLINE vorliegt. Das Papier wurde von Bundeswahlkampfleiter Matthias Höhn verfasst, der zum Realoflügel der Linken gehört.

"Die Linke in der Bundesregierung, dieses Szenario stand noch nie wirklich zur Wahl", schreibt Höhn. "Diese politische Option kann 2017 mobilisieren." Man wolle den Wählern signalisieren: "Wir stehen nicht nur bereit, sondern wollen einen Regierungswechsel, um linke Politik durchzusetzen." Nach dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend gäbe es jedoch keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Laut der Umfrage kämen SPD (23), Grüne (11) und Linke (9) zusammen derzeit auf nur knapp über 40 Prozent.

Das ficht Linken-Wahlkampfleiter Höhn nicht an: Ziel sei es, bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr ein zweistelliges Ergebnis für die Partei zu erreichen, von einem Potenzial von bis zu 16 Prozent ist in dem internen Papier die Rede. "Wir wollen mit unserem Ergebnis dazu beitragen, dass Angela Merkel als Bundeskanzlerin abgelöst wird und die CDU und Seehofers CSU in die Opposition gehen", heißt es dort.

"Feststeht: Ohne eine Bündnisoption von SPD und Linke wird die Union nicht aus dem Kanzleramt zu verdrängen sein." Die klare Aussage für ein linkes Regierungsbündnis könnte in der Linkspartei noch für heftige Diskussionen sorgen. Nach der verlorenen Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hatten mehrere Genossen kritisiert, dass die Partei inzwischen zu sehr als Teil des Establishments wahrgenommen werde und wieder mehr auf Protest setzen müsse. "Wir als Linke müssen uns fragen, warum auch wir für viele heute offenbar Teil dieses unsozialen Parteienkartells sind", sagte Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht. Man müsse wieder "mutiger werden in unserer Kritik an den etablierten Parteien".

Ganz anders als bei Wagenknecht, die vor "Gefahrenpotenzialen" durch Flüchtlinge gewarnt und von"Grenzen der Aufnahmebereitschaft" gesprochen hatte, ist in dem Papier aus der Parteizentrale auch der Sound zur Asylpolitik. "Wir kritisieren die Kanzlerin nicht dafür, dass sie rund eine Million Flüchtlinge ins Land ließ", heißt es in dem Entwurf der Wahlstrategie, "wir kritisieren Merkel von links: für ihre Asylrechtsverschärfungen und ihre halbherzige Integrationspolitik".

Auch das dürfte noch für Auseinandersetzungen sorgen.