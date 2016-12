Lkw-Anschlag Berlin schließt Weihnachtsmärkte

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich tief erschüttert über den Terrorangriff mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gezeigt: "Wir sind fassungslos. Ganz Berlin und viele Freunde Berlins sind tief erschüttert nach den Ereignissen von gestern Abend." Viele Bürgermeister europäischer Großstädte hätten den Berlinern telefonisch ihr Bedauern und ihre Anteilnahme ausgesprochen.

Im Lauf einer Pressekonferenz mit Müller äußerte Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt Zweifel daran, dass es sich bei dem an der Siegessäule festgenommenen Mann um den Fahrer des Anschlags-Lkw handelt. Genaueres könne er nicht sagen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte, am Dienstagmorgen habe der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Er verwies, wie auch Kandt, auf die Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft um 14.30 Uhr in Berlin. Außerdem appellierte Geisel an Zeugen, die Bilder von dem Attentat hätten, diese zur Verfügung zu stellen. Sie würden noch für Ermittlungen benötigt.

Zur Lage auf den Berliner Weihnachtsmärkten sagte Innensenator Geisel, die mehr als 60 Märkte Berlins blieben am Dienstag "aus Pietätsgründen" geschlossen. An allen Weihnachtsmärkten würden Steinbarrieren errichtet, sagte Polizeipräsident Kandt. Auf den Weihnachtsmarkteingängen würden Polizisten mit Schutzwesten und Maschinenpistolen postiert.

Pressekonferenz der Kanzlerin: Merkel äußert sich zu Angriff auf Weihnachtsmarkt

Beide erklärten, auch das Sicherheitskonzept für die großen Silvesterfeierlichkeiten am Brandenburger Tor in Berlin werde noch einmal überarbeitet. Die Polizeipräsenz in der ganzen Stadt werden erhöht.

Nach dem ersten Notruf um 20.02 Uhr sei die Feuerwehr zunächst von einem Verkehrsunfall ausgegangen. Dann war die Rede von einem "Massenanfall von Verletzten" die Rede. 153 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren dort, und noch einmal rund 80 Helfer des Roten Kreuzes.