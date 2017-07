+++ Der Morgen live +++ Japaner empfangen Podolski mit Jubel

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Weltmeister Lukas Podolski ist noch keineswegs soweit, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Im japanischen Kobe setzt er seine Karriere fort. In der Nacht traf er dort ein - und hunderte Fans bereiteten ihm einen begeisterten Empfang. Nach der Landung auf dem Flughafen der Hafenstadt Kobe warteten die Anhänger seines neuen Clubs Vissel Kobe teils mit ihren Familien entlang eines roten Teppichs und skandierten seinen Namen, als der 32-Jährige aus der Maschine stieg. In der schwülen Morgenhitze schritt Podolski durchs Spalier in kurzer Hose und einer Schirmmütze, auf die vorne in japanischen roten Schriftzeichen sein Spitzname Poldi und auf der Rückseite die japanische Flagge gestickt war. Ein guter Empfang sei das, rief Podolski Reportern zu, während er Autogramme gab, lächelnd Selfies mit den Handys seiner Fans machte und zur großen Begeisterung der Menge mit japanischen Babys im Arm posierte.

Genügend Geld der öffentlichen Hand steht bereit, auch die private Nachfrage ist hoch: Einem lang anhaltendem Bauboom stünde in Deutschland eigentlich nichts im Wege. Wenn da nicht das Mangel an Planern in den Baubehörden wäre. Die Konjunkturaussichten seien in diesem und im kommenden Jahr sehr gut, es fehlten aber vor allem in den Bauämtern Planungsexperten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrie-Verbands, Michael Knipper in Berlin. "Wir haben es versäumt, parallel zum Investitionshochlauf die Voraussetzungen für baureife Projekte zu schaffen."



Knipper forderte, für die kommenden zehn Jahre die Investitionen des Bundes in Straßen, Schienen und Wasserwege auf 15 Milliarden Euro festzuschreiben. Das biete den Baufirmen die Planungssicherheit, die sie brauchten, um neue Mitarbeiter einstellen und neue Baumaschinen anschaffen zu können.

Foto: Getty Images Der chinesische Fußball-Erstligist Tianjin Quanjian intensiviert einem "Bild"-Bericht zufolge sein Werben um die Bundesliga-Stars Pierre-Emerick Aubameyang und Anthony Modeste wieder. Demnach will der Club den Dortmunder Torschützenkönig und Kölns Stürmer jetzt sogar im Doppelpack verpflichten. Nachdem beide Wechsel zwischenzeitlich schon als geplatzt galten, seien die Chinesen nun doch bereit, vor Schließung des Transferfensters in China am 14. Juli Fakten zu schaffen.



Den BVB-Star möchte Tianjin laut Bild.de mit einem Dreijahresvertrag und rund 20 Millionen Euro Netto-Gehalt pro Saison ködern, seinem jetzigen Verein mit einer Ablöse von mehr als 70 Millionen Euro die Freigabe abringen. Bei Modeste werde geprüft, ob die angebotene 35-Millionen-Ablöse statt in drei Raten nun doch in einem Schlag überwiesen werden könne, wie es der 1. FC Köln gefordert habe.

Das für seine einzigartige Unterwasserwelt berühmte Great Barrier Reef kommt vorerst nicht auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes. Der Aktionsplan der australischen Regierung zum Schutz des weltgrößten Korallenriffs habe das zuständige Unesco-Komitee überzeugt, sagte Australiens Umweltminister Josh Frydenberg in der Nacht dem Radiosender ABC. Die Entscheidung sei ein "großer Gewinn für Australien". Das Riff ist eine der größten Touristenattraktionen des Landes und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.



Einen Tag vor dem G20-Gipfel sind auf dem Gelände des Porschezentrums in Hamburg-Eidelstedt acht Fahrzeuge größtenteils ausgebrannt. Die Polizei habe am Morgen Brandbeschleuniger gefunden und gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher.

Die USA sind nach den Worten ihrer Uno-Botschafterin Nikki Haley im äußersten Fall bereit, Nordkorea mit militärischen Mitteln zur Abkehr von seinem umstrittenen Atomprogramm zu zwingen. Bevorzugt werde aber eine diplomatische Lösung, sagte Haley gestern bei einer Dringlichkeitssitzung des Uno-Sicherheitsrats. Die USA verfügten über beträchtliche militärische Mittel, sagte Haley. "Wir werden sie einsetzen, wenn wir müssen, aber wir bevorzugen es, nicht in diese Richtung zu gehen." Die USA würden in den kommenden Tagen weitere Sanktionen gegen Nordkorea vorschlagen.

Foto: AFP Für die Auswahl seiner Schwimmstrecken erntet Alex Voyer regelmäßig Kopfschütteln. "Jedes Mal sagen mir alle: 'Du bist verrückt, das Wasser ist ekelhaft, es ist voller Bakterien, du wirst krank'", berichtet der Pariser. Denn Voyer zieht nicht etwa in einem Schwimmbad seine Bahnen - er krault am liebsten durch den Hauptstadtfluss Seine und die Pariser Kanäle. Bislang ist das eigentlich verboten, aber künftig sollen Pariser und Touristen ganz legal in die Seine springen dürfen. Baden am Fuße des majestätischen Eiffelturms oder des weltberühmten Louvre-Museums? Bislang ist das noch Zukunftsmusik. Immerhin im riesigen Wasserbecken Bassin de la Villette im Nordosten von Paris wird das Schwimmen und Planschen aber bald erlaubt sein: Am 17. Juli öffnen dort drei Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer.

Quelle: Quartz

Viele Umweltschützer sehen allerdings auch das Elektroauto kritisch. Denn indirekt sorgt auch dieser Antrieb für CO2-Emissionen - zumindest solange, wie die Energie dafür nicht vollständig mit Hilfe regenerativer Energien hergestellt wird. Die einzige wirklich umweltgerechte Alternative wäre die Fortbewegung zu Fuß - oder mit dem Fahrrad. Wobei . . . vollständig ohne Nebenwirkungen wäre auch das nicht, wie das Foto eines Fahrradfriedhofs in China belegt.

Nach der Ankündigung von Volvo, ab 2019 nur noch Autos mit E-Motor auf den Markt zu bringen, hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries die deutschen Hersteller zum Handeln aufgefordert. "Wir brauchen den schrittweisen Umstieg auf schadstoffärmere oder emissionsfreie Fahrzeuge wie Elektrofahrzeuge. Das ist ein Prozess, den die Automobilindustrie gehen muss", sagte die SPD-Politikerin der "Passauer Neuen Presse"

Foto: AP Vor dem G20-Gipfel ist die vergangene Nacht in Hamburg weitgehend friedlich verlaufen. Nur im Umfeld zweier größerer Demonstrationen habe es vereinzelt Flaschenwürfe gegen Polizisten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Sechs Menschen seien vorläufig festgenommen worden. Tausende Menschen hatten am gestern Abend gegen den Gipfel demonstriert.



Heute richte sich die Aufmerksamkeit der Beamten unter anderem auf die Demonstration der linksautonomen Szene unter dem Motto "G20 - Welcome to Hell", sagte der Sprecher. Sie ist für den Nachmittag geplant. Die Veranstalter erwarten dazu rund 10.000 Teilnehmer.

Sie haben gerade die Schule abgeschlossen und noch keine Idee, welcher Beruf zu Ihnen passt und genügend Chancen bietet? Wie wär's mit Ameisenumsiedler? Die nämlich sind sehr gesucht in Deutschland. Immer wieder müssen Nester von geschützten Ameisenarten wegen Straßenbauvorhaben umgesiedelt werden. "Es müsste in vielen Regionen mehr Ameisenumsiedler geben", sagte die 1. Vorsitzende der Brandenburgischen Ameisenschutzwarte, Katrin Möller. Allein in der Hauptstadtregion gebe es wegen großer Straßenbauvorhaben und der Erweiterung des Siedlungsraums um Berlin entsprechenden Bedarf. Zurzeit werden am nördlichen Berliner Ring zahlreiche Waldameisennester versetzt.

Die Planer des Pannenflughafens in Berlin Schönefeld können zwar immer noch keinen Termin für die Eröffnung nennen. Dafür haben sie aber schon recht konkrete Vorstellungen, wie sie der wachsenden Nachfrage Herr werden könnten. Denn so viel ist klar: Mit der Eröffnung - so sie denn kommt - wäre der Flughafen schon zu klein. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup stellt dem Aufsichtsrat heute die Grundzüge seines Masterplans für die Erweiterungsbauten vor. Nach Senatsangaben könnten weitere Abfertigungshallen vor dem Terminal entstehen, dafür müssen allerdings geplante Parkhäuser weichen - oder bereits gebaute abgerissen werden.



Der BER sollte eigentlich schon 2011 in Betrieb gehen. Der Start verzögert sich aber wegen Planungsfehlern, Baumängeln und Technikproblemen. Lütke Daldrup strebt eine Eröffnung 2018 an, die Zeit dafür ist aber sehr knapp. Das Unternehmen will sich möglichst noch in diesem Sommer festlegen.

Foto: dpa Das Geheimnis der weißen Hirsche in Hessen ist gelüftet: Es handelt sich um Rotwild mit einer besonderen Erbanlage. "Wir haben es geschafft, das Gen zu finden, und können genau sagen, wie hoch der Prozentsatz der Träger ist", sagte Gerald Reiner von der Universität Gießen. Demnach tragen 16 Prozent der braunen Tiere im nordhessischen Reinhardswald das Erbgut für das weiße Fell in sich. Weiter nördlich, an der Grenze zu Niedersachsen, seien es sogar 26 Prozent. Damit sei der Bestand der weißen Hirsche dort gesichert.

Um stärker vom Boom der Billigflieger zu profitieren, will der Frankfurter Flughafen deutlich schneller Platz für zusätzliche Fluggäste schaffen. Der sogenannte Flugsteig G für die Low-Cost-Airlines solle bereits Anfang 2020 und damit drei Jahre früher als geplant in Betrieb gehen, sagte Fraport-Chef Stefan Schulte der "Welt". "Wir werden die Eröffnung des Flugsteigs G also vorziehen." Der Flugsteig, der in den bisherigen Planungen für vier bis sechs Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt ist, sorgte für erbitterten Streit mit der Lufthansa, die Frankfurt als zentrales Drehkreuz nutzt. Die Nicht-billig-Fluglinie befürchtet wachsende Konkurrenz der Billigflieger.