französische Präsidenten halten sich gerne einen Hund. Oft stammt der vom edelsten Züchter der jeweiligen Rasse in Frankreich. Macrons präsidialer Hund Nemo stammt dagegen von ganz unten. "Ich hatte entschieden, einen Hund aus dem Tierheim zu holen", sagt Macron gravitätisch in einem langen SPIEGEL-Gespräch, das Sie heute in der neuen Ausgabe finden. Damit ist der Hund politisch. Er soll etwas aussagen über diesen Präsidenten, über sein Engagement für die Armen und Ausgestoßenen. Obendrein ist Nemo ein Mischling.

Es ist ein ungewöhnliches Gespräch, das kann ich Ihnen versprechen, nicht nur wegen des Hundes, der übrigens dabei war und altehrwürdige Stühle anknabberte, während sein Herrchen über Europa, Angela Merkel und Literatur redete. Macron ist ein Präsident mit Charisma und Vision, und als ich seine Worte las, dachte ich permanent an Merkel. Würde sie einmal so reden, solche Visionen für Europa entwerfen!

Charisma und Vision sind nicht das, womit die Bundeskanzlerin glänzen kann oder will. Sie hält nichts von großen Entwürfen, weil die im politischen Alltag ohnehin kleingeraspelt würden. Als Barack Obama gewählt war, wirkte sie einerseits eifersüchtig auf die Begeisterung, die er auch in Deutschland geweckt hatte. Andererseits rechnete sie fest damit, dass er, der als großer Obama ins Weiße Haus einzog, als wesentlich kleinerer Obama ausziehen würde. So ist es dann ja auch gekommen. Leider. Es wäre keine Freude, würde es Macron ähnlich ergehen.

Und dann kam der Hund: SPIEGEL-Korrespondentin Julia Amalia Heyer spricht im Video über den lockeren Empfang durch Emmanuel Macron im Élysée-Palast, seinen Hund Nemo und Macrons kulturelle Vorlieben

Nackte Kollegen

Natürlich befassen wir uns ausführlich mit Harvey Weinstein, dem Filmproduzenten, der in Hollywood über Jahrzehnte Frauen sexuell belästigt, genötigt und vergewaltigt haben soll. Ihn begünstigte ein Klima des Schweigens, der stillen Akzeptanz. In Deutschland gab und gibt es so etwas auch. Die Schauspielerin Ingrid Steeger erzählt im neuen SPIEGEL, wie Kollegen nackt vor ihrem Hotelzimmer gestanden haben. Heike-Melba Fendel, Romanautorin und Schauspielagentin, sagt: "Es gibt den verbrecherischen Übergriff, aber es gibt auch Frauen, die alles tun, um berühmt zu werden". Der Text beleuchtet zudem die Lage in anderen Branchen, in denen es manchmal ähnlich zugeht wie in Hollywood.

Rechtsverkehr auf links gedreht (oder so ähnlich)

Nach links gegen rechts. Das ist eine Formel, die merkwürdig klingt, die man sich aber merken sollte. Sie stammt von Angela Merkel und Horst Seehofer, wie die Kollegen unseres Hauptstadtbüros herausgefunden haben. Es geht selbstverständlich nicht um eine große Vision, es geht um Machttaktik. Die beiden Unionsparteien wollen die AfD bekämpfen, indem sie sozialpolitische Geschenke unter das Volk streuen. Das wird ein paar Milliarden Euro kosten und dürfte den konservativen und wirtschaftsliberalen Flügel der Union weiter an der Bundeskanzlerin zweifeln lassen. Und welche Rolle spielt dann noch die SPD? Die wollte doch eigentlich nach links rutschen. Merkel gönnt dem armen Schulz auch gar nichts.

Gewinner des Tages

Das ist der chinesische Staatschef Xi Jinping. Die Zeitschrift "The Economist" hat ihn gerade auf dem Titelblatt zum mächtigsten Mann der Welt ausgerufen. Und unser Korrespondent in Beijing, Bernhard Zand, analysiert im neuen SPIEGEL, warum die Kombination aus Leninismus und Digitalisierung die chinesische KP zur "perfekten Macht-Maschine unserer Zeit" macht. "Im einzigen großen Land, in dem er überlebt hat, hat sich der Kommunismus in eine Attraktion verwandelt", schreibt Zand.

Auch europäische Spitzenpolitiker wie Viktor Orbán aus Ungarn und Milos Zeman aus Tschechien fühlen sich vom autoritären Herrschaftsmodell Chinas angezogen. Es ist geradezu die Pflicht von Macron und Merkel, dem eine starke demokratische Vision entgegenzusetzen.

