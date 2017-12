Nach dem angekündigten Rückzug Horst Seehofers vom Amt des bayerischen Ministerpräsidenten hat in der CSU ein verdeckter Kampf um den Parteivorsitz begonnen.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber hat Anspruch auf das Amt angemeldet, wenn Seehofer nicht wieder antreten sollte. Der stellvertretende Parteivorsitzende erklärte nach SPIEGEL-Informationen auf einer vertraulichen Sitzung in der Münchner Staatskanzlei am 27. November, er sei bereit, auf dem Parteitag Mitte Dezember in Nürnberg für den Parteivorsitz zu kandidieren.(Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Weber begründete seinen Vorstoß damit, dass die CSU ein liberales Gegengewicht zum designierten Ministerpräsidenten Markus Söder brauche. Wenn dieser erst einmal Regierungschef sei, sei ihm auch der Parteivorsitz kaum zu nehmen. Dass er selbst in Brüssel sei, sehe er nicht als Problem, sagte Weber. Der CSU-Politiker ist Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im europäischen Parlament.

An der Besprechung nahmen neben Weber Parteichef Horst Seehofer, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, Innenminister Joachim Herrmann und der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teil. Dieser widersprach Weber vehement. Seehofer sei in der deutschen Parteilandschaft singulär. Im übrigen sei es absurd, wenn der CSU-Chef in Brüssel sei. Auch Aigner und Herrmann sprachen sich dafür aus, dass Seehofer im Amt bleibt.

Seehofer hat angekündigt, im ersten Quartal des kommenden Jahres als Ministerpräsident zurückzutreten. Er will aber in Nürnberg erneut als Parteichef antreten. Die Frage nach seiner Nachfolge könnte sich dennoch bald stellen, da Seehofer offenbar keinen Ministerposten in Berlin anstrebt. "Das ist nicht unbedingt Teil meiner Lebensplanung", sagte er im Gespräch mit dem SPIEGEL. Es wäre für ihn ein schöner Erfolg, wenn er einen Beitrag dazu leisten könne, dass eine neue Regierung zustande kommt. Was danach komme, könne er nicht sagen. "Ich will nicht ewig den Libero spielen."

Falls Seehofer nicht ins Bundeskabinett wechselt, wird er vermutlich auch den Parteivorsitz niederlegen. Es ist schwer vorstellbar, dass er als Parteichef neben einem Ministerpräsidenten Söder in München Politik macht. Als aussichtsreiche Nachfolgekandidaten gelten neben Söder auch Weber und sein Widersacher Dobrindt.