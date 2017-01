Thüringer AfD-Chef Schwesig fordert Überwachung von Höcke

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, den thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

"An Herrn Höcke haben wir diese Woche gesehen, dass die AfD rechtsextremistische Züge hat, dass sie gar nicht so harmlos und anständig ist, wie sie sich gerne gibt", sagte Schwesig dem SPIEGEL. "Jemand wie Höcke sollte in Zukunft vom Verfassungsschutz beobachtet werden, andere Akteure der AfD mit rechtem Gedankengut auch."

Höcke hatte am Dienstag bei einer Rede vor der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative offensichtlich mit Bezug auf das Berliner Holocaust-Mahnmal gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Höckes Auftritt hatte parteiübergreifend für Empörung gesorgt, auch AfD-Kollegen gingen auf Distanz. Höcke selbst wies "bösartige und bewusst verleumdende Interpretationen" seiner Rede zurück.

Die Verfassungsschutzbehörden hatten zunächst zurückhaltend reagiert. Das Bundesinnenministerium teilte mit, das Bundesamt für Verfassungsschutz sehe weiterhin keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen der AfD als Gesamtpartei. Es würden jedoch "Einzelpersonen in der AfD beobachtet, wenn diese in anderen extremistischen Bereichen, zum Beispiel durch Bezüge zu rechtsextremistischen Organisationen, auffällig geworden sind". Thüringens Verfassungsschutz erklärte, Höckes Rede prüfen zu wollen.

Schwesig warnte im SPIEGEL davor, den Rechtsextremismus in Deutschland zu unterschätzen. Daher habe sie auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Verbotsverfahren bedauert: "Ich hätte mir ein Verbot der NPD gewünscht", so Schwesig. Jetzt sei es wichtig, dass die richtigen Schlüsse gezogen würden: "Wenn das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass eine Partei verfassungsfeindlich ist, dürfen wir sie nicht mit Steuermitteln unterstützen."