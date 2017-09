Schröder, Müntefering, Dohnanyi Schwesig verbittet sich Kritik von SPD-Altvorderen

Die SPD-Vizevorsitzende Manuela Schwesig hat sich Kritik ehemaliger Parteigrößen an der Neuaufstellung der Sozialdemokraten verbeten. "Es kann nicht sein, dass einzelne Sozialdemokraten mit Beiträgen von außen jetzt schon wieder Zensuren verteilen", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin der "Rheinischen Post". "Alle in der SPD sollten den Verantwortlichen in der Parteiführung und neuen Fraktionsführung zunächst die Chance geben, die Partei nach einer schweren Wahlniederlage neu aufzustellen."

Zuvor hatten sich gleich drei Altvordere der SPD kritisch über Parteichef Martin Schulz und die Führungsmannschaft geäußert: Altkanzler Gerhard Schröder befand, man habe sich zu früh auf die Opposition festgelegt. Der frühere Parteichef Franz Müntefering hätte den Partei- und den Fraktionsvorsitz lieber in einer Hand gesehen. Und der frühere Hamburger Bürgermeister und Bundesminister Klaus von Dohnanyi forderte Schulz zum Rücktritt auf.

"Ich finde solche Ratschläge jetzt weder angebracht noch zielführend", sagte Schwesig. "Jede und jeder sollte sich selbstkritisch fragen, warum die SPD das vierte Mal in Folge eine Bundestagswahl verloren hat."

Die SPD hatte bei der Wahl am vergangenen Sonntag 20,5 Prozent der Stimmen bekommen und daraufhin angekündigt, in die Opposition zu gehen. Rechnerisch läuft es nun auf eine Jamaikakoalition hinaus.

Oppermann: Mit 23 Prozent wären wir in große Koalition gegangen

Dass es schnell zu einer Einigung von Union, FDP und Grünen kommt, glaubt Ex-SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann offenbar nicht. "Die Koalitionsverhandlungen von Jamaika werden solange dauern, dass ich zweimal über die Alpen laufen kann", sagte er in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Er geht aber davon aus, dass die Jamaikakoalition zustande kommen wird. "Die Grünen sind zu jeder Schandtat bereit", sagte Oppermann. Nur die CSU werde Probleme machen, weil sie wegen des großen Stimmenverlusts bei der Wahl "waidwund" geschossen sei.

Die SPD wäre laut Oppermann bei einem Wahlergebnis von 23 Prozent zu einer Neuauflage der großen Koalition bereit gewesen. In der SPD-Spitze sei man sich einig gewesen: "Wenn wir unter dieses Ergebnis fallen, dann bedeutet das, dass wir nicht wieder in eine große Koalition gehen sollten." Oppermann hat seinen Platz an der Fraktionsspitze inzwischen für die frühere Arbeitsministerin Andrea Nahles geräumt.

Auch Kanzleramtschef Peter Altmaier rechnet nicht mit einer schnellen Regierungsbildung. Vor vier Jahren sei die Einigung bis kurz vor Weihnachten geschafft worden, sagte der CDU-Politiker dem "Focus". "Das würde ich mir auch diesmal wünschen, aber entscheidend ist der Inhalt, nicht das Datum."