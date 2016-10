Kontroverse Rede Schwesig zerpflückt Oettingers "Schlitzaugen"-Erklärung

Die "Schlitzaugen"-Ansprache von EU-Kommissar Günther Oettinger sorgt weiter für harsche Kritik aus der SPD. Familienministerin Manuela Schwesig hat ihm nun vorgeworfen, mit seinen abfälligen Äußerungen über Chinesen und Homosexuelle die rechtspopulistischen Tendenzen im Land zu unterstützen. "Die Äußerungen von Herrn Oettinger sind homophob und rassistisch und sie entsprechen nicht dem, was ein EU-Kommissar leisten muss", sagte die SPD-Politikerin am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

"Wir haben genug Rechtspopulismus in der EU, da muss Herr Oettinger nicht auch noch diesen Job machen", fügte Schwesig hinzu. Seine "dürftige Erklärung" zu dem Vorfall sei nicht ausreichend. Oettinger dürfe seine Äußerungen "nicht kleinreden".

In einem Vortrag in Hamburg hatte Oettinger in der vergangenen Woche mit Blick auf die Konkurrenz aus China von "Schlitzohren und Schlitzaugen" gesprochen - und sich über das Auftreten chinesischer Minister lustig gemacht.

In der Onlineausgabe der Zeitung "Welt" wehrte sich der EU-Kommissar gegen Rassismusvorwürfe. Seine Erklärung: Das Wort "Schlitzauge" sei nicht anstößig oder respektlos gemeint gewesen. "Das war eine etwas saloppe Äußerung."

Auch seine Spekulation über die Einführung einer "Pflicht-Homo-Ehe" sei falsch verstanden und aus dem Zusammenhang gerissen worden. "Ich habe die Homo-Ehe in einer Liste von Themen, Initiativen und Debatten genannt, die in Deutschland die politische Tagesordnung bestimmen", sagte er der "Welt".

Frage nach dem Weltbild des Politikers

Ob das reichen wird, um die Kritik, vor allen von den Sozialdemokraten, verstimmen zu lassen, ist fraglich. Vor Oettingers Zeilen in der "Welt" hatte bereits die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley an der Eignung des CDU-Politikers für das Amt des EU-Haushaltskommissars gezweifelt. "Jemand, der offen rassistische und homophobe Ressentiments bedient, disqualifiziert sich für politische Spitzenposten", sagte Barley SPIEGEL ONLINE am Samstag.

"Günther Oettinger sollte mal dringend sein Weltbild überprüfen. Ein EU-Haushaltskommissar mit solchem Gedankengut könnte der ganzen EU Schaden zufügen", sagte Barley weiter.

Am Freitag war bekannt geworden, dass der CDU-Politiker Oettinger in der EU-Kommission aufsteigt. Der derzeitige Kommissar für digitale Wirtschaft soll zum Jahreswechsel das Haushaltsressort von der Bulgarin Kristalina Georgiewa übernehmen, die zur Weltbank wechselt.