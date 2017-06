Wechsel nach Schwerin Schwesig will sich weiter in Bundespolitik einmischen

Familienministerin Schwesig will auch als Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern weiter in der Bundespolitik mitmischen. Sie wolle eine starke Ministerpräsidentin "mit ostdeutscher Stimme" sein, kündigte sie an.