Frust über Entwicklung Marina Weisband trat heimlich bei den Piraten aus

Marina Weisband ist nicht mehr Mitglied bei der Piratenpartei. Sie habe den Schritt heimlich schon vor einem Jahr vollzogen, sagte sie der Berliner "tageszeitung" (taz).

Die Partei habe sich "nicht zum Positiven verändert", so die ehemalige politische Geschäftsführerin der Piraten. Zudem sei ihr politische Neutralität bei ihrem neuen Projekt wichtig. "Ich wollte der Partei nicht schaden", sagt die 28-Jährige. Deshalb habe sie nicht über ihren Parteiaustritt gesprochen.

Ein Comeback in der Politik schließt Weisband nicht aus. Sie müsste sich dafür aber eine neue Partei suchen. Denn: "Das Label Piraten ist verbrannt", sagt sie. Laut Weisband ist der progressive Flügel aus der Partei vertrieben worden, nun seien dort nur noch viele konservative Menschen, "die das Internet in den Grenzen von 1990 wollen".

Weisband will jetzt in dem sogenannten Aula-Projekt, das von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird, Onlinebeteiligung in die Schulen bringen. An vier Orten wird derzeit erprobt, wie Schüler mit einer eigens entwickelten Software Politik mitbestimmen können.

Sie bereue ihre Zeit bei den Piraten nicht, betonte Weisband in der "taz". Dürfte sie in Berlin wählen, würde sie auch noch einmal bei der Piratenpartei ihr Kreuz machen. In Berlin wird am 18. September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.

2011 waren die Piraten mit 8,9 Prozent der Stimmen in das Landesparlament eingezogen. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer werden der Partei bei den Wahlen am 18. September kaum Chancen auf einen Wiedereinzug eingeräumt. In Führung liegt die SPD.