Söders Aschermittwoch-Premiere Zurück an die Stammtische

Zum Einmarsch spielen sie bereits den bayerischen Defiliermarsch für Markus Söder. Dabei ist Söder noch gar nicht Ministerpräsident, dem dieses Musikstück im Freistaat traditionell vorbehalten ist. Aber er soll es bald werden. "Ich komme damit emotional zurecht", sagt Söder grinsend zum protokollarischen Vorgriff.

Mittwoch Vormittag in Passau, die Dreiländerhalle ist ein modernes Gebäude für Veranstaltungen aller Art, das die CSU für ihren politischen Aschermittwoch zum überdimensionalen Stammtisch umdekoriert. Unten stehen lange Reihen von Bierbänken und -tischen - oben auf der Bühne haben sie sogar ein bayerisches Wirtshaus nachgebaut, mit viel Holz und blau-weißen Tischdecken. So traditionell sah es hier länger nicht mehr aus. Das Bier fließt in Strömen, dazu spielt die Passauer Stadtkapelle. Söder trägt Janker, dazu eine grüne Krawatte mit kleinen Hirschen drauf.

Mehr Lederhose als Laptop - das soll offenbar die Botschaft in diesem Jahr sein.

Als größten politischen Stammtisch der Welt rühmt die CSU ihren politischen Aschermittwoch ja schon immer, aber in den vergangenen Jahren ging es hier fast ein bisschen zu gesittet zu. Was vor allem an Nochministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer lag, der eigentlich immer gefremdelt hat in Passau.

Brüllen und holzen, wie es sich hier gehört, das sind nicht die Disziplinen des Ironie-Großmeisters. Und dann sprach vor einem Jahr auch noch Martin Schulz - auf dem Gipfel seines Höhenflugs - gleichzeitig in Vilshofen bei der SPD. Bis heute hält sich das Gerücht, dass die Zahl seiner Zuhörer im Festzelt die bei der CSU übertraf.

Diesmal ist Seehofer erst gar nicht gekommen: Er hat Grippe. Das wird pflichtschuldigst von allen sehr bedauert - auch von dem Mann, der von ihm in den kommenden Wochen das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen soll. Nun spielt Nochfinanzminister Söder, der im vergangenen Jahr gar nicht sprechen durfte in Passau, ganz allein die Hauptrolle. Den Aschermittwoch, das hatten Seehofer und Söder so besprochen, wollten sie diesmal eigentlich gemeinsam begehen - passend zur künftigen Machtteilung zwischen den beiden.

Ein bisschen wie "Die größte Illusionsshow der Welt"

Für die Stimmung im Saal ist es wohl besser so. Söder kann Passau. Er war lange genug Generalsekretär, dazu noch unter Edmund Stoiber, der hier regelmäßig auftrumpfte. Die mehreren Tausend CSU-Anhänger im Saal, teilweise aus dem ganzen Land angereist, sind an diesem Mittwoch jedenfalls begeistert von ihrem künftigen Regierungschef.

Dabei tritt er gar nicht so laut und so derb auf wie einst Franz Josef Strauß, der den Ruhm der Veranstaltung begründete. Söder will ja auch nicht retro sein, wie er sagt - er steht sozusagen für die 2018er Variante der Lederhose.

Die Zeiten haben sich ja auch geändert, seit sich Strauß erst in Vilshofen, später dann in der Passauer Nibelungenhalle die politischen Gegner und dazu gleich einen großen Teil der Republik vorknöpfte. Da waberte noch Zigarrenrauch, die Luft war von Bierdunst erfüllt. Was die CSU heutzutage in der Dreiländerhalle veranstaltet, ist eher ein bisschen wie "Die größte Illusionsshow der Welt" des hier demnächst gastierenden Magiers Hans Klok, für die auf dem Weg zu den Toiletten auf Plakaten geworben wird.

Söder kann keine Zaubertricks - aber er beherrscht eine sehr emotionale Ansprache, was in der Politik ebenfalls Illusionen schaffen kann. Einen großen Teil seiner knapp 80-minütigen Rede spricht er über Themen wie Recht, Werte, Heimat. Denn, davon ist Söder überzeugt: "Die Union darf sich nicht nur in der Mitte drängeln." Es sei ein Fehler gewesen - und das ist wohl vor allem an die CDU und deren Chefin Angela Merkel gerichtet - , "die Wähler rechts der Mitte anderen zu überlassen".

"Wir dürfen die eigene Bevölkerung nicht mehr vergessen"

Natürlich geht es hier vor allem um die anstehende Landtagswahl in Bayern, bei der die CSU ihre absolute Mehrheit verteidigen will, von der sie in den Umfragen derzeit weit entfernt ist. Im Bund - von Söder auch gerne Berlin genannt - geht ja sowieso alles drunter und drüber, seine Partei sei dort die einzige wirklich regierungswillige, nun müsse man aber leider ja noch den Mitgliederentscheid der SPD abwarten. Die Genossen kriegen jede Menge verbale Haue von Söder, wie es sich in Passau gehört, genauso FDP und Grüne.

Aber zurück nach Bayern. Söders Rechnung geht ungefähr so: Wenn die CSU wieder die "Lufthoheit über den Stammtischen" erringt, dann kann ihr auch keiner was bei der Wahl im Spätsommer. Nein, "das ist kein Rechtsruck", sagt er. Eher ein Rückbesinnen auf die Frage, was die Partei sein will.

Beispiel Flüchtlingspolitik: Natürlich sei er stolz darauf, was Bayern an Aufnahme und Integration geschafft habe. Aber es könne doch nicht sein, dass die jährlichen Ausgaben des Landes dafür die Etats mehrerer Landesministerien übersteigen. "Wir dürfen die eigene Bevölkerung nicht mehr vergessen", sagt Söder unter großem Jubel. "Wir sind das einzige Land der Welt, in das man ohne Pass hinein-, aber nicht mehr hinauskommt" - noch so ein Satz, der gut ankommt. Den meisten Beifall allerdings bekommt er für seinen Appell, endlich besser und effektiver abzuschieben.

Söder will die Wähler von der AfD zurückholen. Aber ob das so einfach funktioniert? Bisher jedenfalls hat sich der harte Kurs in der Flüchtlingskrise nicht ausgezahlt.

Aber es geht ja noch weiter. Stichwort Heimat - der Islam oder gar die Scharia gehörten nicht zu Deutschland, diese hätten kulturgeschichtlich nichts mit Bayern zu tun, sagt Söder. Er plant nun sogar, die christliche Prägung Bayerns in der Landesverfassung zu verankern und in allen staatlichen Gebäuden Kreuze aufzuhängen. Für Ersteres bräuchte es laut Verfassung ein Plebiszit, Letzteres ist rechtlich schwierig.

Egal. Heimat sei "das wichtigste emotionale Gefühl unserer Bürger", glaubt Söder - da will er ran. Zurück zu den Stammtischen - das ist Populismus à la CSU. In der Dreiländerhalle kommt das bestens an, sie feiern Söder nach seiner Rede minutenlang.

Und draußen im Land? Das ist fürs Erste egal. Die CSU ist wieder bei sich - damit hat Söder schon mal einiges geschafft.

Zusammengefasst: Markus Söder feiert als designierter Ministerpräsident Premiere beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. In seiner Rede attackiert er den politischen Gegner scharf, setzt auf Härte in der Flüchtlingspolitik und beschwört die Bedeutung von Heimat als "wichtigstem emotionalen Gefühl unserer Bürger". So will Söder auch Wähler zurückgewinnen, die die Union an die AfD verloren hat. Die CSU-Anhänger sind von seinem Auftritt begeistert.