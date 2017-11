Machtkampf mit Seehofer Söder soll zu Verzicht auf Parteivorsitz bereit sein

In den Streit um die Nachfolge von Horst Seehofer kommt Bewegung: Der bayerische Finanzminister Markus Söder wäre zu einer Ämtertrennung bereit, heißt es in der CSU. "Wenn er Ministerpräsident werden kann, verzichtet Markus zur Not auch auf den Parteivorsitz", sagte ein Vertrauter dem SPIEGEL. Regierungschef in Bayern sei aus CSU-Sicht ohnehin das wichtigere Amt.

Auch Söders Gegner in der Parteispitze wie Wirtschaftsministerin Ilse Aigner oder der stellvertretende Parteichef Manfred Weber halten dieses Modell für denkbar. Den beiden werden Ambitionen auf den CSU-Vorsitz nachgesagt. Ein weiterer Anwärter wäre CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der wie Aigner aus dem mitgliederstärksten Bezirk Oberbayern kommt. Söder gilt als aussichtsreichster Nachfolger, falls Horst Seehofer sein Amt als Ministerpräsident niederlegt.

Seehofer wird seit dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl in seiner Partei stark kritisiert. Er will sich nach Abschluss der Sondierungsgespräche - also voraussichtlich nach dem 17. November - zu seiner Zukunft äußern. Eine Trennung der Ämter wäre für Seehofer vermutlich die einzige Möglichkeit, eine vollständige Machtübernahme Söders zu verhindern. Die beiden verbindet eine intensive Abneigung.

Die Parteiführung wird Mitte Dezember neu gewählt. In der CSU wird befürchtet, dass es zu einer Spaltung in der Partei wie vor zehn Jahren kommen könnte. Damals wurde der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber zum Rückzug gedrängt.

Seehofer attackiert Rivalen

Seehofer machte derweil seine innerparteilichen Widersacher für die schlechten Umfragewerte seiner Partei verantwortlich. Mit Blick auf die von Söder und der Jungen Union Bayerns forcierte Debatte über seinen Rückzug sagte er am Freitag in Berlin: "Dies ist nicht bekömmlich, weder für mich noch für die Gesamtpartei." Man sehe die negativen Auswirkungen dieser Personaldebatte an den Umfragen. "Die habe ich nicht zu verantworten."

Seehofer rechtfertigte erneut, Söder nicht in die Jamaika-Sondierungsgespräche eingebunden zu haben. Vertreten seien die Stellvertreter sowie die Vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion und der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Die Menschen in Deutschland erwarteten nun erst einmal einen Abschluss der Sondierungen auf Bundesebene. "Dann kommt Bayern."