Votum des CSU-Vorstandes Söder soll Seehofer als Parteichef beerben

"Auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende": Noch-Parteichef Horst Seehofer hat sich mit seinem baldigen Ende als CSU-Vorsitzender offenbar abgefunden. "Ich bin jetzt über zehn Jahre im Amt - das ist auch genug, das reicht auch", sagte Seehofer vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Der Vorstand nominierte anschließend - wie erwartet - Ministerpräsident Markus Söder als Kandidat für die Nachfolge Seehofers.

Vor knapp vier Wochen hatte Söder erklärt, sich auf dem Sonderparteitag der CSU am 19. Januar als Parteichef zur Wahl stellen zu wollen. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht, aussichtsreiche Konkurrenten sind ohnehin keine in Sicht.

Söder kündigte nach der Entscheidung Reformen an. Die Partei müsste wieder "Geländegewinne" machen.

Angespanntes Verhältnis zur CDU

Der CSU-Vorstand bereitete den Parteitag am 19. Januar vor, auf dem der Führungswechsel vollzogen werden soll. Seehofer war von der Parteispitze nach den Stimmverlusten der CSU bei der bayerischen Landtagswahl zum Rückzug gedrängt worden. Viele führende Christsoziale machten den Bundesinnenminister für das Wahlergebnis verantwortlich, nicht den bayerischen Ministerpräsidenten Söder.

Auf dem CSU-Parteitag wird auch die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ein Grußwort sprechen, wie Seehofer sagte. CDU und CSU hoffen darauf, dass sich das Verhältnis der Schwesterparteien wieder normalisiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel war wegen des Streits der beiden Parteien über die Flüchtlingspolitik nicht mehr auf den vergangenen CSU-Parteitagen.

