Markus Söder Fast am Ziel

"Gestern war gut", sagt Markus Söder. "Mal sehen was heute bringt. In einem Tag kann in der CSU viel passieren." Söder wartet auf den Aufzug zum Fraktionssaal der CSU. Er steht so breitbeinig da wie Cristiano Ronaldo vor einem Freistoß. Er ist ziemlich sicher, dass heute auch wieder gut für ihn verlaufen wird.

Ein paar Stunden und eine Fraktionssitzung später ist klar: Söder ist fast da, wo er immer hinwollte, nämlich ganz oben. In der CSU ist das das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Im "ersten Quartal" will Horst Seehofer die Regierungsgeschäfte übergeben. Die Fraktion hat Söder einstimmig als Nachfolger nominiert.

Söder ist der Beleg für die alte Politikerregel, dass man ein Spitzenamt wirklich wollen muss, um es zu bekommen. Es ist nicht so, dass der Finanzminister der beliebteste Politiker der CSU wäre. Innenminister Joachim Herrmann, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner oder der Europapolitiker Manfred Weber können da durchaus mithalten. Aber niemand wollte so unbedingt Ministerpräsident werden wie Söder.

Seit Jahren arbeitet er auf nichts anders hin. Er hat noch den letzten Ortsverein besucht, die langweiligste Talkshow mit seiner Anwesenheit beehrt, den albernsten Facebookeintrag ("Spargel wächst sehr gut in Franken") in die Welt gesendet, nur um der bayerischen Staatskanzlei näher zu kommen. In Zeiten, in denen für Politiker angeblich das Wohl des Landes alles und das eigene gar nichts gilt, ist Söder ein Solitär. Er hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass ihm sein Wohlergehen sehr am Herzen liegt.

Verspottet als "Fallbeilchen"

Wenn man Söder bei Auftritten sieht, dann wirkt er immer ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Seine deftige Rhetorik, die Grundaggressivität, die er mit seinen fast zwei Metern ausstrahlt, bilden einen erfrischend deutlichen Gegensatz zur Politik der Kanzlerin, deren oberstes Ziel es ist, niemanden zu verschrecken. Söder erinnert eher an Angela Merkels Vorgänger Gerhard Schröder, der aus seinem Machtwillen auch nie einen Hehl machte und an der Absperrung des Kanzleramts ruckelnd rief: "Ich will hier rein."

Söder hat einen klassischen Politikeraufstieg hinter sich: Mit 27 Jahren wurde er Landtagsabgeordneter, mit 36 Jahren Generalsekretär unter Edmund Stoiber, mit 40 Minister. Weil er seinem Vorbild Stoiber nacheiferte, der in der Partei den Ehrentitel "Das blonde Fallbeil" trug, wurde er spöttisch "das Fallbeilchen" genannt. Es hat ihm nicht geschadet.

Söder hat stets dafür gesorgt, dass inhaltliche Überzeugungen seinen Karriereplänen nicht im Wege standen. Positiv ausgedrückt könnte man sagen, er ist kein Ideologe. Wenn die Umstände es erfordern - und die öffentliche Meinung ist für Söder stets ein besonderer Umstand - dann zeigt er eine beachtliche Flexibilität. Nach dem Reaktorunglück von Fukushima etwa erklärte der überzeugte Atomkraftbefürworter Söder plötzlich, er sei nie "Kernkraftfetischist" gewesen. Damit steht Söder in einer Traditionslinie mit großen CSU-Politikern wie Franz Josef Strauß, Stoiber oder Seehofer. Inhaltliche Beweglichkeit galt in der Partei seit jeher als Ausweis von Führungsqualität.

Seit ein paar Jahren haben die Umstände dafür gesorgt, dass Söder hauptamtlich für das Konservative in der CSU zuständig ist. Er legte den Griechen während der Eurokrise den Austritt aus der gemeinsamen Währung nahe ("Irgendwann muss jeder bei Mama ausziehen, und bei den Griechen ist es jetzt so weit.") Er trieb während der Flüchtlingskrise Horst Seehofer mit rechten Äußerungen vor sich her, so dass dieser den richtigen Zeitpunkt verpasste, sich wieder mit Angela Merkel zu versöhnen. In den Talkshows war das ein bewährtes Mittel, den politischen Gegner auf die Palme zu bringen. Wenn sich dann wieder ein Sozialdemokrat oder ein Grüner über ihn empörte, dann hatte Söder sein Ziel erreicht.

"Puh" "Nichts integriert in der CSU so sehr, wie wenn's gegen die CDU geht." Markus Söder, 1997 im Gespräch mit der "taz" "Wenn wir Reformen machen wollen, brauchen wir einen Mannschaftsgeist. Und dieser Mannschaftsgeist ist der Patriotismus." Markus Söder, 2004 "Wir brauchen eine gewisse Orientierung in der Erziehung und in den Schulen. [...] Für die CSU steht fest: In Klassenzimmer gehören Kruzifixe und keine Kopftücher." Markus Söder, 2004 "Schuld am Zuwachs der NPD ist Schröders Politik der faulen Hand." Markus Söder im Jahr 2005 über das Erstarken der Rechtsextremisten "Ich bleib mein Leben lang Stoiberianer." Markus Söder im Jahr 2007 über Ministerpräsident Edmund Stoiber "Irgendwann muss jeder bei der Mama ausziehen, und die Griechen sind jetzt so weit." Markus Söder im Jahr 2012 über das mögliche Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone. "Nicht jeder, der in der Welt unterwegs ist, kann automatisch zu uns kommen." Markus Söder zum Flüchtlingsstrom im Jahr 2015 "Wir helfen auch den kleinen Bundesländern, wie Saarland und Berlin, aber halt etwas weniger. Denn bayerisches Geld ist am besten in Bayern aufgehoben." Markus Söder, 2016, zum Finanzpakt von Bund und Ländern. "Puh." Markus Söder bei "Anne Will" auf die Frage, was an einer möglichen Jamaika-Koalition wirklich toll sei.

Viele in der Partei haben ihm seine Angriffe auf Seehofer übelgenommen. Es spricht für Söders Härte und Cleverness, dass er sich gegen den Parteichef durchgesetzt hat, obwohl dieser geschworen hatte, ihn als Nachfolger zu verhindern. Allerdings ist ein Sieg in einem innerparteilichen Machtkampf etwas anders als ein Erfolg bei Wahlen. Ob Söder den auch kann, muss sich zeigen.

Es gibt nicht wenige in der CSU, die fürchten, dass Söders bullige, unsubtile Art vor allem Frauen und ein großstädtisches Publikum abschreckt und den politischen Gegner erst recht mobilisiert. Es hätte Alternativen gegeben. Mit Ilse Aigner wäre die CSU weiblicher, liberaler und verbindlicher geworden. Das wollte eine Mehrheit in Parteiführung und Fraktion nicht.

Die CSU geht nun einen anderen Weg. Söder hat wie kein anderer darauf bestanden, dass das Straußche Diktum weiter gilt, wonach es rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Kraft mehr geben dürfte. Er ist die Verkörperung des Glaubens, dass die alten Rezepte noch funktionieren. Er muss jetzt beweisen, dass man mit Polarisierung, konservativen Sprüchen und kernigem Auftreten die Rechtspopulisten zurückdrängen kann. Wenn das nicht gelingt, ist Söder der Ministerpräsident, mit dem der Abstieg der CSU begann. Es kann auch ein Fluch sein, sein Ziel endlich erreicht zu haben.

Im Video: Seehofer-Rückzug