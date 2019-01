Zukunft der CSU Söder. Sonst nix

Sein Großvater habe ihm damals gesagt, er solle es bleiben lassen mit der Politik, lieber was "Gescheites machen". So erinnert Markus Söder an diesem Samstag in der kleinen Münchner Olympiahalle die Empfehlung des Opas, als ihm sein Enkel im Frühjahr 1983 vom Eintritt in die Junge Union und die CSU berichtete. "Ich habe mich nicht dran gehalten", sagt Söder am Parteitagspult unter Gelächter.

Aus heutiger Sicht war es für den jungen Mann zweifellos richtig, den großväterlichen Rat zu übergehen - ob das auch für seine Partei gilt, wird die Zukunft zeigen. Im Januar 2019 ist der Franke Markus Söder, 52, jedenfalls der Mann, in den die CSU große Hoffnungen setzt. Bayerischer Ministerpräsident ist Söder bereits seit vergangenem Frühjahr, nun wählen ihn gut 87 Prozent der Delegierten auf dem Münchner Parteitag auch zu ihrem Vorsitzenden.

Ministerpräsident und CSU-Chef - damit ist der Nürnberger im christsozialen Olymp angelangt. Nur Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber und Horst Seehofer hatten gleichzeitig beide Ämter inne. "Natürlich bin auch ich ein bisschen aufgeregt, mehr als sonst", sagt Söder in seiner Bewerbungsrede. Man merkt es ihm an.

Der neue Liebling der CSU

Der Machtmensch Söder ist jetzt da, wo er immer hinwollte. Aber ab jetzt lastet auch aller Druck auf ihm allein. Auf Horst Seehofer, der auf dem Parteitag als Vorsitzender ziemlich nüchtern verabschiedet wird, kann er ab jetzt nichts mehr schieben. Der neue Parteichef soll die verunsicherte CSU wieder aufrichten, moderner machen, weiblicher - am Ende aber vor allem erfolgreicher. Eine andere Währung gibt es nicht in der Politik, erst recht nicht in der CSU.

Was sonst passiert, konnte Söder in den vergangenen Jahren bei Horst Seehofer beobachten. Dass Seehofer die CSU 2013 noch mal zur absoluten Mehrheit im bayerischen Landtag führte, dass der Parteichef über viele Jahre mit großem Geschick auch ihren bundespolitischen Einfluss garantierte: Zuletzt war er nur noch der Watschenmann. Für den Abstieg der CSU, ablesbar vor allem an ihren Ergebnissen seit der Bundestagswahl 2017, trug Seehofer sicherlich einen Großteil der Verantwortung, nicht zuletzt wegen seines Kurses in der Flüchtlingspolitik und dem daraus folgenden Dauerstreit mit Angela Merkel. Aber eben auch der Rest der Parteiführung, die das mittrug.

In der kleinen Olympiahalle scheint es an diesem Samstag so, als wollten ihn die meisten Delegierten nur noch so schnell wie möglich loswerden. Immerhin machen sie den gerade abgetretenen Parteichef (auf Vorschlag seines Nachfolgers) direkt zum Ehrenvorsitzenden, ein Modell der CSU-Zentrale für seine Kellereisenbahn bekommt er zum Abschied auch noch. Und Seehofer bleibt fürs erste Bundesinnenminister.

Söder, früher als Ehrgeizling, Alleingänger und Haudrauf verschrien, ist jetzt der Liebling der CSU; der allermeisten Christsozialen jedenfalls. Dass er einige noch überzeugen muss, zeigen die 13 Prozent, die ihn nicht gewählt haben. Natürlich gibt es da noch Parteivize Manfred Weber, der als Spitzenkandidat der EVP in die Europawahl Ende Mai zieht, er könnte anschließend als erster CSU-Politiker Chef der EU-Kommission werden. Aber was wirklich zählt für die Partei, ist Bayern - und ihr Einfluss in Berlin. Und da muss Söder nun liefern.

An Demut scheint es ihm mit Blick auf diese Aufgabe tatsächlich nicht zu mangeln. Schon das ist überraschend, wenn man an den Söder früherer Tage denkt. Aber vor allem der desaströse Landtagswahlkampf, in den er bereits als Spitzenkandidat gezogen war, hat offenbar tiefe Spuren bei Söder hinterlassen. "2018 war ein hartes Jahr, auch für mich", sagt er. "Ich habe viel gelernt, auch Fehler gemacht."

Der sanfte Söder

Im Streit mit der CDU im vergangenen Frühsommer schien Söder seinen Parteichef zeitweise noch überflügeln zu wollen in Kompromisslosigkeit und markigen Sprüchen, aber bereits damals rüstete er auch als erster Spitzenmann der CSU wieder ab. Inzwischen kommt Söder mitunter so sanft daher, dass mancher ihn wirklich kaum wiedererkennt. Dass ihn deshalb auch Skepsis entgegenschlägt, nimmt er in München klugerweise gleich vorweg. "Meint der das ernst? Ist das Taktik?" Er kenne diese Fragen, sagt Söder in seine Parteitagsrede. Aber keine Sorge, beteuert er: "Ich bin wirklich entschlossen, die richtigen Lehren zu ziehen."

Eine ausgefeilte Fehleranalyse, wie von ihm Söder und Seehofer nach der Landtagswahlklatsche versprochen, wird es allerdings nicht geben. Lieber nach vorne schauen. Und der Erneuerung Zeit geben. "Lasst uns endlich anfangen, nur noch gut über uns zu reden", ruft er den Delegierten zu. Wie gesagt, Söder, einst ein legendäres Lästermaul, scheint das ernst zu meinen.

Bildergalerie: Das sagen Weggefährten zu Seehofers Abschied

Servus, Horst Martin Schulz, 63, Ex-Vorsitzender der SPD: Als ich zum Parteivorsitzenden der SPD gewählt wurde, gab es ein Treffen mit den Vorsitzenden der CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer. In diesem Gespräch fragte mich Frau Merkel, ob ich denn keine Probleme mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten meiner Partei habe. Ich sagte, dass ich mich mit allen sehr gut verstehe und erwiderte die Frage. Daraufhin sagte Herr Seehofer: "Natürlich verstehst du dich gut mit deinen Ministerpräsidenten, gell Angela?"



Diese Neigung zu Witz und Ironie ist sicher eine Seite an Horst Seehofer, die manchmal zu schwierigen Momenten führen kann. In dieser Situation war es aber einfach sehr amüsant. Walter Eisenhart, 52, Lehrer, Universitätsdozent und Freund von Horst Seehofer: Es war am 6. März 2018, bei TV-Dreharbeiten zu einer Dokumentation über ihn. Wir trafen uns in der Zirbelstube der Staatskanzlei, wenige Tage vor seinem Abschied als Ministerpräsident. Seine Demontage als Kopf der CSU war bereits im Gange. Ich war gespannt, auf welchen Horst Seehofer ich zu dieser Zeit treffen würde, denn wir hatten uns eine ganze Zeit lang nicht gesehen. Und das Erstaunliche und zugleich Menschliche war, dass er überhaupt keinen Groll hegte, sondern die Dinge mit Humor betrachtete und kommentierte. Dass er in dieser schweren Zeit seinen Humor bewahrt hat, war authentisch, ein echter Seehofer. Jürgen Trittin, 64, Ex-Fraktionschef der Grünen: Bei den Jamaika-Verhandlungen gab es ein immer wiederkehrendes Ritual. Der CSU-Vorsitzende betrat den Raum in der Parlamentarischen Gesellschaft. Wie immer ohne Unterlagen. Er zog sich in eine Ecke zurück und hielt Hof. Seine Verhandler kamen zu ihm, brieften ihn, er aber verriet ihnen nicht, was er für Schlussfolgerungen daraus zog. Für Grüne ein befremdliches Ritual. Sie diskutierten ihre Linien immer in der ganzen Verhandlungsdelegation.



Am Ende aber lieferte Horst Seehofer. Die CSU-Verhandler waren oft blockiert, weil Seehofer sich vorbehalten hatte, dass nur er Kompromisse machen würde. Als er signalisierte, dass es mit den Grünen beim Familiennachzug wohl einen Kompromiss geben musste, war klar: Seehofer wollte Jamaika und es nicht gemeinsam mit Lindner platzen lassen. Die FDP ergriff die Panik, und zwei Tage später rannten sie davon.



Das Kopfschütteln über diesen Abgang einte Seehofer und die Grünen für einen historischen Moment. Annegret Kramp-Karrenbauer, 56, CDU-Chefin und früher Ministerpräsidentin des Saarlands: Ohne die Unterstützung von Horst Seehofer hätte es den Länderfinanzausgleich in der beschlossenen Form nicht gegeben. Dafür bin ich ihm als ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes dankbar. Theo Waigel, 79, langjähriger CSU-Chef und unter Helmut Kohl von 1989 bis 1998 Bundesfinanzminister: Am meisten und intensivsten in Erinnerung ist mir aus unserer jahrelangen Beziehung eine Begebenheit aus dem Jahr 1994. Damals arbeiteten wir beide als Bundesminister unter Helmut Kohl in Bonn. Seehofer war Gesundheitsminister, ich Finanzminister. Weil ich damals auch noch CSU-Vorsitzender war, kam Seehofer eines Tages mit dem Angebot zu mir, sein Ministeramt aufzugeben und stattdessen Generalsekretär der CSU zu werden, um sich ganz in den Dienst der Partei zu stellen. Ich fand das zwar sehr bemerkenswert, ich sagte ihm aber auch: Wir brauchen Dich als Minister. Und darum bist Du mir auf dem Posten in Bonn wesentlich wichtiger als auf dem des Generalsekretärs. Und so blieb Seehofer dann auch Gesundheitsminister, bis zum Ende der Ära Kohl 1998. Bernd Riexinger, 63, Vorsitzender der Linkspartei: Horst Seehofer war einmal sowas wie das sozialpolitische Gewissen der Union. Schon damals legte er sich mit Angela Merkel an. Er war gegen die Kopfpauschale in der Gesundheitspolitik. Heute geht es dem scheidenden CSU-Vorsitzenden nur noch darum, eine möglichst hohe Kopfpauschale bei Abschiebungen von Menschen durchzusetzen. Seine Abkehr von christlich sozialen Werten führt dazu, dass er am Ende seiner Laufbahn als CSU-Vorsitzender wie ein störrischer Misanthrop daherkommt. Prälat Karl Jüsten, 57, Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe in Berlin: Nachdem Horst Seehofer das Amt des Parteivorsitzenden der CSU und das des Ministerpräsidenten in Bayern übernommen hatte, mussten wir leider unseren Hintergrundkreis mit Hauptstadtjournalisten, die sich für soziale Fragen interessieren, aufgeben. Seehofer, der SPD-Politiker Karl Lauterbach und ich hatten dazu eingeladen. Aber der Kontakt blieb.



Seehofer hatte immer offene Ohren für ethisch sensible Fragen. Sein christlicher Glaube erschöpft sich nicht in Lippenbekenntnissen. Nach seiner schweren Krankheit vor vielen Jahren zog er sich in ein Kloster zur Rekonvaleszenz und zum geistlichen Auftanken zurück. Die katholische Soziallehre war ihm in der Sozialpolitik stets ein Leitmotiv. Da trägt die CSU-Programmatik deutlich auch seine Handschrift.



Übrigens blieb er menschlich immer sehr nahbar. So griff er etwa selbst zum Telefonhörer und entschuldigte sich persönlich, wenn er wegen eines Termins ein Treffen mit hochrangigen Kirchenvertretern absagen musste. In Berlin ist es im hektischen Alltagsgeschäft sonst üblich, dass das per Mail oder über die Sekretariate erledigt wird.



Auch wenn wir in der Zuwanderungspolitik oft einen Dissens hatten, muss ich ihm dankbar sein, dass er für die Beibehaltung des Kirchenasyls eingetreten ist. Denn, so sagte er, das unmittelbar Menschliche darf in einem Land wie Deutschland nicht verloren gehen. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 67, langjährige Bundesjustizministerin und von 2000 bis 2013 Landesvorsitzende der bayerischen FDP: Ich habe Horst Seehofer als Kabinettskollegen 1992 persönlich kennengelernt, aber politisch mit ihm zu tun hatte ich erst nach der Wahlniederlage der CSU 2008 bei der Landtagswahl mit dem Verlust der absoluten Mehrheit. Wir beide saßen uns bei den Koalitionsverhandlungen in Bayern als Verhandlungsführer gegenüber. Die FDP euphorisch wegen der einmaligen Chance, mit zu gestalten, die CSU personell im totalen Umbruch. Horst Seehofer musste aufräumen und wollte den Neuanfang.



In der kleinen Geschäftsstelle der FDP saßen wir uns mit unseren Delegationen dicht gedrängt gegenüber, und ich erlebte Horst Seehofer, wie er seinen CSUlern eine Lehrstunde nach der anderen erteilte, für die CSU ungewohnte Kompromisse einging und bei dem plötzlichen Bekanntwerden des Landesbank-Desasters während der Verhandlungen einen klaren Schnitt machte und hart gegenüber den eigenen Leuten auftrat. Ich habe ihn unter erheblichem Druck stehend mit großer gesundheitlicher Belastung als strategischen Verhandler erlebt. Das hat Spaß gemacht, so auch in Vier-Augen-Gesprächen Ergebnisse zu erzielen.



Wir schaffen das, waren wir überzeugt. Daran musste ich immer wieder in den letzten Jahren denken, als diese Worte zu Kampfbegriffen geworden sind. Ich kann nachvollziehen, dass es nach den letzten zehn Jahren Horst Seehofer schwerfällt, den Parteivorsitz abzugeben.

Profil mit Stil - so lautet sein neuer Lieblingsspruch. Die CSU müsse sich ihrer Wurzeln besinnen, aber vor allem mit Geschlossenheit punkten. Dazu gehört für ihn auch ein entsprechender Umgang mit der Unionsschwester CDU. Dass die mit Annegret Kramp-Karrenbauer vor Weihnachten auch eine neue Vorsitzende gewählt hat, macht die Sache aus Söders Sicht leichter, weil sie beide unbelasteter miteinander umgingen als zuvor Seehofer und Merkel. Dass Kramp-Karrenbauer zu Söders Krönungsparteitag angereist ist, genau wie der auch neu gewählte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und der ebenfalls christdemokratische Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, darf als entsprechendes Signal der großen Schwesterpartei gelten.

"Liebe Brüder und Schwestern in der Union", sagt Kramp-Karrenbauer zum Beginn ihrer Rede - da hat sie den Saal schon für sich gewonnen. Auch die CDU-Chefin wünscht sich zwei profilierte Parteien. Es müsse sein wie unter echten Geschwistern, fordert sie: Man streite, "aber wenn die Nachbarskinder kommen, hält man zusammen". So ähnlich hat das Kramp-Karrenbauer schon kürzlich bei ihrem Besuch der CSU-Neujahrsklausur gesagt, Gastgeber und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, im vergangenen Jahr der wohl ausdauerndste christsoziale Streithansel, demonstrierte dort ebenfalls großes Harmoniebedürfnis.

Sie müssen es halt nur durchhalten. Der Europawahlkampf mit dem gemeinsamen CSU-Spitzenkandidaten Weber wird eine erste Probe sein - vor allem, falls das Ergebnis nicht wie gewünscht ausfällt.

Markus Söder jedenfalls ist fest entschlossen. Sagt er.

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

