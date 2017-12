Bürgerversicherung und mehr EU Söder lehnt Kernforderungen der SPD ab

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat noch vor ersten Gesprächen mit den Sozialdemokraten über eine mögliche Regierungsbildung zentrale Anliegen der SPD klar zurückgewiesen. "Die Bürgerversicherung bringt nichts", sagte Söder der "Welt am Sonntag".

Eine Bürgerversicherung bewirkt nach Ansicht Söders bei einem Teil der Bevölkerung eine Verschlechterung, ohne für den anderen Teil eine Verbesserung zu bringen. Sie führe überdies dazu, "dass die Gesundheitskosten explodieren werden, weil eine Einheitsversicherung noch nie gut war im Vergleich zum Wettbewerb."

Zur Bürgerversicherung gibt es unterschiedliche Konzepte. Alle aber würden bedeuten, dass es nur noch ein einheitliches System der Krankenversicherung gibt - und nicht mehr, wie aktuell, die Aufteilung in eine gesetzliche und private Versicherung. (Lesen Sie hier mehr zum Streit um die Bürgerversicherung.)

"Wir möchten nicht den Superstaat Europa haben"

Neben der Einführung der Bürgerversicherung fordert die SPD, die EU bis 2025 zu Vereinigten Staaten von Europa umzubauen. Das sei aber "nicht das, was die Mehrheit der Deutschen will", so Söder. Der EVP-Fraktionschef und CSU-Vize Manfred Weber lehnte die SPD-Forderung in einem Gastbeitrag bei SPIEGEL ONLINE ebenfalls entschieden ab.

Für eine künftige Bundesregierung sei es wichtig, eine vernünftige Vision für Europa zu entwickeln. Allerdings nicht die Vereinigten Staaten von Europa, die Schulz anstrebe: "Wir sind begeisterte Europäer, wir wollen ein funktionsfähiges Europa, aber wir möchten nicht den Superstaat Europa haben, in dem am Ende Deutschland eine Verwaltungseinheit der Brüsseler Kommission wäre."

"Rückkehr zur alten Glaubwürdigkeit"

Söder hält in den anstehenden Gesprächen mit der SPD Fragen um "Zuwanderung und Familiennachzug" für wichtiger. Hier sei das Ergebnis der gescheiterten Sondierungsgespräche über ein Jamaika-Bündnis mit CDU, FDP und Grünen aus seiner Sicht "eine gute Basis für die kommenden Verhandlungen".

Der CSU-Politiker forderte zudem von der Union "eine Rückkehr zur alten Glaubwürdigkeit". Das gelte für Wählergruppen, die inzwischen an CDU und CSU zweifelten - "für Vertriebene, Wertkonservative, auch moderne Bürgerliche und Menschen, die Recht und Ordnung hochhalten".

Viele Bürger zweifeln nach Auffassung Söders mittlerweile am Staat. Keiner verstehe, "dass wir bei 500.000 abgelehnten Asylbewerbern nicht abschieben können". Es könne zudem "nicht sein, dass der Staat für die einheimische Bevölkerung wenig neues Geld zur Verfügung stellen kann, um deren soziale Herausforderungen abzufedern. Aber für Menschen, die neu ins Land kommen, lassen sich scheinbar ohne Probleme Milliarden mobilisieren."