Regierungserklärung in Bayern Söders Märchenland

Normalerweise gibt ein Ministerpräsident eine Regierungserklärung ab, wenn es etwas vorzustellen gibt, ein neues Gesetz, Grundlinien der künftigen Politik. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nutzt die letzte Plenarsitzung vor der Landtagswahl am 14. Oktober, um den Erfolg seines Bundeslands zu feiern.

"Bayern ist Musterland und Blaupause für andere", lobt der Ministerpräsident in seiner einstündigen Rede vor dem Plenum. Bei allen Kennzahlen liege das Bundesland vorn, in der Bildung, beim Wirtschaftswachstum, in der inneren Sicherheit. Dies sei "das Ergebnis einer langfristigen, stabilen Politik" - ergo der CSU.

Söder verweist auf andere Bundesländer, als Negativfolie. "Während andere Regierungen sich blockieren und lähmen, machen wir Zukunft", sagt Söder. An Baden-Württemberg könne man beobachten, wie sich ein "Regierungswechsel langfristig auswirkt". Und zur Hauptstadt: "Wir haben bayerische und keine Berliner Verhältnisse im Freistaat."

Die Landespolitik drang kaum durch

So weit, so vorhersehbar, Söder würde als Regierungschef kaum mit einer negativen Bestandsaufnahme in die Wahl gehen. Umso mehr erstaunt, dass die übliche und zum Teil durchaus berechtigte Mia-san-mia-Rhetorik bislang kaum durchdrang.

Sehr lange liegt Söders erste Regierungserklärung im April zurück, ein Sammelsurium von Maßnahmen, rund hundert Punkte insgesamt. Es folgten unter anderem: ein kontroverser Kreuzerlass, der gescheiterte Aufstand der CSU in Berlin gegen Merkel, ein Rücktritt vom Rücktritt des Parteivorsitzenden Horst Seehofer, ein rhetorisches Besserungsgelöbnis Söders, das Hin und Her um den Präsidenten des Verfassungsschutzes.

Söder erwähnt die Kontroversen in seiner Regierungserklärung, er passt sie aber in das Loblied Bayerns ein. "Chemnitz wäre in Bayern nicht passiert, das Hamburger G20-Chaos wäre in Bayern nicht passiert, Silvesternächte wie in Köln wären in Bayern nicht passiert." Gemeinwohl, Ausgleich und Kompromiss zählten etwas in seinem Heimatland, auch in der Asylpolitik. "Neben Humanität und Identität sorgen wir in Bayern aber auch für Ordnung."

Söders Schablonen sind eine Einladung für die Opposition. Auf seinen Satz "Bayern ist Märchenland" folgt der Zwischenruf: "Und Sie sind der Märchenkönig."

"Der freie Markt will Profit"

Doch Oppositionsführerin Natascha Kohnen (SPD) braucht lange, bis sie den Ministerpräsidenten angeht. Sie hält eine linkslastige Rede, die auf die hohen Mieten in Bayern abhebt. "Der sogenannte freie Markt kann diese Probleme nicht lösen, das kann nur der Staat", sagt Kohnen. Und allgemeiner zur Marktwirtschaft: "Der freie Markt sorgt nicht für das Gemeinwohl. Der freie Markt will Profit und nichts anderes." Kohnen fordert einen Mietenstopp für fünf Jahre, ein Recht auf Weiterbildung.

Erst spät wendet sie sich an den Ministerpräsidenten: Man erinnere sich noch gut daran, "welche Töne" dieser vor der Sommerpause angeschlagen habe. "Die Menschen sehnen sich nach Klarheit und nach Haltung. Sie haben Brücken abgerissen und das Land gespalten."

Söder habe "die Rechtspopulisten kopiert, ihre Sprache, ihre Methoden", sagt Kohnen. Dann haut Kohnen selbst daneben: "Sie haben ertrinkende Menschen im Mittelmeer als Asyltouristen bezeichnet", ruft die SPD-Politikerin Söder zu. Die CSU-Fraktion ist empört, "Unverschämtheit", "völlige Grenzüberschreitung". Es ist eine wütende Auseinandersetzung, passend zu einem hart geführten Wahlkampf.

Geschmeidiger geht es die Grüne Katharina Schulze an. "Schamanismus ist es, wenn man glaubt, dass die CSU für Stabilität sorgt." Stattdessen trage das Chaos einen Namen: Horst Seehofer. Schulze fragt Söder: "Wie kann man behaupten, für Stabilität zu stehen, wenn der eigene Vorsitzende ständig die Bundesregierung sabotiert?" Politik müsse die Menschen ermutigen, "anstatt ihnen jeden Tag den Untergang des Abendlands zu prophezeien".

Abschied von der absoluten Mehrheit

Bodenständig hält es Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler. Diese präsentieren sich in Bayern als eine Art bessere CSU, verwurzelt im Kommunalen und ohne großspurige Parolen. Zu den von Söder per Regierungserklärung versprochenen Reiterstaffeln sagt Aiwanger etwa, man möge doch "bitte schön die bayerische Kavallerie einsparen, vielleicht hat Herr Söder zu viel 'Bonanza' gesehen".

Stattdessen bräuchten Krankenhäuser und Hebammen Geld, die bestehende Infrastruktur gelte es zu erhalten, die Kinderbetreuung auszubauen. Zur Frage einer möglichen Koalition sagt Aiwanger: "Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir ab Herbst dabei sein werden, um die Dinge zu stabilisieren." Und an die CSU: "Sie müssen die absolute Mehrheit verlieren, damit Bayern vernünftig regiert wird."

Ob die Freien Wähler künftig mitregieren können oder ein anderer Partner, hängt von der Zahl der Fraktionen ab, die es in Bayern ins Parlament schaffen werden, laut den Umfragen schwankt die Zahl zwischen fünf und sieben, je nachdem, ob Linke und FDP mit dabei sind. Zumindest der Einzug der AfD gilt als gesichert, bisher waren vier Fraktionen vertreten.

So appelliert Söder im Endspurt auch verstärkt an die Wähler, ein zersplittertes Parlament zu verhindern. In seiner Regierungserklärung sagt Söder: "Wir wollen eine stabile, eine starke und moderne Demokratie und keine Links- oder Rechtsextremen im Landtag."

