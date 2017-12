Seehofer-Rückzug Söder soll bayerischer Ministerpräsident werden

CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer hat der Landtagsfraktion seine bereits am Sonntag bekannt gewordenen Zukunftspläne bestätigt: Er will CSU-Vorsitzender bleiben, aber sein Amt als bayerischer Regierungschef abgeben.

Der bayerische Finanzminister Markus Söder soll Seehofer Anfang 2018 als Ministerpräsident beerben. Die Landtagsfraktion wählte den 50-Jährigen am Montag in München einstimmig zu ihrem Wunschnachfolger.

Seehofer hat Söder in der Sitzung eine gute Zusammenarbeit versprochen. Er habe ihn explizit genannt, heißt es. Zuvor hatte Innenminister Joachim Herrmann den Verzicht auf eine Gegenkandidatur bekannt gegeben. Damit war der Weg frei für Söder.

Seehofer hofft, die seit Wochen vorherrschenden Streitigkeiten in der Partei mit einer Trennung von Vorsitz und Ministerpräsidentenamt schnell beenden zu können. "Ich habe einen Vorschlag gemacht, den ich als Konsensvorschlag bezeichne, in unzähligen Gesprächen, und der ist allgemein gut geheißen worden", hatte der 68-Jährige bereits am späten Sonntagabend nach mehreren Gremiensitzungen in München angekündigt.

Söder bat die Fraktion um einen Vertrauensvorschuss: "Ich bin bereit und bitte um die Chance." Er kündigte an, Seehofer als Parteichef zu unterstützen. Auch Herrmann und Vizeministerpräsidentin Ilse Aigner wurden ausdrücklich von Söder gelobt. "Wir müssen kämpfen, nicht über uns reden. Wir wollen gewinnen", sagte Söder.