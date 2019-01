Podcast "Stimmenfang" Is jetz a Ruh' bei der CSU?

"Der Wechsel gehört zum Leben, auch für mich", sagt Horst Seehofer über seinen Rückzug vom CSU-Vorsitz. Am 19. Januar übergibt er das Amt an seinen ewigen Rivalen: Markus Söder. Wer ist der Mann, der immer wieder mit markigen Sprüchen auffällt? Was bedeutet der Machtwechsel für die CSU? Und wie wird Markus Söder künftig in der Bundespolitik mitmischen? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang.

Zu Gast im Studio: Ralf Neukirch, der für den SPIEGEL über die Union berichtet und Horst Seehofers zögerlichen Rückzug von der Macht begleitet hat. Und Roland Englisch, Landtagskorrespondent der "Nürnberger Nachrichten", spricht über Markus Söders Aufstieg. Er kennt ihn seit 1994, dem Jahr in dem Söder als ambitionierter Nachwuchspolitiker erstmals in den Landtag einzog.

