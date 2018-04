Regierungserklärung in Bayern Söder greift nach dem Universum

Kurz vor seinem bislang wichtigsten Auftritt verlieh Markus Söder noch schnell den "Dialektpreis Bayern". Es war ein Termin ganz nach dem Geschmack des wirkungsbewussten CSU-Politikers: Flaggen mit der Aufschrift "Heimat Bayern" rechts und links der Bühne in der Hofkirche der Münchner Residenz, schöne Fotos mit Trachtlern. Kleinkünstler und Sprachpfleger aus allen Landesteile Bayerns wurden bedacht - mit einer Ehrung, die Söder noch als Heimatminister eigens kreiert hatte.

Dem Prinzip Dialektpreis folgte nun auch Söders erste Regierungserklärung als neuer Ministerpräsident im Landtag: Alle sollen etwas abbekommen, niemand soll sich zurückgesetzt fühlen - und im Freistaat ist es sowieso am schönsten. Überschrift der Regierungserklärung: "Das Beste für Bayern." Unter diesem Motto führt die CSU dann auch ihren Wahlkampf für die Landtagswahl im Oktober.

Söder steckte damit ab, mit welcher Agenda er die Wahlen für die Christsozialen gewinnen und sich selbst im Amt behaupten will: einer Mischung aus bewährter Bayern-Folklore, klarer Kante bei der inneren Sicherheit und einem Füllhorn aus sozialen Wohltaten aus der gut gefüllten Landeskasse.

"Wir wollen modern sein und bayerisch bleiben", sagt Söder. Ein Wortpaar, das an Söders Mentor Edmund Stoiber erinnert, der sich den Laptop und die Lederhose zu eigen machte. Doch mehr als der Technokrat Stoiber will Söder ein Kümmerer sein.

Kreuze in allen Behörden

Seine Rede ist voller Zahlen und Schlagworte: 1000 neue Stellen für die neue bayerische Grenzpolizei, 100 zusätzliche Verwaltungsrichter, 1000 neue Mobilfunkmasten, 500 Euro Gutschein pro Arbeitnehmer zur Weiterbildung, 50.000 digital ausgerüstete Klassenzimmer, 10.000 zusätzliche Wohnungen durch die neue staatliche Wohnbaugesellschaft.

Diese Gesellschaft heißt natürlich "BayernHeim". Und ein bayerisches Raumfahrtprogramm - kein Witz - soll es auch geben, um die Entwicklung unbemannter Flugkörper voranzutreiben. Es heißt: "Bavaria One".

Wer sollte diesen Höhendrang bremsen?

Im Gegensatz zu früheren, markigen Äußerungen verzichtete Söder auf polarisierende Punkte in der Integrationsdebatte. Das Wort "Islam" kam in seiner Regierungserklärung nicht vor. Allenfalls: "Wir helfen anderen wirklich gerne, aber dürfen die einheimische Bevölkerung nicht vergessen."

Söder spricht lieber übers Christentum. So sollen in allen Behörden des Freistaats künftig sichtbar Kreuze aufgehängt werden, als Bekenntnis "zur christlich-abendländischen Prägung Bayerns".

Söder also präsentiert sich nun als Mann der Mitte, der das Ziel verfolgt, das bürgerliche Lager zu einen. Söders Schlagkraft und die Kampagnenmacht der CSU müssen deshalb vor allem die kleinen bürgerlichen Parteien fürchten, FDP und Freie Wähler.

Die Liberalen sind bereits 2013 aus dem Landtag geflogen, ihr Wiedereinzug ist fraglich. Und den Freien Wählern nimmt Söder systematisch die Themen und drückt sie von oben in Richtung der Fünf-Prozent-Marke. Dass es gelingen könnte, am rechten Rand die AfD draußen zu halten, damit rechnet in der CSU mittlerweile kaum noch jemand. Deshalb die Fokussierung auf die anderen beiden, schlagbaren Konkurrenten.

Maximal zehn Jahre

Söder vermeidet es zudem tunlichst, von der absoluten Mehrheit zu sprechen, traditionell die Messlatte für die Christsozialen. Er sagt dazu nur: "Wir wollen keine Zersplitterung der Parteienlandschaft. Wir wollen keine Berliner Verhältnisse."

Klar ist: Nach Monaten der innerparteilichen Lähmung läuft es derzeit nicht schlecht für ihn. Seine Partei steigt nach dem Tief der Bundestagswahl wieder in den Umfragen. Und Söder kann aus dem Vollen schöpfen: Das Land hat Geldreserven von derzeit sechs Milliarden Euro, eine Milliarde Euro will er in einen Nachtragshaushalt einbringen.

Noch vor der Wahl sollen einzelne Maßnahmen wirken. Langfristige Programme wie das bayerische Familiengeld oder die bayerische Eigenheimzulage dürften mittelfristig deutlich teurer werden. "Es wird das angekündigt, was man mit Geld kaufen kann", kritisierte denn auch der Fraktionschef der Grünen, Ludwig Hartmann.

Selbst der Dialekt fand seinen Platz in Söders Regierungserklärung. "Mundart ist Teil unserer Identität", heißt es dort. Daher wolle man nun einen "Unterrichtsschwerpunkt 'Mundart und regionale Kultur' in der Schule einführen".

Söder kümmert sich jetzt um alles.

