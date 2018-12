Künftiger CSU-Parteivorsitzender Der Landesvati

Man stelle sich einen Automobilisten vor, der einen sportlichen Fahrstil pflegt, wie es gerne beschönigend heißt: An der Ampel macht der Mann vorzugsweise einen Kickstart, auf der Autobahn fährt er mit Lichthupe dicht auf den Vordermann auf. Überhaupt ist die Hupe sein liebstes Instrument - auf dass ihn die Welt auch wahrnehme.

Dieser Autofahrer ist nun auf einmal geläutert, weit mehr: Er will sein Auto sogar abschaffen und aufs Fahrrad umsteigen. Die Umwelt, der Lärm, die Kosten, führt er als Gründe an, und wenn er einmal ein Fahrzeug brauche, dann tue es in der Großstadt auch das Carsharing, denn gemeinsam teilen sei besser als einsam besitzen.

Wie reagieren Beobachter nun auf den gewandelten Verkehrsrowdy? Sie können ihm zu seiner späten Einsicht gratulieren. Sie können ihm aber auch misstrauen und ihm taktische Motive unterstellen. Zum Beispiel, dass er weiterhin hauptsächlich sein Ego pflege, nur nicht mehr mit dem Ellenbogen aus dem Fenster, sondern mit überdick aufgetragenem Sendungsbewusstsein.

Ungefähr so verhält es sich derzeit mit dem Politiker Markus Söder: Beiderlei Interpretationen könnten zutreffen. Söder sitzt noch nicht lange genug auf seinem neuen Fahrrad.

"Geschlossenheit und Seelenfrieden"

Der bayerische Ministerpräsident und künftige CSU-Vorsitzende predigt derzeit Eintracht und Mäßigung. Das Ringen mit Horst Seehofer um die Vormacht in der CSU? Alles einvernehmlich gelöst. Streit bis aufs Blut mit der CDU um die Flüchtlingspolitik? Längst vergessen.

"Unsere Partei wünscht sich nach einem harten Wahljahr Geschlossenheit und Seelenfrieden", sagte Söder im SPIEGEL-Gespräch. Zur CDU: "Alten Streit wollen wir nicht neu beleben." Und zur neuen Aufgabe: "Ich habe mich in den Dienst der Partei gestellt." Es hört sich so an, als würden Mutter Teresa und der späte Johannes Rau aus einem Politikermunde sprechen.

Söder ist inzwischen unbestritten der mächtigste CSU-Politiker. Am heutigen Montag schlug ausgerechnet Horst Seehofer dem CSU-Parteivorstand den alten Rivalen als Nachfolger vor. Söder wird Seehofer auf einem Sonderparteitag am 19. Januar auch als Parteivorsitzender beerben. "Ich bin jetzt seit über zehn Jahren im Amt, das reicht auch", sagte Seehofer dazu.

"Der Hauch der Geschichte wehte durch den Parteivorstandsraum", so beschreibt Generalsekretär Markus Blume die Stimmung bei der internen Übergabe. Der Parteivorstand stimmte der Nominierung zu, Söders Wahl auf dem Parteitag ist damit nur noch Formsache.

Söder revanchierte sich im Gegenzug mit Freundlichkeiten beim Vorgänger: "Er gehört zu den ganz Großen der CSU, in der CSU-Geschichte", sagte er über Seehofer. Der Übergang sei mit Stil erfolgt, in einer "sicherlich turbulenten Zeit".

AKK spricht auf dem CSU-Parteitag

Es gehe nun darum, politisch "Geländegewinne" zu machen, versprach Söder, und benannte so auch die Währung, in der er künftig gemessen werden wird: zählbarer Erfolg, Prozentpunkte bei den Wahlen. Nach Seehofers Rückzug verantwortet Söder die Ergebnisse. Was Söder nicht sagte: Er muss sich in Bund und Land voraussichtlich für längere Zeit keinen Wahlen stellen, bei der Europawahl steht der Spitzenkandidat Manfred Weber im Blickpunkt.

Weitere wichtige Fixpunkte für die CSU 2019: Die neue CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird ein Grußwort auf dem CSU-Sonderparteitag sprechen. Zur Europawahl wird man ein gemeinsames Wahlprogramm mit der CDU erstellen. Generalsekretär Blume leitet eine Kommission zur Reform seiner Partei. Ab Mitte des Jahres wird Söder den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernehmen. Ende 2019 schließlich wird der gesamte CSU-Parteivorstand neu gewählt.

Bis dahin dürfte sich abzeichnen, ob es Söder gelingt, Glaubwürdigkeit aufzubauen. Ein Kapital, das seine künftige Sparringspartnerin AKK schon in größerem Maße mitbringt. Dass sich Söder noch einmal zurück in ein Raubein verwandelt, ist indes unwahrscheinlich. Seine Zeit als CSU-Generalsekretär liegt schon lange zurück, dazwischen bekleidete er pragmatisch mehrere Ministerämter. Wie lernfähig er sei, darauf legt Söder selbst großen Wert.

Doch es war Söder, der im Sommer "das Endspiel um die Glaubwürdigkeit" mit der CDU ausrief. Mit seinem Kreuzerlass brachte der Ministerpräsident einen Teil der Kirchen gegen sich auf, nun will er von Neuem das Gespräch mit den Konfessionen suchen.

Ob die Strategie verfängt? Eine Sorge ist Söder jedenfalls vorerst los. Es werde "keine besserwisserischen Einlassungen" geben, kündigte Vorgänger Seehofer an.