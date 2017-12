Schulz-Rede in der Analyse 15 Minuten Führung, 60 Minuten Streicheleinheiten

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Eine Stunde dauerte es, bis Martin Schulz zum eigentlichen Punkt seiner Rede kam. Zuvor hatte der SPD-Chef die Seele der Partei gestreichelt, an die mehr als 150-jährige Geschichte erinnert, Banken und Großkonzerne attackiert, einen starken Staat sowie mehr Europa gefordert.

Dann erst sprach Schulz das an, was er beim ersten Tag des Parteitags eigentlich erreichen will: die Erlaubnis, mit der Union ergebnisoffene Gespräche aufzunehmen, die auch zu einer Großen Koalition führen können.

Genau dieses Regierungsbündnis hatte Schulz am Abend der Bundestagswahl und auch nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierer noch ausgeschlossen. Diesen Kurswechsel wollen die Jusos unbedingt verhindern: Die Jugendorganisation hat einen Antrag gestellt, in dem der Ausschluss der GroKo gefordert wird.

Schulz und die gesamte SPD-Spitze kämpfen dagegen an. Wie hat der Parteichef versucht, die rund 600 Delegierten zu überzeugen? Womit überraschte er? Und was bringt ihm die Rede für seine Wiederwahl? Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie warb Schulz für den Kurswechsel?

Schulz appellierte vor allem an das Verantwortungsbewusstsein der Genossen. "Die SPD wird gebraucht": Mit diesem Satz leitete der SPD-Chef sein Werben für den Antrag des Parteivorstands ein. Er vermied es, sich offen für ein neues Bündnis mit der Union auszusprechen. Das wäre angesichts der skeptischen Haltung vieler Delegierten enorm gefährlich gewesen.

Stattdessen betonte Schulz, es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen. Denn: Was wäre, wenn die SPD die GroKo ausschließe, die Grünen eine Kenia-Koalition, die Union eine Minderheitsregierung - und der Bundespräsident sich weigere, Neuwahlen einzuleiten. "Dann stünde unser Land vor einer echten Krise", sagte Schulz. Er wolle das Land nicht vor die Partei stellen - aber eben auch nicht umgekehrt.

Ein weiteres Argument: Mit dem Ausschluss einer Großen Koalition nehme die SPD unnötigerweise eine Option vom Tisch. Er plädiere dafür, alle Wege offenzuhalten, "um das Maximum an sozialdemokratischer Politik durchzusetzen".

Video: Schulz bittet SPD um Entschuldigung

Video AP

Wieviel Selbstkritik steckte in der Rede?

Ziemlich viel. Für den Geschmack mancher Genossen sogar zu viel. Schulz übernahm die Verantwortung für das schlechteste Wahlergebnis der SPD in der Nachkriegsgeschichte: 20,5 Prozent - das sei "hart und bitter".

Sichtlich bewegt sagte der Parteichef, er könne so ein Jahr nicht einfach abschütteln, "das steckt in den Knochen", sagte er. Auch wenn da kurz ein wenig Selbstmitleid durchschimmerte: Insgesamt zeigte sich Schulz eher selbstkritisch - und bat sogar um Entschuldigung. Allerdings nur für seinen Anteil an der Wahlniederlage.

Das war ein klarer Wink Richtung Sigmar Gabriel. Der Außenminister war immerhin knapp acht Jahre SPD-Vorsitzender. Von ihm waren bislang kaum selbstkritische Töne zu vernehmen.

Was war überraschend?

Schulz schlug beim inhaltlichen Teil seiner Rede den ganz großen Bogen. Nicht nur die Kernthemen der Sozialdemokratie waren dabei: Europa, Bildung und soziale Gerechtigkeit. Einen überraschend großen Teil nahmen auch die Punkte Naturschutz und Gleichberechtigung ein.

Nie wurde Schulz so konkret wie bei der Anekdote aus dem Wahlkampf, mit der er vor der Zerstörung der Umwelt warnte. Schulz erzählte von einer Schildkröte, die er in einem Ozeaneum in Stralsund gesehen habe. "Diese Tiere essen Plastik in den Weltmeeren", sagte Schulz: "Sie haben dann immer das Gefühl satt zu sein." Und deswegen "essen sie nicht mehr und verhungern elendig". Es sei die Verantwortung der SPD, sich für den Schutz aller Arten einzusetzen.

Auch die Metoo-Sexismusdebatte sprach Schulz. Sie sei nur "die abscheuliche Spitze des Eisbergs". Sexismus dürfe keinen Platz in der Gesellschaft haben, die SPD müsse für einen respektvollen Umgang zwischen Frauen und Männern kämpfen. Diese Worte wurden auch von den Jüngeren in der Partei, die dem Kurs von Schulz am kritischsten gegenüberstehen, begeistert beklatscht.

Was bringt Schulz die Rede?

Die Stimmung auf dem Parteitag ist nicht eindeutig. Viele halten Schulz weiter für den richtigen Bundesvorsitzenden, wollen aber keine GroKo. Die Rede war versöhnlich und solide, Schulz bemühte sich, alle Gruppen und Strömungen in der Partei zu bedienen.

Es war eine sehr nach innen gerichtete Rede. Kaum Angriffe auf den politischen Gegner, kein Medienbashing. Das kam an, am Ende gab es anhaltenden Applaus und Standing Ovations. Doch viele Delegierte, etwa vom mächtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen und aus Hessen-Süd, blieben sitzen.

Auch in der folgenden, heftigen Debatte zeigte sich der Unmut über die Parteispitze, allerdings eher über Schulz' Kollegen im Parteivorstand als über den Vorsitzenden. Es wird damit gerechnet, dass Schulz seinen Wunsch nach ergebnisoffenen Gesprächen durchsetzen kann und dass er auch mit einem ordentlichen Ergebnis wiedergewählt wird. Als Untergrenze, unter die er nicht fallen sollte, damit er glimpflich davonkommt, werden 74,3 Prozent genannt. So viel holte Sigmar Gabriel bei seiner letzten Wiederwahl zum Parteichef 2015.

Zusammengefasst: Martin Schulz hat auf dem SPD-Parteitag dafür geworben, dass seine Partei ergebnisoffene Gespräche mit der Union aufnimmt - an deren Ende auch eine Fortsetzung der Großen Koalition stehen könnte. Der Parteichef gab sich in seiner Rede Selbstkritisch und appellierte an das Verantwortungsbewusstsein seiner Genossen. Das kam bei den meisten Delegierten gut an.