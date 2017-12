Parteitag in Berlin Martin Schulz mit 81,9 Prozent als SPD-Chef bestätigt

Die SPD hat Martin Schulz erneut zum Parteivorsitzenden gewählt. Der 61-Jährige erhielt am Abend 81,9 Prozent der Stimmen auf dem Berliner Parteitag. Kurz zuvor hatten die 600 Delegierten schon mit großer Mehrheit Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung zugestimmt.

Der SPD-Chef zeigte sich dennoch zufrieden: "Nach allem, was hinter uns liegt, bin ich Euch dankbar für diesen Vertrauensbeweis." Die Partei habe ihn am 19. März mit hundert Prozent ausgestattet. "Das war ein schöner Moment, aber danach kamen auch schwierige Zeiten. Ich wünsche mir, dass auf Grundlage dieses Ergebnisses bessere Zeiten kommen."

Das Wahlergebnis war vor dem Hintergrund des Ergebnisses bei der Bundestagswahl von 20,5 Prozent mit Schulz als Spitzenkandidat mit Spannung erwartet worden. Für das schwache Abschneiden seiner Partei hatte sich Schulz in seiner Rede beim Parteitag entschuldigt.

Jusos scheitern mit Vorstoß

Zuvor hatten die Parteitagsdelegierten den Antrag der SPD-Spitze gebilligt, in ergebnisoffene Gespräche mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung einzutreten. Rund fünf Stunden hatte der Parteitag dabei über die Frage debattiert, ob und in welcher Form die Sozialdemokraten nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen für Gespräche mit CSU und CSU zur Verfügung stehen sollen. Schulz wertete die Aussprache als "einen der spannendsten Tage in der jüngeren Geschichte unserer Partei".

Schulz sagte der Partei zu, dass es in den anstehenden Gesprächen keine Vorfestlegung gebe. Neben einer großen Koalition sind eine lockerere Kooperation mit der Union oder die Duldung einer CDU-geführten Minderheitsregierung denkbar.

Ein Änderungsantrag der Jusos, der eine Neuauflage der großen Koalition als mögliches Ergebnis der Gespräche ausschließen sollte, bekam keine Mehrheit.