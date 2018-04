SPD-Parteitag Martin Schulz verabschiedet sich mit feuriger Bewerbungsrede

Der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz hat in einer Rede seine Partei dazu aufgerufen, die internen Konflikte zu überwinden. "Du brauchst den Rücken frei, um dich mit dem politischen Gegner zu beschäftigen - und weniger mit dem, was in der eigenen Partei läuft", sagte Schulz beim Sonderparteitag in Wiesbaden mit Blick auf Andrea Nahles, die just zu seiner Nachfolgerin gewählt worden ist.

"Zorn hat eh keinen Zweck und Bitterkeit hilft nicht in der Politik", sagte er bezüglich seines Gemütszustands in Hinblick auf den Umgang seiner Partei mit ihm. Er war nach erfolgreichem Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union zurückgetreten, weil er den Rückhalt seiner Partei verloren hatte. Die SPD müsse nun den Blick nach vorn richten, sagte Schulz und sicherte Nahles seine eigene Unterstützung zu: "Unsere Zusammenarbeit war super und wird super bleiben."

Nahles dankte ihrerseits dem früheren Parteichef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz und zollte ihm Anerkennung für seine Arbeit: Es verdiene "größten Respekt", mit welcher Haltung er diese Zeit durchgestanden habe. Was Schulz in der "Achterbahn" seiner Amtszeit durchlebt habe, könnten andere nur erahnen. Die Delegierten reagierten darauf mit stehendem Applaus für ihren früheren Vorsitzenden.

Schulz appellierte an die Parteimitglieder, sein europapolitisches Erbe zu retten. Er hatte federführend ein Reformprogramm für eine stärkere Kooperation in Europa im Koalitionsvertrag ausgearbeitet. Es könne nicht sein, dass die Union jetzt nach ein paar Wochen schon die Pläne in Frage stelle - so gibt es Vorbehalte gegen eine Bankenunion und den Aufbau eines Europäischen Währungsfonds.

Schwacher Start für Andrea Nahles

"Ohne ein starkes Europa werden die Populisten gewinnen", rief Schulz den 600 Delegierten zu. "Dann gibt es Krieg." Die SPD werde als Friedensmacht gebraucht. "Der Kampf für Europa ist auch immer ein Kampf gegen rechts, und in Deutschland ist das ein Kampf gegen die AfD." Europa, ein Leben in Frieden und Freiheit dürfe nicht zerstört werden, sagte Schulz. Stehende Ovationen bekam er zum Schluss seiner Rede - und es blieb der Eindruck, dass so eine Rede auch als Bewerbung für den Parteivorsitz hätte taugen können.

Videoanalyse zum Parteitag: "Die Stimmung zeigt, wie unsicher die SPD ist"

Andrea Nahles war kurz zuvor mit gut 66 Prozent der gültigen Stimmen zur neuen SPD-Vorsitzenden gewählt worden. Sie hatte eine kämpferische Wahlrede gehalten - doch trotz glühender Leidenschaft blieb das Wahlergebnis unter dem, was die Parteispitze erwartet hatte und bescherte Nahles einen schwachen Start.